ก้อย วิภาวี ชี้แจงปมทริปปakistan ของมูลนิธิบุญกุศล ยันงบประหยัด ไม่ผิดกฎหมาย
ก้อย วิภาวี ภรรยา เอ๊าะ กีรติ ลงพื้นที่สถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี 34 เพื่อชี้แจงข้อกล่าวหาเรื่องการเดินทางไปญี่ปุ่นของมูลนิธิบุญกุศล ยืนยันใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและถูกต้องตามวัตถุประสงค์
ก้อย วิภาวีน ออกมาชี้แจงต่อสาธารณชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงประเด็นข้อพิพาทเรื่องการเดินทางไปศึกษาดูงานและฝึกอบรณด้าน การกู้ภัย ที่ประเทศญี่ปุ่นของทีมงานมูลนิธิบุญกุศล ซึ่งนำโดย บุญ ปนดา โดย ก้อย วิภาวีน ในฐานะภรรยาของ เอ๊าะ กีรต และผู้ประสานงานการจัดทัวร์รายละเอียด ได้ออกมายืนยันว่าทุกขั้นตอนดำเนินการด้วยความโปร่งใส เน้นประหยัดงบประมาณ และไม่ได้มีการใช้เงินกองทุนผิดวัตถุประสงค์ตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใด
ที่มาของการเดินทางและแผนการจัดทัวร์
ก้อย วิภาวีน ได้เปิดเผยแหล่งที่มาของทริปดังกล่าวว่า เริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม เมื่อ บุญ ปนดา ติดต่อผ่าน เอ๊าะ กีรต ก่อนที่จะส่งต่อให้ ก้อย วิภาวีน เข้ามาเป็นผู้ประสานงานรายละเอียด เนื่องจาก ก้อย วิภาวีน ดูแลเรื่องการจัดทัวร์อยู่แล้ว ในแผนเดิมมีแนวคิดจะเดินทางไปที่กรุงโตเกียว แต่เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวตรงกับเทศกาล Golden Week ของญี่ปุ่น ซึ่งสร้างความกังวลเรื่องที่พักและการเดินทาง จึงได้เลื่อนและกลับมาประสานงานอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม โดยเปลี่ยนจุดหมายเป็นเมืองโอซาก้าแทนAlso readกรมประมง เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดปลาสวยงามและการจัดตู้พรรณไม้น้ำ งานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 34
ตั้งแต่แรกเริ่มการพูดคุย บุญ ปนดา ได้แจ้งอย่างชัดเจนว่านี่เป็นทริปของมูลนิธิที่มีงบประมาณจำกัด จึงต้องการพาทีมกู้ภัยไปฝึกกับองค์กรในประเทศญี่ปุ่น การจัดการทัวร์ในครั้งนี้จึงต้องเน้นความประหยัดเป็นหลัก ทั้งด้านการเดินทาง ที่พัก และอาหาร ก้อย วิภาวีน เลือกใช้สายการบินต้นทุนต่ำ ซึ่งต้องต่อเครื่องที่ไต้หวัน เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายให้ต่ำที่สุด
รายละเอียดที่พักและการเลือกโปรแกรม
ในเรื่องของการพักแรม ก้อย วิภาวีน ยืนยันว่าโรงแรมที่เลือกเป็นระดับ 3 ดาว มิใช่โรงแรมหรูหรอหรือการทางชั้นธุรกิจตามที่กระแสข่าวบางชิ้นระบุไว้ โดยกำหนดการเดินทางมีระยะเวลาประมาณ 5 ถึง 6 วัน ซึ่งมีการจัดสรรเวลาสำหรับการฝึกอบรณจริงรวม 3 วัน โดยแบ่งเป็นช่วงครึ่งวันในแต่ละวัน เพื่อให้ความรู้แก่ทีมกู้ภัยอย่างเต็มที่
นอกเหนือจากกิจกรรมทางการฝึกอบรณแล้ว ยังมีการพาไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ตลาดปลา วัด และแหล่งช้อปปิ้ง รวมถึงสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอยู่ในแพ็กเกจ สำหรับสถานที่อื่นๆ ทีมงานพยายามเลือกจุดที่ไม่เสียค่าเข้าชม เพื่อควบคุมงบประมาณให้ได้มากที่สุด ก้อย วิภาวีน ระบุว่าไกด์ท้องถิ่นยังส่งข้อความมาบอกว่า ทีมงานตั้งใจฝึกอย่างต่อเนื่องจนแทบไม่มีเวลาไปเที่ยวชม
ค่าใช้จ่ายและประเด็นตั๋วเครื่องบิน
ก้อย วิภาวีน ได้เปิดเผยตัวเลขค่าใช้จ่ายโดยละเอียดว่า ทริปดังกล่าวคิดค่าใช้จ่ายประมาณคนละ 50,000 กว่าบาท รวมทั้งหมด 14 คน ซึ่งมองว่าราคาดังกล่าวนับว่าประหยัดเมื่อเทียบกับการจัดทัวร์ญี่ปุ่นทั่วไป โดยทริปที่มีการดูแลแบบวีไอพีอาจมีราคาสูงถึงหลักแสนบาทต่อคน แต่ในครั้งนี้ทางบริษัทพยายามช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด เพราะทราบดีว่ามูลนิธิมีงบประมาณจำกัด และแทบไม่คิดกำไรจากการจัดทัวร์ครั้งนี้
ส่วนประเด็นกระแสข่าวที่ระบุว่า บุญ ปนดา เดินทางด้วยตั๋วเครื่องบินชั้นเฟิร์สคลาส ก้อย วิภาวีน ชี้แจงว่า เท่าที่ทราบ บุญ ปนดา เดินทางด้วยชั้นธุรกิจ แต่เป็นเรื่องที่ บุญ ปนดา จัดการเอง การซื้อตั๋วหรือการใช้ไมล์สะสมเป็นหน้าที่ส่วนบุคคล ทางบริษัทไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการ และไม่ได้รวมค่าตั๋วเครื่องบินของ บุญ ปนดา ไว้ในค่าใช้จ่ายแพ็กเกจทัวร์ โดยคิดเฉพาะค่าบริการทัวร์เท่านั้น
การชำระเงินและผลกระทบจากกระแสข่าว
สำหรับการชำระเงิน ก้อย วิภาวีน อธิบายว่ามีการโอนเงินแยกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตั๋วเครื่องบินและค่าทัวร์ ซึ่งเป็นขั้นตอนปกติของการจัดทัวร์ เงินส่วนหนึ่งโอนจากมูลนิธิมีชื่อบัญชีว่า "องค์กรทำดี โดยบุญ ปนดา" ส่วนเงินค่าทัวร์เป็นสลิปการโอนเงินผ่านธนาคาร โดย ก้อย วิภาวีน ระบุว่าตนเองไม่ทราบรายละเอียดบัญชีต้นทางว่าเป็นบัญชีใด
ผลกระทบจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นคือ บัญชีธนาคารของบริษัทถูกอายัด จนไม่สามารถเบิกเงินไปชำระให้กับซัพพลายเออร์ต่างประเทศสำหรับการทริปถัดไปได้ หลังตรวจสอบจึงทราบว่าเป็นการอายัดจากหน่วยงานราชการ ทำให้ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสอบถามรายละเอียด และเข้าไปชี้แจงโดยเร็วที่สุด
ก้อย วิภาวีน เข้าไปให้ข้อมูลกับตำรวจเมื่อวันที่อังคารที่ผ่านมา ใช้เวลาสอบถามประมาณ 4 ถึง 5 ชั่วโมง โดยนำหลักฐานต่างๆ ทั้งสลิปการโอนเงิน รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ การติดต่อประสานงาน ใบเสร็จจากสายการบิน และหลักฐานการชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์ในประเทศญี่ปุ่นเข้าแสดงทั้งหมด พร้อมยืนยันว่าไม่มีการโอนเงินคืนหรือโอนต่อไปให้บุคคลอื่น เนื่องจากเป็นการดำเนินการจัดทัวร์ตามปกติ
หลังจากเจ้าหน้าที่พิจารณาข้อมูล ในช่วงเย็นวันดังกล่าว ตำรวจได้ดำเนินการถอนอายัดบัญชี ทำให้บริษัทกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ ก้อย วิภาวีน ย้ำว่าที่ผ่านมาเข้าให้ข้อมูลในฐานะพยาน และยังไม่เคยได้รับหมายเรียกหรือถูกแจ้งให้ดำเนินการสอบสวนในฐานะผู้กล่าวหาแต่อย่างใด
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