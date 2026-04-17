ก้าวหน้าอีกขั้น! อุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ เจาะทะลุสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย พร้อมภาพรวมโครงการกว่า 71%

คณะผู้บริหาร รฟม. ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ ตรวจเยี่ยมการขุดเจาะอุโมงค์สัญญาที่ 2 ช่วงหอสมุดแห่งชาติ - ผ่านฟ้า โดยหัวเจาะอุโมงค์สายใต้ได้เจาะทะลุสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้ว พร้อมทั้งกำชับเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยและการบริหารจัดการจราจร เผยภาพรวมโครงการคืบหน้ากว่า 71%
วันที่ 17 เมษายน 2569 ถือเป็นอีกหนึ่งวันแห่งความก้าวหน้าครั้งสำคัญของการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของประเทศ เมื่อคณะผู้บริหารระดับสูงของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ( รฟม.
) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โดยเฉพาะความคืบหน้าของการขุดเจาะอุโมงค์ของสัญญาที่ 2 ช่วงหอสมุดแห่งชาติ - ผ่านฟ้า ซึ่งหัวเจาะอุโมงค์สายใต้ (South Bound) ได้เจาะทะลุมายังบริเวณสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การเดินทางมาถึงจุดนี้ถือเป็นผลลัพธ์จากการทุ่มเททำงานอย่างหนักของกิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล ตลอดระยะเวลา 24 เดือน นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการขุดเจาะเมื่อช่วงเดือนเมษายน 2567 โครงการนี้ใช้รูปแบบการสร้างอุโมงค์คู่ ซึ่งประกอบด้วยอุโมงค์สายใต้ (South Bound) และอุโมงค์สายเหนือ (North Bound) โดยอุโมงค์สายเหนือ (North Bound) นั้นได้เริ่มดำเนินการขุดเจาะตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 และได้ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลา 15 เดือน หรือเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา ส่งผลให้การขุดเจาะอุโมงค์ทางวิ่งทั้งสองทิศทางสำหรับสัญญานี้สำเร็จลุล่วง 100% ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีหัวเจาะอุโมงค์สมดุลแรงดันดิน (Tunnel Boring Machine - TBM) ที่นำมาใช้ ซึ่งมีความสามารถในการขุดเจาะใต้ดินที่มีสภาพธรณีวิทยาหลากหลาย ทั้งดินเหนียวและทรายที่มีแรงดันน้ำใต้ดินสูง เทคโนโลยีนี้มาพร้อมกับอุปกรณ์สนับสนุนที่ทันสมัย ทำให้การดำเนินงานในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ นายมนตรี เดชาสกุลสม ประธานกรรมการ รฟม. ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษามาตรฐานการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและหลักการทางวิศวกรรมอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอน นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญสูงสุดกับมาตรการด้านความปลอดภัย โดยเน้นย้ำให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัยต่อทั้งผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้สัญจร การเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานอย่างละเอียดก็เป็นอีกส่วนสำคัญที่ถูกกำชับ เพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารสาธารณะ สร้างความมั่นใจและความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ ในขณะเดียวกัน การบริหารจัดการจราจรในช่วงที่มีการก่อสร้างเป็นสิ่งที่ รฟม. ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ผ่านการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อลดผลกระทบต่อการเดินทางและชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัยในแนวสายทางก่อสร้างให้ได้มากที่สุด ในส่วนของข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กรรมการกฤษฎีกา ได้ชี้แนะให้ รฟม. พิจารณาแนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าให้สอดคล้องกับการก่อสร้างโครงการฯ ไปพร้อมกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาพื้นที่ภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน การปรับปรุงพื้นที่โดยรอบสถานีให้มีความสวยงาม สะดวก และปลอดภัย รวมถึงการยกระดับภูมิทัศน์บริเวณสถานีและทางเดินเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าใช้บริการมากยิ่งขึ้น ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2569 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ มีความคืบหน้าโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 71.39 โดยเฉพาะสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยภายใต้สัญญาที่ 2 มีความก้าวหน้าไปถึงร้อยละ 80.40 ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมภายในสถานี งานก่อสร้างทางขึ้น-ลงสถานี การติดตั้งบันไดเลื่อน และงานระบบประกอบอาคารต่างๆ ประชาชนที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ได้อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งเว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com, เฟซบุ๊กโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ, Line @mrtpurpleline และ Tiktok โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามข่าวสารของ รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.mrta.co.th, เฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือติดต่อสอบถามผ่าน Call Center รฟม. ที่หมายเลข 0 2716 4044
