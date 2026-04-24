ก้อย อรัชพร เผยความสัมพันธ์สุดเรียบง่าย สบายใจและมีความสุขที่ได้อยู่กับคนรัก

ก้อย อรัชพร โภคินภากร นักแสดงสาว เปิดเผยถึงความสัมพันธ์กับคนรักว่าเริ่มต้นจากความรู้จักกันและพัฒนาไปสู่ความรู้สึกที่ดีต่อกันอย่างเป็นธรรมชาติ เน้นความสุขและความสบายใจซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งอัปเดตผลงานซีรีส์เรื่อง 'บางกอกคณิกา' และ 'START-UP'
ก้อย อรัชพร โภคินภากร นักแสดง สาว ได้เปิดเผยถึง ความสัมพันธ์ กับคนรักผ่านรายการหนึ่ง โดยระบุว่า ความสัมพันธ์ เริ่มต้นจากการรู้จักกันผ่านรายการต่างๆ และค่อยๆ พัฒนาไปสู่ความรู้สึกที่ดีต่อกันอย่างเป็นธรรมชาติ ทั้งคู่ได้ติดต่อกันเรื่อยมา จนกระทั่งได้ใช้เวลาทำความรู้จักกันมากขึ้น ก้อยรู้สึกสบายใจและมีความสุขเมื่ออยู่กับเขามากกว่าอยู่คนเดียว ความสัมพันธ์ ของทั้งคู่เป็นไปอย่างเรียบง่ายเหมือนคู่ทั่วไป โดยเน้นที่ความสุขและความสบายใจซึ่งกันและกัน เขาทำให้ก้อยอยากเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น เป็นคนอบอุ่น และมีความสนใจในเรื่องต่างๆ คล้ายคลึงกัน ทั้งหนังสือ ภาพยนตร์ และมุมมองต่อชีวิตที่สอดคล้องกัน ทำให้เข้ากันได้ง่าย ความสัมพันธ์ พัฒนาไปอย่างแนบเนียน แต่เมื่อถึงจุดที่ชัดเจน เขาก็แสดงออกอย่างชัดเจน ไม่ได้เข้ามาจีบแบบหวือหวา แต่เป็นการตกลงที่จะมี ความสัมพันธ์ กัน ซึ่งทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น เพราะทั้งคู่รู้จักกันอยู่แล้ว การแสดงออกถึงความรัก เช่น การลงรูปในวันวาเลนไทน์ เป็นสิ่งที่คนทั่วไปทำกัน ก้อยและคนรักพยายามใช้ชีวิตให้ง่ายที่สุด เมื่อตกลงที่จะศึกษาดูใจกัน ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อน ก้อยไม่ได้ตั้งใจที่จะปิดบัง ความสัมพันธ์ เพียงแต่ไม่ได้ประกาศให้ทุกคนรับรู้ เพียงใช้ชีวิตตามปกติ ไปทานอาหาร พบปะเพื่อนฝูงตามเดิม ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้อง ก้อยมองว่าเป็นสิ่งที่ต้องจัดการ ไม่ว่า ความสัมพันธ์ จะอยู่ใกล้หรือไกลก็มีปัญหาในรูปแบบของตัวเอง สิ่งสำคัญคือการพยายามทำให้ดีที่สุด ทำเต็มที่ และมีความสุขในทุกๆ วัน นี่เป็นครั้งแรกที่ก้อยมี ความสัมพันธ์ แบบรักทางไกล แต่เธอก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ ความสัมพันธ์ นี้ดำเนินไปได้ด้วยดี ก้อยเป็นคนเปิดรับความรัก และมองว่าความรักเป็นมุมพักผ่อนที่ทำให้ไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลา เธอเต็มที่กับความรัก และพยายามทำให้ทุกวันเป็นวันที่ดีที่สุด นอกจากนี้ ก้อยยังร่วมแสดงในซีรีส์เรื่อง “ บางกอกคณิกา ” ทางช่องวัน31 ซึ่งเปิดตัวอย่างเร่าร้อนด้วยการเปิด “ซ่อง” อย่างเป็นทางการ พร้อมบริการทุกระดับประทับใจ โดยรับบทเป็นโบตั๋น หนึ่งในสามคณิกาสาวร่วมกับ อิงฟ้า วราหะ และ ชาร์เล็ท วาศิตา นอกจากนี้ เธอยังร่วมแสดงในซีรีส์ “ START-UP ” เวอร์ชันไทย ซึ่งเป็นซีรีส์สร้างแรงบันดาลใจที่ถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้เพื่อความฝันและความรัก โดยรับบทนำร่วมกับ อัพ ภูมิพัฒน์, เบลล์ เขมิศรา และ เกรท สพล ซีรีส์นี้จะเริ่มออกอากาศทาง True ID ในวันที่ 12 มกราคมนี.
