Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย: วัตถุดิบตั้งต้นที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

เศรษฐกิจ News

ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย: วัตถุดิบตั้งต้นที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ก๊าซธรรมชาติอ่าวไทยอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
📆6/12/2026 4:04 AM
📰Thansettakij
57 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 43% · Publisher: 63%

ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยส่วนใหญ่เป็นก๊าซเปียกที่มีสารประกอบมูลค่าสูง ซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ก๊าซธรรมชาติ ใน อ่าวไทย ส่วนใหญ่เป็นก๊าซเปียกที่มีสารประกอบมูลค่าสูง ซึ่งเป็น วัตถุดิบตั้งต้น ที่สำคัญสำหรับ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี การนำ ก๊าซธรรมชาติ มาผ่านโรงแยกก๊าซฯ เพื่อใช้ใน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นกลยุทธ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทาง เศรษฐกิจ ได้สูงกว่าการนำไปเผาเป็นเชื้อเพลิงโดยตรง 10-25 เท่า ก๊าซธรรมชาติ ไม่ใช่เพียงแค่เชื้อเพลิงที่ถูกนำไปเผาไหม้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเท่านั้น แต่เป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตและขับเคลื่อน เศรษฐกิจ ของประเทศไทย ตั้งแต่แหล่งกำเนิด การสร้างมูลค่าเพิ่มมหาศาล ไปจนถึงกลไกการรักษาเสถียรภาพค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ก๊าซธรรมชาติ คือ ส่วนผสมของก๊าซไฮโดรคาร์บอนและสิ่งเจือปนต่างๆ ในสภาวะก๊าซ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติใต้พื้นโลก ประกอบด้วยก๊าซหลายชนิด เช่น มีเทน (Methane), อีเทน (Ethane), โพรเพน (Propane), บิวเทน (Butane) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ก๊าซธรรมชาติ จากแต่ละแหล่งมีองค์ประกอบที่แตกต่างกัน หมายถึง ก๊าซธรรมชาติ ที่มีมีเทน เป็นองค์ประกอบหลัก 70% ขึ้นไป เหมาะสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันเตาในการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกว่า ก๊าซธรรมชาติ เหลว (Liquefied Natural Gas หรือ LNG) เพื่อบรรจุถังและขนส่งไปยังจุดหมายที่มีระยะทางไก.

ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยส่วนใหญ่เป็นก๊าซเปียกที่มีสารประกอบมูลค่าสูง ซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี การนำก๊าซธรรมชาติมาผ่านโรงแยกก๊าซฯ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นกลยุทธ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้สูงกว่าการนำไปเผาเป็นเชื้อเพลิงโดยตรง 10-25 เท่า ก๊าซธรรมชาติไม่ใช่เพียงแค่เชื้อเพลิงที่ถูกนำไปเผาไหม้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเท่านั้น แต่เป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ตั้งแต่แหล่งกำเนิด การสร้างมูลค่าเพิ่มมหาศาล ไปจนถึงกลไกการรักษาเสถียรภาพค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ก๊าซธรรมชาติ คือ ส่วนผสมของก๊าซไฮโดรคาร์บอนและสิ่งเจือปนต่างๆ ในสภาวะก๊าซ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติใต้พื้นโลก ประกอบด้วยก๊าซหลายชนิด เช่น มีเทน (Methane), อีเทน (Ethane), โพรเพน (Propane), บิวเทน (Butane) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ก๊าซธรรมชาติจากแต่ละแหล่งมีองค์ประกอบที่แตกต่างกัน หมายถึง ก๊าซธรรมชาติที่มีมีเทน เป็นองค์ประกอบหลัก 70% ขึ้นไป เหมาะสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันเตาในการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกว่า ก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas หรือ LNG) เพื่อบรรจุถังและขนส่งไปยังจุดหมายที่มีระยะทางไก

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thansettakij /  🏆 23. in TH

ก๊าซธรรมชาติ อ่าวไทย อุตสาหกรรมปิโตรเคมี วัตถุดิบตั้งต้น เศรษฐกิจ

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-12 07:04:15