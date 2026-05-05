กินชาซาครองอันดับหนึ่ง เมืองมลพิษทางอากาศสูงสุดทั่วโลก

การจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงสุดทั่วโลกประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 เผยให้เห็นสถานการณ์ที่น่ากังวล โดยกินชาซา เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก-กินชาซา พุ่งขึ้นสู่อันดับหนึ่งด้วยค่า AQI ที่สูงถึง 182 รองลงมาคือเฉิงตูและเม็กซิโกซิตี
การจัดอันดับเมืองที่มี มลพิษทางอากาศ สูงสุดทั่วโลกประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 เผยให้เห็นสถานการณ์ที่น่ากังวล โดย กินชาซา เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก- กินชาซา พุ่งขึ้นสู่อันดับหนึ่งด้วยค่าดัชนีคุณภาพอากาศ ( AQI ) ที่สูงถึง 182 รองลงมาคือ เฉิงตู ของจีนและ เม็กซิโกซิตี ของเม็กซิโก สถานการณ์นี้สะท้อนถึงปัญหาด้าน สิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อ สุขภาพ และเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึง ประเทศไทย ที่ต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากมลพิษข้ามพรมแดน ข้อมูลล่าสุดจากการจัดอันดับคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ในช่วงเช้าวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 (06.00-07.00 น.
) แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศที่น่าเป็นห่วงในหลายมหานครทั่วโลก โดยเฉพาะในทวีปแอฟริกา เอเชีย และลาตินอเมริกา กินชาซาขึ้นเป็นอันดับหนึ่งด้วย AQI 182 ซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพ สถานการณ์นี้เน้นย้ำถึงความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศกำลังพัฒนาต้องเผชิญ ทวีปเอเชียยังคงเป็นภูมิภาคที่ต้องจับตามอง โดยมีหลายเมืองติดอยู่ใน 10 อันดับแรก ได้แก่ เฉิงตู (AQI 137) การาจี (AQI 122) ธากา (AQI 117) จาการ์ตา (AQI 107) และฮานอย (AQI 107) เมืองเหล่านี้มีประชากรหนาแน่นและมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง การจัดการปัญหามลพิษควบคู่กับการพัฒนาจึงเป็นเรื่องที่ซับซ้อน นอกจากเมืองในเอเชียแล้ว เม็กซิโกซิตี (AQI 123) ก็ติดอันดับสาม แสดงให้เห็นว่าปัญหามลพิษทางอากาศเป็นปัญหาทั่วโลก ไม่จำกัดอยู่แค่ภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง เมืองอื่นๆ ที่ติดอันดับ ได้แก่ คูเวตซิตี (AQI 99) ดูไบ (AQI 99) และแอลเจียร์ (AQI 96) แม้ค่า AQI จะต่ำกว่าเมืองอื่นๆ แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวัง โดยเฉพาะผลกระทบต่อกลุ่มเสี่ยง ปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชน ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงมะเร็งปอด นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น การท่องเที่ยว การเกษตร และประสิทธิภาพการทำงานของแรงงาน แม้ว่าประเทศไทยจะไม่มีเมืองใดติดอันดับใน 10 อันดับแรกในครั้งนี้ แต่ก็เคยเผชิญกับสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 วิกฤตมาแล้วหลายครั้ง การเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ การลงทุนในพลังงานหมุนเวียน การส่งเสริมการขนส่งสาธารณะ การควบคุมการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม และการจัดการการเผาในที่โล่ง เป็นมาตรการสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจัง การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วแก่ประชาชน เพื่อให้สามารถป้องกันตนเองได้ทันท่วงที ก็เป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญในการรับมือกับวิกฤตการณ์นี
เชียงใหม่ติดอันดับ 2 เมืองมลพิษโลก: วิกฤตฝุ่นควันยังไม่สิ้นสุดเชียงใหม่ยังคงเผชิญวิกฤตฝุ่นควันอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดติดอันดับ 2 เมืองที่มีมลพิษทางอากาศมากที่สุดในโลกเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2569 ด้วยค่า AQI 185 สะท้อนถึงปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัด
เปิดผลจัดอันดับเมืองมลพิษโลก: เชียงใหม่ติดอันดับ 4 AQI พุ่ง 177 วิกฤตหมอกควันกระทบสุขภาพและเศรษฐกิจรายงานการจัดอันดับเมืองมลพิษโลกเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2569 เผยให้เห็นสถานการณ์วิกฤตที่เมืองเชียงใหม่ของไทยติดอันดับ 4 ของโลกด้วยค่า AQI สูงถึง 177 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจอย่างรุนแรง
เชียงใหม่ติดอันดับ 3 เมืองมลพิษอากาศโลก 15 เม.ย. 2569: วิกฤต PM2.5 กระทบเศรษฐกิจและสุขภาพเชียงใหม่ติดอันดับ 3 เมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงสุดของโลกในวันที่ 15 เมษายน 2569 ด้วยค่า AQI 183 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ข้อมูลเผยแพร่โดยมีการจัดอันดับเมืองต่างๆ ทั่วโลกที่เผชิญปัญหามลพิษ PM2.5
เดลีครองแชมป์เมืองมลพิษสูงสุดโลก ห่วงผลกระทบสุขภาพและเศรษฐกิจไทยเช้าวันที่ 26 เมษายน 2569 เดลี เมืองหลวงของอินเดีย พุ่งขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของเมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงสุดในโลก ด้วยค่า AQI สูงถึง 195 ตามมาด้วยฮานอยและเฉิงตู ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงประเทศไทยที่ต้องเฝ้าระวังผลกระทบข้ามพรมแดน.
เดลียังคงเป็นเมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงสุดในโลกการจัดอันดับคุณภาพอากาศโลกในเช้าวันที่ 27 เมษายน 2569 เผยให้เห็นว่ากรุงเดลี เมืองหลวงของอินเดีย ยังคงเป็นเมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงสุด ด้วยค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ที่ 192 ซึ่งจัดอยู่ในระดับ 'ไม่ดีต่อสุขภาพ' ปัจจัยหลักมาจากการจราจรที่หนาแน่น การก่อสร้าง ฝุ่นละอองจากอุตสาหกรรม และการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่ใกล้เคียง
จาการ์ตาเมืองมลพิษอากาศสูงสุดในโลก AQI 182 เตือนไทยเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพและเศรษฐกิจรายงานคุณภาพอากาศเรียลไทม์ระบุว่า จาการ์ตา เมืองหลวงของอินโดนีเซีย มี AQI สูงถึง 182 ทำให้เป็นเมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงสุดในโลก ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2569 ตามมาด้วยธากาและลาฮอร์ สถานการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไทยต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
