รัฐบาลเตรียมกู้เงิน 5 แสนล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยไม่ขยายเพดานเงินกู้ และให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณอย่างรอบคอบ ควบคู่ไปกับการติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด
การ กู้เงิน เพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นกลยุทธ์ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเห็นพ้องกัน โดยรัฐบาลมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งการ กู้เงิน เป็นทางออกที่เหมาะสมหากใช้อย่างระมัดระวังและมีประสิทธิภาพ เบื้องต้นมีการประเมินว่าจะมีการ กู้เงิน ราว 5 แสนล้านบาท โดยไม่จำเป็นต้องขยายเพดานเงินกู้เป็น 75% เนื่องจากยังมีเพดานเงินกู้คงเหลืออีก 8 แสนล้านบาท ทำให้การกู้ 5 แสนล้านบาทนี้ยังคงมีพื้นที่เหลืออีก 3 แสนล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาโดยไม่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของประเทศ การตัดสินใจนี้สอดคล้องกับการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดย มูดี้ส์ ซึ่งเป็นสัญญาณบวกที่แสดงถึงความมั่นคงทางการเงินของประเทศ ในขณะเดียวกัน รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณอย่างรอบคอบ โดยจะมีการชะลอโครงการที่ไม่เร่งด่วน เพื่อนำงบประมาณมาสนับสนุนโครงการที่สำคัญกว่าและจำเป็นเร่งด่วน ครม.
เศรษฐกิจจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการใช้เงินกู้ดังกล่าวเป็นครั้งแรก ซึ่งคาดว่าจะไม่พบอุปสรรคใดๆ หากอยู่ในกรอบที่วางไว้ หลังจากนั้นจะนำเสนอให้ ครม. อนุมัติออกเป็นพระราชกำหนด (พ. ร. ก.
) เงินกู้ เพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การกู้เงินมีความจำเป็นเนื่องจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม เช่น การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งระดับการกู้เงินจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม การกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาไม่ใช่เรื่องใหม่ เนื่องจากรัฐบาลในอดีตไม่ว่าจะเป็นยุคของนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร, อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, ชวน หลีกภัย หรือยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็เคยมีเหตุจำเป็นต้องกู้เงินมาแล้ว สิ่งสำคัญคือการนำเงินที่กู้มาไปใช้อย่างโปร่งใส มีความจำเป็น และคุ้มค่า รวมถึงป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังไม่สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน การขยายเวลาหยุดยิงโดยอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เป็นเพียงการบรรเทาความตึงเครียดในระยะสั้น แต่การเจรจารอบที่ 2 ยังไม่สามารถกำหนดวันได้ เนื่องจากต้องอาศัยความยินยอมจากทั้งสองฝ่าย สหรัฐฯ พยายามผลักดันให้เกิดการเจรจา แต่ก็ยังคงใช้ท่าทีข่มขู่ควบคู่ไปด้วย ในขณะที่อิหร่านต้องการคำมั่นสัญญาที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือจากทุกฝ่าย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการเจรจาจะต้องเกิดขึ้นในที่สุด แม้ผลลัพธ์จะยังไม่แน่นอน สังคมโลก รวมถึงประชาชนชาวสหรัฐฯ ต่างต้องการให้ยุติความขัดแย้งนี้ เนื่องจากทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาน้ำมัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย รัฐบาลไทยจึงต้องหามาตรการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น การผลักดันให้โรงกลั่นน้ำมันลดค่าน้ำมันหน้าโรงกลั่น และการเร่งดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชน เช่น โครงการคนละครึ่งพลัส และโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกกลุ่
