กิตติคุณหลี่ เฉียง เข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่ 10 ฉลองความสัมพันธ์ไทย-จีน
นายกรัฐมนตรีหลี่ เฉียง เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เพื่อหารือความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นาย หลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเดินทางเยือน ประเทศไทย อย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2569 เวลา 17.22 น.
รายละเอียดการเข้าเฝ้าและล่ามประจำการ
ในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครั้งนี้ นางเจิง เยี่ยน เลขานุการโท กรมเอเชีย กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษาจีน - ไทย และนายปถวี เตรียรุณาสวัสดิ์ นักการทูตชำนาญการพิเศษ กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษาไทย - จีน ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยAlso readรำลึก 14 ตุลา วุ่น! ผู้จัดโวยป้าย 'ทะลุฟ้า' ไม่เหมาะ ขอปลดด่วน ญาติวีรชนสวน ผู้จัดไม่เหลียวแล (มีคลิป)
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยและจีน
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความสัมพันธ์มาอย่างยาวนาน และมีการสถาปนาทางการทูตอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2518 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2568 ตามคำทูลเชิญของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นเป็นการเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - จีน ครบ 50 ปี
การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนั้น รวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยี่ยมของพระบรมวงศานุวงศ์ไทย ตลอดจนการเดินทางเยี่ยมของผู้นำระดับสูงของทั้งสองประเทศ เป็นการกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศทั้งสอง และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้เพิ่มขึ้นยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการเยือน
ทั้งนี้ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
สำหรับการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้อย่างเป็นทางการ นับจากการเยือนครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2548 จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือถึงความร่วมมือในด้านการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมอีวี (EV) และการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจและผลักดันให้มีการสร้างประชาคม และหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านต่อไป
การลาออกจากตำแหน่งเอกอัครราชทูต
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางมิลลิเซนตส์ ครูซ-ปาเรเดส เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย ซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในที่จะพ้นจากหน้าที่
ในโอกาสนี้ นายเจสัน โรเบิรท์ เอ็ม. ปาเรเดส คู่สมรสเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
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