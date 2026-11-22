ก้อง ห้วยไร่ ให้ข้อมูล DSI ยันบริจาค 1.68 ล้านบาท วอน กัน จอมพลัง ชี้แจง
ก้อง ห้วยไร่ เข้าเป็นพยานให้ข้อมูล DSI กรณีบริจาคเงิน 1.68 ล้านบาทผ่านมูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้ ต้องการความกระจ่างการใช้เงินและอ้าแขนรับโอกาสให้กัน จอมพลัง อธิบายข้อเท็จจริง
นายอัครเดช ยอดจำปา หรือ ก้อง ห้วยไร่ ศิลปินชื่อดัง เดินทางไปยังศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารซี ชั้น 11 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าพบพนักงานสืบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ในเช้าวันที่ 22 พฤศจิกายน 2569 เพื่อแสดงสถานะการเข้าให้ข้อมูลในฐานะพยาน กรณีเกี่ยวข้องกับเงินบริจาคจำนวนกว่า 1.68 ล้านบาท ที่โอนเข้าบัญชี มูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้
ก้อง ห้วยไร่ ได้เตรียมหลักฐานสลิปการโอนเงินจำนวน 1.68 ล้านบาท ที่ได้ดำเนินการโอนเข้าบัญชีมูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 มานำเสนอต่อพนักงานสืบสวน เพื่อเป็นประกอบในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแหล่งที่มาและการใช้เงินบริจาคดังกล่าว โดยเขาเน้นย้ำว่าตนเองเข้ามาเพื่อให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่โดยตรงเนื่องจากเป็นหนึ่ง parmiผู้บริจาคเงินก้อนใหญ่Also readดีเอสไอสอบ 2 ปมเงิน 'กันจอมพลัง' เรียก 'ก้อง ห้วยไร่' แจง 1.68 ล้าน พ่วงบัญชีโยงเว็บพนัน
เขาระบุว่าเงินจำนวนดังกล่าวมิใช่เงินส่วนตัวทั้งหมด แต่เป็นเงินที่ระดมมาจากแฟนคลับจำนวนมาก ซึ่งมีเจตนาที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุการณ์ศูนย์ราชการหรือ สตง. ถล่ม โดยในวันเกิดเหตุกัน จอมพลัง ได้สอบถามความคิดเห็นของคนในศูนย์อพยพว่าอยากให้ใครมาพบมากที่สุด ซึ่งผู้คนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องการพบ ก้อง ห้วยไร่ ทำให้เขาตัดสินใจไปเล่นคอนเสิร์ตเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบเหตุในวันที่ 4 เมษายน 2568
ก่อนหน้าวันที่จะไปแสดงคอนเสิร์ต ก้อง ห้วยไร่ ได้อุทิศเงินจำนวน 1.68 ล้านบาท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 ผ่านระบบโอนเข้าบัญชีมูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้ อย่างชัดเจน และในวันที่เดินทางไปศูนย์อพยพ ยังได้นำเงินสดไปมอบเป็นเงินบริจาคเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้เขาเน้นย้ำอย่างชัดเจนว่าเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์ จะโอนเข้าบัญชีชื่อมูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้ เท่านั้น และไม่เคยโอนเข้าบัญชีส่วนบุคคลของ พิมพิมล ภายใต้เงื่อนไขความไว้วางใจในการดำเนินงานหน้างาน
เหตุผลสำคัญที่ทำให้ ก้อง ห้วยไร่ ตัดสินใจบริจาคเงินจำนวนดังกล่าว เกิดจากการเห็นการดำเนินงานของ กัน จอมพลัง ในสนามว่าทำงานจริงและเห็นผลเป็นรูปธรรม แต่เขายอมรับว่าไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการบริหารจัดการเงินในระยะหลังบ้านได้ และหลังการบริจาค他也ไม่ได้ติดตามว่าเงินถูกนำไปใช้ต่อไปอย่างไรบ้าง นอกจากนี้เขายังระบุอีกว่า ตนเองยังมีการโอนเงินช่วยเหลือมูลนิธิอื่นๆ อย่างต่อเนื่องเมื่อมีกำลังทรัพย์ เพียงแต่ไม่ได้นำรายละเอียดออกมาเปิดเผย
ในส่วนของการสูญเสียอันน่าเศร้าใจ ก้อง ห้วยไร่ ได้พูดถึง น้องพั้นช์ ลูกบุญธรรมซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้ว โดยเขาระบุว่าเคยสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้กับน้องพั้นช์อยู่เป็นระยะ แต่ปัจจุบันเขาเลือกที่จะไม่พูดเนื่องจากน้องพั้นช์ได้เสียชีวิตแล้ว และตัวเขาเองก็กำลังเผชิญกับภาวะซึมเศร้าต่อเนื่องมาประมาณ 4 เดือนแล้ว
เขาเรียกร้องให้ กัน จอมพลัง ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยตนเอง เพื่อไขข้อข้องใจที่สาธารณชนและพี่น้องผู้บริจาคมีร่วมกัน โดยเฉพาะประเด็นสำคัญที่ว่ากัน จอมพลัง ได้นำเงินไปมอบให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตในครอบครัวละ 1 ล้านบาท ตามที่เคยให้คำมั่นสัญญาไว้หรือไม่ ซึ่งเขาไม่ทราบว่าเงินถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ แต่หวังให้ทุกอย่างโปร่งใส
ก้อง ห้วยไร่ แสดงความเข้าใจต่อสถานะทางกฎหมายของ กัน จอมพลัง โดยระบุว่าขณะนี้กันคือผู้ถูกกล่าวหาไม่ใช่จำเลยหรือผู้ต้องขัง ดังนั้นสังคมและหน่วยงานรัฐอย่าง DSI ควรเปิดโอกาสให้เขาได้พูดเพื่ออธิบายพฤติกรรมและการทำงานของเขามากกว่า การออกมาขอความร่วมมือนี้มาจากความปรารถนาดีเพื่อความสบายใจของตัวเขาเองและอีกหลายคนที่ร่วมบริจาคเงิน
สิ่งที่ทำให้เขาเสียใจที่สุดคือเรื่องของการสูญเสีย น้องพั้นช์ โดยเขาฝากถึงกัน จอมพลัง ว่ายังคงมีภาระหน้าที่ต้องช่วยเหลือลูกชายบุญธรรมอีกคน ซึ่งเป็นน้องชายของน้องพั้นช์อยู่ จึงอยากให้ทำหน้าที่ดูแลและช่วยเหลือเด็กน้อยคนนี้อย่างดีที่สุดเพื่อชดเชยความสูญเสียที่ทั้งสองฝ่ายต้องพบเจอ
สำหรับสถานะในการเข้าพบ DSI ในวันนี้ ก้อง ห้วยไร่ ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าเดินทางมาในฐานะพยานเท่านั้น และไม่ได้ต้องการเปลี่ยนสถานะเป็นผู้เสียหาย เนื่องจากเงินทุกบาทที่บริจาคไปนั้นเป็นการมอบด้วยความบริสุทธิ์ใจและเต็มใจ ไม่มีการเรียกคืนหรือโต้แย้งสิทธิ์ในทรัพย์สินแต่อย่างใด
เขากล่าวเสริมว่าหากพบความผิดฐานฉ้อโกงหรือการทุจริต ก็เชื่อว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่สามารถดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องรอให้เขาไปแจ้งความด้วยตนเอง เนื่องจากมีอัยการร่วมพิจารณาสำนวนคดีอยู่แล้วตามกระบวนการยุติธรรม
สุดท้ายเขาขอตัดประเด็นข่าวลือหรือความเชื่อมโยงอื่นๆ ออกไป โดยยืนยันว่าตนเองไม่ได้อยู่ในกลุ่ม LINE ที่มีศิลปินและดารารวมอยู่ด้วย ดังนั้นจึงไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับกรณีของ เกตี และ น้องกอหญ้า ที่อาจมีการเชื่อมโยงกัน และเพิ่งจะมารู้จักกับมูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้ ผ่านเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ สตง. เท่านั้น
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