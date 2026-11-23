ก้อง ห้วยไร่ เปิดใจอาการซึมเศร้า 4 เดือน ปัดก้าวก่ายปมเงินเยียวยา น้องพั้นช์
ก้อง ห้วยไร่ เล่าประสบการณ์โรคซึมเศร้า 4 เดือน หลังข่าวเชื่อมโยงกัน จอมพลัง และเสียชีวิตของน้องพั้นช์ ยืนยันไม่ก้าวล่วงปมเงินเยียวยา 1.6 ล้านบาท ชี้ควรให้เจ้าตัวระบุรายละเอียดเอง
ก้อง ห้วยไร่ ศิลปินแถวหน้าของวงการบันเทิงไทย ยืนยันว่าสภาพจิตใจของตนเองในปัจจุบันดีขึ้นอย่างชัดเจน หลังจากต้องต่อสู้กับภาวะ โรคซึมเศร้า เป็นระยะเวลานานต่อเนื่องถึง 4 เดือนเต็ม ทั้งยังปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวต่อกระแสข่าวลือหรือการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นละเอียดอ่อนทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับกรณีการเสียชีวิตของ น้องพั้นช์ นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
เปิดใจต่อสู้โรคซึมเศร้าปกปิดความเครียด
ก้อง ห้วยไร่ เปิดเผยว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ลำบากและเงียบเหงาอย่างมาก เพราะต้องเก็บตัวและรับการรักษาด้วยยาอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการกับปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ตัวเองไม่สามารถอนุญาตให้โรคดังกล่าวมาบั่นทอนประสิทธิภาพในงานหรืออาชีพที่รักได้ โดยเฉพาะการแสดงคอนเสิร์ตบนเวทีที่มีผู้คนติดตามชมจำนวนมากAlso readฉก.ทพ.31 ยึดยาบ้า 1.6 แสนเม็ด ซุกริมโขง เตรียมลำเลียงส่งพื้นที่ตอนใน
เขายอมรับว่า ความร่าเริงและความเป็นมิตรที่แสดงออกต่อหน้าผู้ชมทุกครั้ง ไม่ได้เกิดจากอารมณ์ที่สุขสมบูรณ์ในขณะนั้น แต่เป็นการใช้กลไกป้องกันตัวทางจิตวิทยา เพื่อปกปิดความเจ็บปวดและภาระความเครียดส่วนตัวไว้ ไม่ให้สะท้อนออกมากระทบต่อภาพรวมของงานการแสดงที่ต้องรับผิดชอบ
ปัจจุบัน ก้อง ห้วยไร่ รายงานว่าอาการซึมเศร้าเริ่มมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นตามลำดับ เขาตัดสินใจจัดการกับความรู้สึกและปัญหาสุขภาพจิตเหล่านี้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาหรือสร้างประเด็นดราม่าเพิ่มเติมให้กับสังคมภายนอกที่อาจนำไปสู่ความเข้าใจผิด
ปัดก้าวก่ายปมเงินเยียวยา 1.6 ล้านบาท
เมื่อสื่อมวลชนและสาธารณชนตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดการแจกแจงยอดเงินบริจาคจำนวน 1.6 ล้านบาท ที่ ก้อง ห้วยไร่ เคยร่วมสนับสนุนไปก่อนหน้านี้ ว่ามีการนำไปแบ่งสรรปันส่วนให้กับครอบครัวของน้องพั้นช์ในจำนวนเท่าใดนั้น ศิลปินรายนี้ระบุว่าตนเองไม่ทราบข้อมูลเชิงลึกในส่วนของตัวเลขหรือขั้นตอนการโอนเงินดังกล่าวเลย
เขาชี้แจงเพิ่มเติมว่า แม้ตนเองจะไม่ใช่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจนจบปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามที่เป็นที่รู้จักในสังคม แต่มีความเข้าใจในหลักการพื้นฐานทางกฎหมายและจริยธรรมอย่างดีว่า ห้ามกล่าวหาผู้อื่นหรือตั้งข้อรังเกียจโดยไม่.hasOwnPropertyข้อมูลที่ยืนยันได้ชัดเจนและถูกต้อง
สำหรับประเด็นเรื่องรายละเอียดการมอบเงินช่วยเหลือค่าทำศพจำนวน 1 ล้านบาท ค่าเยียวยา หรือทุนการศึกษาที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ ก้อง ห้วยไร่ ยืนยันอย่างชัดเจนว่า จะไม่เข้าไปกล่าวอ้างหรือก้าวก่ายประเด็นในส่วนของพี่เขา กัน จอมพลัง และขอให้เป็นหน้าที่ของทางกัน จอมพลัง ที่จะต้องออกมาชี้แจงกับสาธารณะชนเองโดยตรงเพื่อความโปร่งใส
ยืนยันไม่คุยกัน จอมพลัง เหตุใจยังไม่พร้อม
ก้อง ห้วยไร่ ให้ข้อมูลว่านับตั้งแต่เริ่มมีกระแสข่าวและความเชื่อมโยงระหว่างตนเองกับกัน จอมพลัง ผ่านประเด็นเรื่องน้องพั้นช์ ตัวเขาเองไม่ได้ติดต่อหรือมีบทสนทนาใดๆ กับกัน จอมพลัง เลยแม้แต่น้อย รวมถึงในช่วงเวลาที่น้องพั้นช์เสียชีวิตจากไป เขาเองก็ไม่ได้มีการพูดคุยหรือประสานงานกับฝ่ายของกัน จอมพลัง เกี่ยวกับการเดินทางมาร่วมงานไว้อาลัยแต่อย่างใด
เหตุผลของการปฏิเสธการติดต่อหรือการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับฝ่ายตรงข้ามในเวลานั้น เกิดจากสภาพจิตใจของก้อง ห้วยไร่ ที่ยังไม่อยู่ในภาวะที่พร้อมรับมือกับสถานการณ์กดดันภายนอก ประกอบกับผู้จัดการส่วนตัวได้ออกมาแสดงความกังวลว่า หากมีการเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือปะทะกันด้วยวาจา อาจส่งผลกระทบเสียหายต่อภาพลักษณ์ส่วนบุคคลและพันธะสัญญาของแบรนด์สินค้าที่เขาเป็นพรีเซนเตอร์อยู่
เมื่อทราบข่าวการเสียชีวิตของน้องพั้นช์ในช่วงเวลาดังกล่าว ก้อง ห้วยไร่ ยอมรับว่าตัวเองแทบจะไม่สามารถควบคุมสติหรือพูดจาอะไรออกได้เลย มีเพียงน้ำตาที่ไหลออกมาไม่หยุด เพราะเป็นช่วงเวลาที่ตนเองกำลังอยู่ในกระบวนการรักษาโรคซึมเศร้าและรับยาต้านอาการซึมเศร้าพอดี ทำให้จิตใจเปราะบางมากเป็นพิเศษต่อข่าวร้ายที่เกิดขึ้น
โดยสรุปแล้ว ก้อง ห้วยไร่ ต้องการยืนยันชัดเจนว่า ตนเองไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือเข้าไปแทรกแซงในกระบวนการช่วยเหลือทางเงินทองของฝ่ายกัน จอมพลัง และต้องการขอให้สังคมหยุดตีความหรือสร้างบริบทใหม่ที่ทำให้เสียเปล่า โดยขอให้โฟกัสที่ประเด็นสุขภาพจิตและการให้เกียรติในกระบวนการของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป
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