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กิ๊ก สุวัจนี กลับมาประกบหลิง-ออม ในละครวาดฝันวันวิวาห์

บันเทิง News

กิ๊ก สุวัจนี กลับมาประกบหลิง-ออม ในละครวาดฝันวันวิวาห์
ละครนางร้ายกิ๊ก สุวัจนี
📆6/17/2026 11:06 PM
📰daradaily
74 sec. here / 8 min. at publisher
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กิ๊ก สุวัจนี กลับมาเล่นละครอีกครั้งในบทนางร้ายตัวแม่ เผยความสนุกในการทำงานกับ หลิงหลิง และ ออม พร้อมฝากให้ผู้ชมเข้าใจตัวละครก่อนตัดสิน

หลังจากห่างหายจากวงการ บันเทิง ไปนาน ล่าสุดนักแสดงมากฝีมือ กิ๊ก สุวัจนี คัมแบ็กกลับมาอีกครั้งในบทบาท นางร้าย ตัวแม่ที่แฟนๆ คิดถึง โดยเธอได้รับบทบาทใน ละคร เรื่อง วาดฝันวันวิวาห์ ภายใต้การกำกับของผู้จัดและผู้กำกับมือทอง ป้าแจ๋ว ยุทธนา ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในวงการ กิ๊กได้เปิดใจถึงการกลับมาครั้งนี้ว่า เธอรู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้กลับมาทำงานอีกครั้ง โดยเฉพาะการได้ร่วมงานกับสองนักแสดงสาวมากความสามารถ หลิงหลิง ศิริลักษณ์ และ ออม กรณ์นภัส ซึ่งเธอชื่นชมในความสดใสและพลังที่ทั้งสองส่งมาให้ในกองถ่าย ในการทำงานครั้งนี้ กิ๊กเผยว่าเธอและทีมงานทุกคนมีความสุขมาก บรรยากาศในกองเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ แม้ว่าบทบาทของเธอจะต้องแสดงความโหดร้ายออกมา แต่หลังฉากกลับเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เธอเล่าว่า หลิงและออมเป็นนักแสดงที่ตั้งใจทำงานอย่างหนัก มีการเตรียมตัวมาอย่างดี ทำให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่น บางครั้งมีข้อผิดพลาดบ้างแต่ก็แก้ไขกันได้ที่หน้างาน กิ๊กยังกล่าวอีกว่าเธอไม่กลัวกระแสโซเชียลหรือทัวร์ลง เพราะเธอเชื่อว่าแฟนคลับของหลิงและออมจะเข้าใจในบทบาท และการแสดงที่สมบทบาทของเธอจะทำให้ผู้ชมสะใจและสนุกไปกับเนื้อเรื่อง กิ๊กยังพูดถึงความสัมพันธ์กับครอบครัวของออม โดยเฉพาะก้อย นฤมล ซึ่งเป็นแม่ของออมที่เธอสนิทสนมด้วย ทำให้การทำงานยิ่งมีความสุขมากขึ้น เธอบอกว่านักแสดงทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งการเซฟซีนและให้คำแนะนำ ทำให้บรรยากาศการทำงานดีเยี่ยม นอกจากนี้ กิ๊กยังฝากให้ผู้ชมทำความเข้าใจกับตัว ละคร ของเธอที่ชื่อกิ่งกมล ว่ามีเหตุผลอะไรถึงต้องเป็นเช่นนั้น ก่อนที่จะตัดสิน และขอให้ติดตามชม ละคร วาดฝันวันวิวาห์ ซึ่งจะออกอากาศเร็วๆ นี้ โดยรับรองว่าความสนุกและดราม่าจะทำให้ผู้ชมประทับใจอย่างแน่นอ.

หลังจากห่างหายจากวงการบันเทิงไปนาน ล่าสุดนักแสดงมากฝีมือ กิ๊ก สุวัจนี คัมแบ็กกลับมาอีกครั้งในบทบาทนางร้ายตัวแม่ที่แฟนๆ คิดถึง โดยเธอได้รับบทบาทในละครเรื่อง วาดฝันวันวิวาห์ ภายใต้การกำกับของผู้จัดและผู้กำกับมือทอง ป้าแจ๋ว ยุทธนา ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในวงการ กิ๊กได้เปิดใจถึงการกลับมาครั้งนี้ว่า เธอรู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้กลับมาทำงานอีกครั้ง โดยเฉพาะการได้ร่วมงานกับสองนักแสดงสาวมากความสามารถ หลิงหลิง ศิริลักษณ์ และ ออม กรณ์นภัส ซึ่งเธอชื่นชมในความสดใสและพลังที่ทั้งสองส่งมาให้ในกองถ่าย ในการทำงานครั้งนี้ กิ๊กเผยว่าเธอและทีมงานทุกคนมีความสุขมาก บรรยากาศในกองเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ แม้ว่าบทบาทของเธอจะต้องแสดงความโหดร้ายออกมา แต่หลังฉากกลับเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เธอเล่าว่า หลิงและออมเป็นนักแสดงที่ตั้งใจทำงานอย่างหนัก มีการเตรียมตัวมาอย่างดี ทำให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่น บางครั้งมีข้อผิดพลาดบ้างแต่ก็แก้ไขกันได้ที่หน้างาน กิ๊กยังกล่าวอีกว่าเธอไม่กลัวกระแสโซเชียลหรือทัวร์ลง เพราะเธอเชื่อว่าแฟนคลับของหลิงและออมจะเข้าใจในบทบาท และการแสดงที่สมบทบาทของเธอจะทำให้ผู้ชมสะใจและสนุกไปกับเนื้อเรื่อง กิ๊กยังพูดถึงความสัมพันธ์กับครอบครัวของออม โดยเฉพาะก้อย นฤมล ซึ่งเป็นแม่ของออมที่เธอสนิทสนมด้วย ทำให้การทำงานยิ่งมีความสุขมากขึ้น เธอบอกว่านักแสดงทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งการเซฟซีนและให้คำแนะนำ ทำให้บรรยากาศการทำงานดีเยี่ยม นอกจากนี้ กิ๊กยังฝากให้ผู้ชมทำความเข้าใจกับตัวละครของเธอที่ชื่อกิ่งกมล ว่ามีเหตุผลอะไรถึงต้องเป็นเช่นนั้น ก่อนที่จะตัดสิน และขอให้ติดตามชมละคร วาดฝันวันวิวาห์ ซึ่งจะออกอากาศเร็วๆ นี้ โดยรับรองว่าความสนุกและดราม่าจะทำให้ผู้ชมประทับใจอย่างแน่นอ

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ละคร นางร้าย กิ๊ก สุวัจนี หลิงหลิง ศิริลักษณ์ ออม กรณ์นภัส

 

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