ก้อง ห้วยไร่ แจงดีเอสไอ โอนเงิน 1.6 ล้าน บริจาคผ่านมูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยเหยื่อตึก สตง.
ก้อง ห้วยไร่ เข้าพบ ดีเอสไอ นำสลิปโอน 1.6 ล้าน ชี้แจงบริจากผ่านมูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้ ปมโยงเว็บพนัน ย้ำเงินบริสุทธิ์หวังเยียวยาเหยื่อตึก สตง. ถล่ม
นายอัครเดช ยอดจำปา หรือ ก้อง ห้วยไร่ ศิลปินนักร้องชื่อดัง เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ( ดีเอสไอ) เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 22 พ.ย. 2569 เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีการบริจาคเงินช่วยเหลือเหยื่อจากเหตุตึก สำนักงานตรวจสอบบัญชี (สตง.)ถล่ม
นายอัครเดช นำหลักฐานสลิปการโอนเงินบริจาคจำนวน 1.6 ล้านบาท เข้าให้ข้อมูลแก่พนักงานสอบสวน หลังมีกระแสข้อสงสัยว่าบัญชีรับบริจาคของ มูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้ ซึ่งก่อตั้งโดย นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง อาจมีส่วนเชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์และเข้าข่ายการใช้บัญชีม้ารับโอนเงินAlso readเก่ง-น้ำปิง-เติ้ล-เฟิร์สวัน อำลา เขมจิราต้องรอด
ก้อง ห้วยไร่ ชี้แจงที่มาของเงินบริจาค 1.6 ล้านบาท
นายอัครเดช กล่าวว่า ตนเดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ในฐานะพยานและผู้บริจาครายใหญ่ โดยติดต่อขอเข้ามาเองตั้งแต่เนิ่นๆ แทนการรอหมายเรียกตามที่นัดหมายไว้ในช่วงวันที่ 29 พ.ย. เพื่อสร้างความสบายใจให้กับทุกฝ่ายทันที
เงินจำนวน 1.68 ล้านบาท ที่บริจาคในครั้งนั้น ไม่ได้มาจากกระเป๋าเงินส่วนตัวทั้งหมด แต่ประกอบด้วยเงินทิปจากหน้าเวทีคอนเสิร์ต เงินที่แฟนเพลงโอนเงินมาให้เพื่อร่วมทำบุญ และเงินส่วนตัวที่สมทบเพิ่มในโอกาสวันเกิดวันที่ 1 เม.ย. โดยมีเจตนาชัดเจนในการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ตึก สตง. ถล่ม
ก่อนหน้านี้ นายอัครเดช รับทราบว่าแฟนเพลงบางส่วนต้องการพบเขาเพื่อสร้างความสบายใจทางจิตใจ จึงประสานงานไปยังศูนย์อพยพตึก สตง. เพื่อตรวจสอบความต้องการของครอบครัวผู้ประสบภัย ก่อนที่จะตัดสินใจนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นลูกบุญธรรมและบทบาท กัน จอมพลัง
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีเงินบริจาคที่มอบให้กับ น้องพั้นซ์ ลูกบุญธรรมของ นายอัครเดช ซึ่งสูญเสียพ่อแม่จากเหตุตึกถล่ม นายอัครเดช ยืนยันว่าได้ตรวจสอบกับฝ่ายของ กัน จอมพลัง ก่อนที่น้องพั้นซ์จะเสียชีวิต แต่ขอไม่ลงรายละเอียดในประเด็นการได้รับเงินครบถ้วนหรือไม่ โดยมอบให้ทางกัน จอมพลัง เป็นบุคคลหลักในการชี้แจงเรื่องดังกล่าว
นายอัครเดช กล่าวเพิ่มเติมว่าตนยังไม่เคยพูดคุยกับ กัน จอมพลัง ตั้งแต่เกิดเหตุร้ายดังกล่าว โดยก่อนหน้านี้มีเพียงผู้จัดการของทางมูลนิธิติดต่อถามเรื่องการร่วมงานไว้อาลัย แต่ตนไม่สามารถไปร่วมงานได้เนื่องจากสภาวะจิตใจที่บอบช้ำจากอาการโรคซึมเศร้าที่ต้องรักษาต่อเนื่อง
ศิลปินชื่อดังรายนี้ ยอมรับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพอย่างมาก ต้องปิดบังความเครียดไว้ตลอดเวลาเมื่อต้องขึ้นแสดงคอนเสิร์ต เพื่อให้ผู้ชมมีความสุข และขอวิงวอนให้ กัน จอมพลัง ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนและ ดีเอสไอ เพื่อให้สังคมสบายใจ
ยืนยันเจตนาบริสุทธิ์และทิศทางในอนาคต
นายอัครเดช เน้นย้ำว่าเงินทั้งหมดที่โอนเข้าบัญชีของ มูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้ เป็นเงินบริสุทธิ์ที่ทำไปด้วยใจต้องการช่วยเหลือสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ และยอมรับว่าหากมีการตรวจสอบพบการกระทำผิด ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรืออัยการเป็นผู้พิจารณาตัดสินตามกฎหมาย
ด้านกรณีความเคลือบแคลงใจเรื่องการเปลี่ยนชื่อบัญชี หรือรายละเอียดภายในมูลนิธิ นายอัครเดช เผยว่าไม่ทราบข้อมูลลึกซึ้งนัก แต่จากการสังเกตการทำกิจกรรมหน้างานจริงเห็นว่ามีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างแข็งขัน จึงยังไม่มีความคิดที่จะเปลี่ยนสถานะเป็นผู้เสียหายหรือเข้าแจ้งความดำเนินคดีแต่อย่างใด
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