กิล ซิสเนรอส นักลงทุน สส. อเมริกัน: การซื้อขายหุ้นกว่า 48 ล้านดอลลาร์ และการเดิมพันใน AI

กิล ซิสเนรอส สส. พรรคเดโมแครตจากรัฐแคลิฟอร์เนีย กลายเป็นนักลงทุนที่โดดเด่นในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ด้วยการซื้อขายหุ้นมูลค่ากว่า 48 ล้านดอลลาร์ และการลงทุนที่ชาญฉลาดในกลุ่มเทคโนโลยีและ AI
แม้ว่าชื่อของแนนซี เพโลซี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ จะเป็นที่รู้จักในแวดวงการลงทุนจาก การซื้อขายหุ้น ที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กิล ซิสเนรอส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากรัฐแคลิฟอร์เนีย และผู้จัดการกองทุนของเขา ได้กลายเป็นผู้เล่นสำคัญที่น่าจับตามองในตลาดหุ้นอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมา ข้อมูลที่เปิดเผยออกมาแสดงให้เห็นว่า ซิสเนรอสได้ดำเนิน การซื้อขายหุ้น ไปแล้วมากกว่า 2,300 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสองสมัย โดยสมัยแรกครอบคลุมช่วงปี 2019 ถึง 2021 และสมัยที่สองเริ่มต้นในปี 2025 และดำเนินต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจไม่ได้อยู่ที่จำนวนครั้งในการซื้อขายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงมูลค่ารวมของการลงทุนด้วย คาดการณ์ว่าเงินทุนที่ซิสเนรอสและผู้จัดการกองทุนของเขาบริหารจัดการมีมูลค่าสูงกว่า 48 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กระจายอยู่ในหลากหลายภาคส่วนของอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ อุตสาหกรรมทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคการเงิน และสินค้าฟุ่มเฟือย การลงทุนที่หลากหลายนี้สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์การลงทุนที่ครอบคลุมและมุ่งเน้นการกระจายความเสี่ยงเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคง ซิสเนรอสเริ่มได้รับความสนใจจากสาธารณชนในช่วงต้นปี 2026 จากการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมทหารของสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่องและแม่นยำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่สถานการณ์ความขัดแย้งในอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้น และหลังจากการโจมตีในกรุงการากัส ประเทศเวเนซุเอลา การลงทุนเหล่านี้สร้างผลกำไรอย่างมากให้กับซิสเนรอส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการคาดการณ์แนวโน้มของตลาดและเลือกหุ้นที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่สำคัญ นอกจากนี้ ประวัติการซื้อขายของซิสเนรอสยังแสดงให้เห็นถึงความสนใจอย่างมากในบริษัทเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมเป็นต้นมา ซิสเนรอสได้ปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำอย่าง Nvidia, Microsoft, Tesla, SanDisk (ซึ่งราคาหุ้นพุ่งขึ้นถึง 3,200 เปอร์เซ็นต์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา), Palantir และ Amazon อย่างต่อเนื่อง ความสามารถในการเลือกหุ้นที่โดดเด่นของซิสเนรอสไม่ได้จำกัดอยู่เพียงบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นที่รู้จักเท่านั้น เขายังสามารถค้นพบโอกาสในการลงทุนในบริษัทขนาดเล็กที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ตัวอย่างเช่น การลงทุนใน Bloom Energy ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์แข็งสำหรับใช้ในศูนย์ข้อมูลเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2025 ส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นเกือบ 31 เปอร์เซ็นต์ ก่อนที่ซิสเนรอสจะทยอยขายทำกำไรบางส่วนในวันที่ 24 ธันวาคม 2025 จากนั้น เขากลับเข้าซื้อหุ้น Bloom Energy อีกครั้งในวันที่ 30 มกราคม 2026 และราคาหุ้นก็พุ่งทะยานขึ้นไปอีกถึง 90.
24 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ผลตอบแทนรวมจากการลงทุนครั้งแรกสูงถึง 309.51 เปอร์เซ็นต์เมื่อนับถึงวันที่ 30 เมษายน 2026 แม้ว่าข้อมูลการซื้อขายของซิสเนรอสจะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมที่จะลงทุนในตลาดต่างประเทศ เช่น การขายหุ้น Alibaba ในฮ่องกงเมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา แต่กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดของเขาก็อาจสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนบางรายได้ เนื่องจากมีรายงานว่าเขาได้ขายหุ้น AI ชื่อดังหลายตัวในช่วงเดือนที่ผ่านมา การตัดสินใจขายหุ้นเหล่านี้อาจบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นที่ลดลงในศักยภาพการเติบโตของหุ้น AI ในระยะสั้น หรืออาจเป็นเพียงการปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนในส่วนอื่นๆ ของตลา
Bitget เผยแพร่โครงสร้างพื้นฐานการซื้อขาย AI ดึงดูดผู้ใช้และปริมาณการซื้อขายBitget กระดานเทรดระดับโลกประสบความสำเร็จในการนำโครงสร้างพื้นฐานการซื้อขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาใช้งานอย่างรวดเร็ว ดึงดูดผู้ใช้งานและปริมาณการซื้อขายจำนวนมาก เครื่องมือ AI เช่น GetAgent, GetClaw, Agent Hub และ Gracy AI ช่วยให้การวิเคราะห์ การดำเนินการ และกลยุทธ์การซื้อขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
AI ปฏิวัติวงการ Bitcoin: Grid Global Accounts เปิดศักราชใหม่แห่งการทำธุรกรรมอัตโนมัติGrid Global Accounts ผลิตภัณฑ์ใหม่จาก Lightspark เปิดตัวฟีเจอร์ครบวงจรสำหรับองค์กรที่ต้องการใช้ Bitcoin และ AI ในการทำธุรกรรมทางการเงิน ช่วยให้ AI Agent สามารถซื้อ Bitcoin และโอนเงินได้เองโดยอัตโนมัติ
Robinhood รายได้คริปโต Q1 ดิ่ง 47% หุ้น HOOD ร่วงกว่า 7%Robinhood รายงานผลประกอบการ Q1 ปี 2026 รายได้คริปโตร่วง 47% ปริมาณซื้อขายหาย 48% พร้อมงบรวมพลาดเป้านักวิเคราะห์ ส่งหุ้น HOOD ดิ่งกว่า 7% หลังประกาศ
Lenovo เผยกลยุทธ์ Hybrid AI และวิเคราะห์วิกฤตราคาเซิร์ฟเวอร์Lenovo นำเสนอแนวทาง Hybrid AI ผ่าน Qira และ xIQ โดยเน้นความปลอดภัยและความเสถียร นอกจากนี้ยังวิเคราะห์สาเหตุที่ราคาเซิร์ฟเวอร์พุ่งสูงขึ้นถึง 3 เท่า อันเป็นผลมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในยุคที่ AI กำลังเติบโต
ฟุตบอลโลก 2026 ท้าทายนักสะสมสติ๊กเกอร์ปานินี 980 แบบ เสี่ยงทุ่มเงินครึ่งแสนฟุตบอลโลก 2026 ที่เพิ่มทีมเป็น 48 ทีม ทำให้อัลบั้มสติ๊กเกอร์ปานินีขยายเป็น 980 แบบ รวมสติ๊กเกอร์พิเศษ 68 แบบ ในอัลบั้ม 112 หน้า แฟนบอลต้องเตรียมเงินจำนวนมากเพื่อสะสมครบ โดยคาดว่าจะต้องใช้เงินประมาณครึ่งแสนบาทตามสถิติ
ลงทุนหุ้นในยุค AI จุดแข็งมนุษย์ที่ AI เลียนแบบไม่ได้ คือ การตัดสินใจในความไม่แน่นอนลงทุนหุ้นในยุค AI จุดแข็งมนุษย์ที่ AI เลียนแบบไม่ได้ คือ การตัดสินใจในความไม่แน่นอน คอลัมน์: Investing Tactic โดย ณัช เรือนเพ็ชร์ (โค้ชณัช) ผู้ชนะการแข่งขัน TFEX Algorithmic Trading Workshop & Competition 2017 และวิทยากรพิเศษโครงการ SITUP
