กิ่งซางเล็ก ว.คำชำนาญ ดวลเพชรเมืองศรี ทีเด็ด99 ศึกONE ลุมพินี 181
กิ่งซางเล็ก ว.คำชำนาญ ยันแข้งเพชรเมืองศรี ทีเด็ด99 ในศึก ONE ลุมพินี 181 วันศุกร์ที่ 4 ธ.ค. 69 เพื่อล่าสัญญา ONE Championship ในปีหน้า
การแข่งขัน มวยไทย ในศึก ONE ลุมพินี 181 กำลังจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 เดือนธันวาคม ค.ศ. 2026 ณ สนามมวยเวทีลุมพินี ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการยืนยันแล้วว่าจะเป็นศึกดุเดือดระดับไฮไลท์ของรายการนี้ เมื่อต้องปะทะกันระหว่างนักชกทั้งสองฝ่ายที่มีผลงานโดดเด่นและต้องการยืนยันศักยภาพของตนเอง
รายละเอียดการชกและกติกาการแข่งขัน
การแข่งขันครั้งนี้ออกอากาศสดไปทั่วโลกไปยังผู้ชมในกว่า 195 ประเทศทางช่อง ONE Championship ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 2026 เวลา 20.30 น. ถึง 23.30 น. ตามเวลาประเทศไทย การชกครั้งนี้เป็นการแข่งขันภายใต้กติกามวยไทย ในรุ่นฟลายเวตที่กำหนดให้นักชกต้องมีน้ำหนักตัวระหว่าง 125 ปอนด์ ถึง 135 ปอนด์Also readอุ่นใจรับ 'ลอยกระทง 2569' ตำรวจน้ำเปิดจุดบริการ 42 จุดทั่วไทย
ฝ่ายแรกคือ "กิ่งซางเล็ก ว.คำชำนาญ" นักชกวัย 25 ปี จากจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งต้องการกลับมาสร้างฟอร์มการเล่นที่น่าประทับใจเพื่อบุกเบิกโอกาสในการคว้าสัญญานักชกกับ ONE Championship ในปีถัดไป โดยก่อนหน้านี้เขาเคยมีคิวชกกับ "รุสตัม ยูนูซอฟ" จากรัสเซีย แต่ต้องถอนตัวเนื่องจากอาการป่วย
อีกฝั่งคือ "เพชรเมืองศรี ทีเด็ด99" ยอดนักชกวัย 23 ปี จากจังหวัดศรีสะเกษ ผู้มีฟอร์มการเล่นที่กำลังร้อนแรง โดยปัจจุบันกำลังอยู่ในสถิติชัยชนะ 3 ครั้งติดต่อกัน เขาต้องการพิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งเพื่อเลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นนักชกแถวหน้าของรุ่นฟลายเวตต่อไป
ประวัติการชกและความพร้อมของนักชก
สำหรับ "กิ่งซางเล็ก ว.คำชำนาญ" เพิ่งมีประสบการณ์การชกที่ทรงพลังในรายการ The Inner Circle 26 เมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2025 โดยสามารถน็อกคู่ชกหน้าใหม่จากสหรัฐอเมริกาอย่าง "ดีมิทรี รามอส" ได้ในยกที่ 2 พร้อมรับโบนัสจำนวน 350,000 บาท เป็นโบนัสก้อนที่ 5 จากการชกในรายการของ ONE Championship
ขณะที่ "เพชรเมืองศรี ทีเด็ด99" เปิดปี 2026 ด้วยฟอร์มที่ร้อนแรงจากการชนะคะแนนเอกฉันท์ "ชาญคริต มานพยิม" ในศึก ONE ลุมพินี 151 เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 2026 จากนั้นในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2026 เขาได้ทดลองข้ามสายชกครั้งแรกในชีวิตในรายการ ONE ลุมพินี 156
ในการชกครั้งนั้น "เพชรเมืองศรี ทีเด็ด99" เผชิญหน้ากับ "ดิโอโก มิเกล ซิลวา" จากประเทศเคปเวิร์ด และสามารถทำผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจนสามารถคว้าชัยชนะด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์กลับมาได้ ซึ่งถือเป็นการพิสูจน์ความเก่งกาจของนักชกจากศรีสะเกษ
ล่าสุดในเดือนกันยายน ค.ศ. 2025 "เพชรเมืองศรี ทีเด็ด99" ได้กลับมาชกมวยไทยอีกครั้งในศึก ONE ลุมพินี 169 และสามารถเอาชนะ "เกรเกอร์ ทอม" จากประเทศสกอตแลนด์ด้วยคะแนนเอกฉันท์ ส่งผลให้เขามั่นใจในฟอร์มการเล่นของตนเองอย่างมากก่อนเข้าสู่การเตรียมตัวสำหรับศึกครั้งนี้
ผลกระทบและความคาดหวังจากศึกครั้งนี้
ศึกครั้งนี้ถือเป็นบทพิสูจน์สำคัญสำหรับนักชกทั้งสองฝ่าย โดย "กิ่งซางเล็ก ว.คำชำนาญ" ต้องการหยุดความร้อนแรงของ "เพชรเมืองศรี ทีเด็ด99" ที่กำลังฟอร์มแรง เพื่อเก็บชัยชนะและลุ้นรับสัญญา ONE Championship ในปีหน้า ในขณะที่ "เพชรเมืองศรี ทีเด็ด99" ก็พร้อมที่จะท้าทายนักชกรุ่นพี่เพื่อเลื่อนชั้นขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งแถวหน้าของรุ่นฟลายเวต
แฟนมวยสามารถจองบัตรเข้าชมการชกในสนามมวยเวทีลุมพินีได้ทางระบบ THAI TICKET MAJOR ส่วนผู้ชมทางบ้านสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่เวลา 20.30 น. ของวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 2026 ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ ONE Championship
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