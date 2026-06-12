ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย: วัตถุดิบตั้งต้นที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยส่วนใหญ่เป็นก๊าซเปียกที่มีสารประกอบมูลค่าสูง ซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ก๊าซธรรมชาติ ใน อ่าวไทย ส่วนใหญ่เป็นก๊าซเปียกที่มีสารประกอบมูลค่าสูง ซึ่งเป็น วัตถุดิบตั้งต้น ที่สำคัญสำหรับ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี การนำ ก๊าซธรรมชาติ มาผ่านโรงแยกก๊าซฯ เพื่อใช้ใน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นกลยุทธ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทาง เศรษฐกิจ ได้สูงกว่าการนำไปเผาเป็นเชื้อเพลิงโดยตรง 10-25 เท่า ก๊าซธรรมชาติ ไม่ใช่เพียงแค่เชื้อเพลิงที่ถูกนำไปเผาไหม้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเท่านั้น แต่เป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตและขับเคลื่อน เศรษฐกิจ ของประเทศไทย ตั้งแต่แหล่งกำเนิด การสร้างมูลค่าเพิ่มมหาศาล ไปจนถึงกลไกการรักษาเสถียรภาพค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ก๊าซธรรมชาติ คือ ส่วนผสมของก๊าซไฮโดรคาร์บอนและสิ่งเจือปนต่างๆ ในสภาวะก๊าซ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติใต้พื้นโลก ประกอบด้วยก๊าซหลายชนิด เช่น มีเทน (Methane), อีเทน (Ethane), โพรเพน (Propane), บิวเทน (Butane) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ก๊าซธรรมชาติ จากแต่ละแหล่งมีองค์ประกอบที่แตกต่างกัน หมายถึง ก๊าซธรรมชาติ ที่มีมีเทน เป็นองค์ประกอบหลัก 70% ขึ้นไป เหมาะสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันเตาในการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกว่า ก๊าซธรรมชาติ เหลว (Liquefied Natural Gas หรือ LNG) เพื่อบรรจุถังและขนส่งไปยังจุดหมายที่มีระยะทางไก.
ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยส่วนใหญ่เป็นก๊าซเปียกที่มีสารประกอบมูลค่าสูง ซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี การนำก๊าซธรรมชาติมาผ่านโรงแยกก๊าซฯ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นกลยุทธ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้สูงกว่าการนำไปเผาเป็นเชื้อเพลิงโดยตรง 10-25 เท่า ก๊าซธรรมชาติไม่ใช่เพียงแค่เชื้อเพลิงที่ถูกนำไปเผาไหม้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเท่านั้น แต่เป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ตั้งแต่แหล่งกำเนิด การสร้างมูลค่าเพิ่มมหาศาล ไปจนถึงกลไกการรักษาเสถียรภาพค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ก๊าซธรรมชาติ คือ ส่วนผสมของก๊าซไฮโดรคาร์บอนและสิ่งเจือปนต่างๆ ในสภาวะก๊าซ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติใต้พื้นโลก ประกอบด้วยก๊าซหลายชนิด เช่น มีเทน (Methane), อีเทน (Ethane), โพรเพน (Propane), บิวเทน (Butane) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ก๊าซธรรมชาติจากแต่ละแหล่งมีองค์ประกอบที่แตกต่างกัน หมายถึง ก๊าซธรรมชาติที่มีมีเทน เป็นองค์ประกอบหลัก 70% ขึ้นไป เหมาะสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันเตาในการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกว่า ก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas หรือ LNG) เพื่อบรรจุถังและขนส่งไปยังจุดหมายที่มีระยะทางไก
ก๊าซธรรมชาติ อ่าวไทย อุตสาหกรรมปิโตรเคมี วัตถุดิบตั้งต้น เศรษฐกิจ