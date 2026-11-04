ก้อง ห้วยไร่ เปิดใจบทพระเอกใหม่-อาการบาดเจ็บรุนแรง
ก้อง ห้วยไร่ ไขข้อข้องใจรับบทใน Netflix สู่การผ่าตัดรุนแรง จนต้องพักฟื้น 15 วันและใช้เก้าอี้ร้องเพลง ย้ำความกดดันด้านสุขภาพจิตและร่างกาย
ก้อง ห้วยไร่ ได้เปิดเผยรายละเอียดกระบวนการถ่ายทำภาพยนตร์ใหม่ให้กับแพลตฟอร์ม Netflix โดยเน้นย้ำถึงมาตรฐานเวลาที่เข้มงวดและรายละเอียดการทำงานที่แตกต่างจากการถ่ายทำภาพยนตร์ทั่วไปอย่างสิ้นเชิง
การทำงานกับ Netflix ที่ต้องแม่นยำทุกวินาที
การกลับมาแสดงภาพยนตร์หลังจากเว้นวรรคไปหลายปีทำให้ก้องต้องปรับรูปแบบการทำงานใหม่ทั้งหมด โดยเขาอธิบายว่ากองถ่าย Netflix มีตารางเวลาที่ระบุชัดเจนมาก เขาไม่สามารถเลือกเวลาเข้ากองได้เอง หากไม่ได้เรียกให้ไปแสดง เขาก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปรอในกองถ่ายAlso readNetflix ประเทศไทย เริ่มปราบปรามสมาชิกที่แชร์บัญชีกับบุคคลอื่น ที่ไม่ได้อยู่ในบ้านเดียวกัน
แต่ละฉากมีการกำหนดเวลาเริ่มถ่ายจริงและเวลาที่เซ็ตไฟหรือฉากเสร็จสมบูรณ์ไว้อย่างเป๊ะเป๊ะ ทำให้เขาต้องเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเวลาที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งแตกต่างจากการทำงานกับเพื่อนพ้องในวงการที่เขาเคยชิน
ความกดดันจากบทนักแสดงและคู่หูมืออาชีพ
ก้องได้รับบทเป็นตำรวจจราจรที่มีบุคลิกซื่อสัตย์และกลายเป็นแฟนเก่าของตัวละครโบว์-เมลดา เจริญพงศ์ ซึ่งเขาพบว่าตนเองเป็นเพียงตัวละครประกอบที่มีบทพูดประมาณ 10 คิว แต่ปรากฏตัวในทุกฉาก แม้จะไม่มีบทพูดยาว แต่เขาก็ต้องยืนอยู่หน้ากล้องตลอดเวลา
ความท้าทายแรกเริ่มเกิดขึ้นทันทีเมื่อต้องทำงานร่วมกับนักแสดงมืออาชีพอย่างเมลดาและพี่อาเล็ก-ธีรเดช เมธาวรายุทธ ซึ่งทำให้เขาเกิดความอึดอัดและเขินอายอย่างมาก โดยเฉพาะฉากแรกที่ต้องพูดกับเมลดาว่า "มันจะดีเหรอแก" ซึ่งทำให้ลิ้นของเขาแข็งและต้องถ่ายทำถึง 13 เทค
สาเหตุของความเขินอายและอึดอัดมาจากความสวยงามของนักแสดงฝ่ายหญิงและการกลัวว่าจะทำให้ผู้ร่วมงานเสียเวลาเนื่องจากเขาไม่ได้เป็นพระเอกหลักของเรื่อง แต่เป็นตัวละครเสริมที่มีบทเบาบาง
การตีความบทและบทบาทของพระเอกเรื่อง
ก้องชี้แจงว่าในบทภาพยนตร์นั้นพยายามยัดเยียดให้เขาเป็นพระเอก แต่ในความเป็นจริงแล้ว พระเอกตัวจริงของเรื่องคือเท่ง-เสถียร เพราะเขาเป็นตัวละครที่มีปฏิสัมพันธ์และบทพูดกับนางเอกมากที่สุด
เขาย้ำว่าความเป็นแฟนของนางเอกไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นพระเอกเสมอไป เพราะเขาเป็นตัวละครเอกที่มีบทพูด แต่ไม่ได้มีบทพูดตลอดทั้งเรื่อง ทำให้การรับบทนี้ต้องอาศัยการถ่ายทอดอารมณ์ผ่านสีหน้าและท่าทางเป็นหลัก
ผลกระทบด้านสุขภาพจากการผ่าตัดและพักฟื้น
นอกเหนือจากเรื่องงานแสดง ก้องยังเปิดเผยถึงปัญหาสุขภาพอย่างรุนแรงจากการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าขาด ซึ่งแพทย์สั่งให้พักฟื้นอย่างน้อย 6 เดือน แต่เขาสามารถกลับมาแสดงและใช้เก้าอี้ร้องเพลงได้หลังจากพักเพียง 15 วัน
ผลข้างเคียงจากการผ่าตัดทำให้เขาหนาวผิดปกติ แม้จะเปิดแอร์ไว้ที่ 26 องศาเซลเซียส ก็ยังคงรู้สึกหนาวเย็น ซึ่งภรรยาของเขาเป็นผู้สังเกตพบและแจ้งให้เขาทราบ
ปัจจุบันกล้ามเนื้อที่ขาฝ่อลงเนื่องจากต้องรับน้ำหนักตัวลงที่ขาขวาเพียงข้างเดียว ทำให้เขาต้องใช้หมอนวดและทำกายภาพบำบัดอย่างหนักเพื่อฟื้นฟูกำลังขาที่อ่อนแอลงไปอย่างมาก
ผลกระทบทางจิตใจและการกลับสู่เวทีคอนเสิร์ต
อาการบาดเจ็บทำให้ก้องประสบภาวะจิตใจตกต่ำ (Panic) เมื่อเห็นข่าวการแข่งฟุตบอลหรือคลิปการซ้อมกีฬาที่รุนแรง เพราะเขาจำความทรมานจากการผ่าตัดได้ ซึ่งส่งผลต่อการออกกำลังกายและการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมาก
แม้จะยังไม่สามารถกลับไปเล่นฟุตบอลหรือออกกำลังกายหนักๆ ได้ แต่เขาเลือกที่จะกลับไปร้องเพลงบนเวทีคอนเสิร์ตเพื่อพบปะแฟนเพลง ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเดียวที่เขาสามารถทำได้ในขณะนี้
การกลับมาแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นการพิสูจน์ว่าเขายังสามารถทำงานและสร้างความสุขให้แฟนเพลงได้ แม้ร่างกายจะไม่สมบูรณ์ 100% และต้องระวังเรื่องการเดินและการยืนเป็นเวลานาน
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