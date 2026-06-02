กิ่งไม้ใหญ่หักทับโบสถ์เก่าย่านสระแก้ว พระประธานปลอดภัย ชาวบ้านแห่ดู

กิ่งไม้ขนาดใหญ่ในวัดจังหวัดสระแก้วหักโค่นทับโบสถ์เก่าอายุ 40 ปี แต่พระประธานและรูปปั้นไม่เสียหาย เหตุเกิดช่วงฝนตกไม่มีลม ชาวบ้านเชื่อเป็นอาถรรพ์ ด้านผู้ใหญ่บ้านเผยโบสถ์นี้สร้างโดยชาวกัมพูชาอพยพ
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568 เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อกิ่งไม้ขนาดใหญ่ในวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัด สระแก้ว ได้หักโค่นลงมาทับ โบสถ์ เก่าที่สร้างมาตั้งแต่ปี พ.
ศ.2518 กิ่งไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 50 เซนติเมตร และยาวกว่า 10 เมตร ได้ตกลงมาโดยตรงบนหลังคาโบสถ์ ทำให้หลังคาพังเสียหายเป็นบริเวณกว้าง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สร้างความประหลาดใจให้กับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคือ พระประธาน รวมถึงรูปปั้นพระและเณรที่ตั้งอยู่ภายในโบสถ์ไม่ได้รับความเสียหายใด ๆ เลย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่ไม่มีลมแรงหรือพายุ มีเพียงฝนตกปรอย ๆ เท่านั้น ทำให้หลายคนตั้งข้อสังเกตว่ากิ่งไม้ใหญ่หักโค่นลงมาได้อย่างไรโดยไม่มีสาเหตุชัดเจน นายวุฒิชัย ดวงดี ผู้ใหญ่บ้านทับทิมสยาม 04 เปิดเผยว่า โบสถ์หลังดังกล่าวเดิมเป็นโบสถ์ของชาวกัมพูชาที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ในช่วงสงครามกลางเมือง คาดว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ราวปี พ.
ศ.2518 ในช่วงที่มีผู้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ ต่อมาเมื่อชาวกัมพูชาส่วนใหญ่เดินทางกลับประเทศ ทางชุมชนได้จัดตั้งวัดขึ้น ณ จุดดังกล่าว และใช้โบสถ์หลังนี้ประกอบศาสนกิจมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเมื่อปี พ.
ศ.2543 ทางวัดได้ก่อสร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้น ส่วนโบสถ์เก่ายังคงเก็บรักษาไว้ใช้สำหรับกิจกรรมทางศาสนาและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของชุมชน ผู้ใหญ่บ้านกล่าวด้วยความอัศจรรย์ใจว่า แม้กิ่งไม้ขนาดใหญ่จะหักโค่นลงมาทั้งต้น แต่พระประธานรวมถึงรูปปั้นที่อยู่โดยรอบกลับไม่ได้รับความเสียหายแม้แต่น้อย นายสุข วันนา อายุ 63 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ใกล้กับวัดมานานหลายสิบปี เล่าว่า ขณะเกิดเหตุมีฝนตกลงมาแต่ไม่มีกระแสลมแรง จึงรู้สึกแปลกใจว่ากิ่งไม้ขนาดใหญ่หักลงมาได้อย่างไร และยังตกลงมาตรงบริเวณโบสถ์พอดี "ผมอยู่ที่นี่มานานหลายสิบปีแล้ว ไม่เคยพบเห็นเหตุการณ์ลักษณะนี้มาก่อน จึงรู้สึกประหลาดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น" จากการสอบถามชาวบ้านหลายคน พบว่าส่วนใหญ่ต่างพากันเดินทางมาดูสถานที่เกิดเหตุอย่างต่อเนื่อง และมีการพูดคุยกันในแง่มุมต่าง ๆ บางคนมองว่าเป็นเรื่องบังเอิญทางธรรมชาติ ขณะที่อีกหลายคนเชื่อว่าอาจเป็นเรื่องอาถรรพ์หรือลางร้ายบางอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชามีความตึงเครียดเกี่ยวกับปัญหาดินแดนปราสาทพระวิหาร เหตุการณ์นี้สร้างความสนใจจากสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป เนื่องจากโบสถ์หลังนี้มีอายุมากกว่า 40 ปี และไม่เคยมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นมาก่อน ชาวบ้านบางส่วนยังคงกังวลว่าอาจเป็นสัญญาณที่ไม่ดีสำหรับชาวกัมพูชาที่เคยอาศัยในพื้นที่นี้ อย่างไรก็ตาม ทางวัดและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมโบสถ์หลังดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งเก็บกิ่งไม้ที่หักโค่นไปตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมโบสถ์เก่าแห่งนี้เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และความเชื่อของชุมชนได้ในวันเวลาที่กำหน
สระแก้ว โบสถ์ พระประธาน อาถรรพ์ ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา
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