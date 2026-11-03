กำหนดการประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2569 แสงสีแห่งล้านนา
เผยกำหนดการประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2569 จัด 23-25 พ.ย. นี้ รวมไฮไลต์ขบวนแห่กระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทาน การประกวดโคมและซุ้มป่าตลอดเดือนพฤศจิกายน
งาน ประเพณียี่เป็ง เชียงใหม่ประจำปี 2569 เตรียมประกาศกำหนดการอย่างเป็นทางการแล้ว โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 ถึง 25 พฤศจิกายน 2569 อย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมล้านนาอันงดงามและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศให้มาร่วมเฉลิมฉลอง เทศกาลดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในงานประเพณีที่สำคัญที่สุดของ จังหวัดเชียงใหม่ และมีการเตรียมความพร้อมอย่างละเอียดอ่อนเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนับหมื่นคนในแต่ละวัน
จุดจัดงานหลักสวนสาธารณะตลาดต้นลำไย
สวนสาธารณะตลาดต้นลำไยได้รับหน้าที่เป็นฐานปฏิบัติการหลักในการจัดการกิจกรรมตลอดสามวันที่กำหนดไว้ โดยพื้นที่แห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางของขบวนแห่และเวทีการแสดงต่างๆ ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีการกระจายกิจกรรมไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วเมืองเชียงใหม่อย่างครอบคลุม เพื่อให้ทุกพื้นที่มีส่วนร่วมในบรรยากาศแห่งความสุขและความศรัทธาในช่วงเทศกาลAlso readราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวลดลงจากความหวังยุติความขัดแย้งตะวันออกกลางและการเจรจาอิหร่าน-กาตาร์
การจัดงานในครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับผู้มาร่วมงาน โดยผสมผสานระหว่างประเพณีดั้งเดิมกับกิจกรรมสมัยใหม่ที่มีการดูแลอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นไว้ได้อย่างครบถ้วนที่สุด
ไฮไลต์ขบวนแห่กระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทาน
กิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและได้รับความสนใจสูงที่สุดคือการประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 โดยขบวนแห่แต่ละทีมจะประดับประดาด้วยโคมไฟสีสันสดใสและตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงเพื่อแสดงฝีมือและความคิดสร้างสรรค์
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมอื่นๆ อีกมากมายที่จัดขึ้นพร้อมกัน เช่น การประกวดหนูน้อยยี่เป็งเชียงใหม่ การประกวดซุ้มประตูป่าที่สวยงามและมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ การแข่งขันเทพีและเทพบุตรยี่เป็งเชียงใหม่ รวมถึงการประกวดประดิษฐ์สะเปาล้านนาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งทุกการแข่งขันล้วนสะท้อนถึงจิตวิญญาณและวิถีชีวิตของชาวเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถชมการแข่งขันการประกวดกระทงฝีมือใบตองและดอกไม้สด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นการใช้วัสดุจากธรรมชาติมาประดิษฐ์อย่างประณีต เพื่อแสดงถึงความรักและความศรัทธาต่อธรรมชาติและพระแม่คงคา ตามความเชื่อเดิมที่ว่ากระทงเป็นเครื่องสักการะขอบคุณน้ำ
กิจกรรมโคมยี่เป็งล้านนาและผางปะตีด
สำหรับผู้ที่สนใจด้านความสวยงามของแสงสีและวัฒนธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ต้องไม่พลาดชมการประกวดโคมยี่เป็งล้านนาหรือโคมแขวนใหญ่ ที่มีการจัดแสดงความสวยงามอย่างอลังการ และกิจกรรมต๋ามผางปะตีดหรือการจุดโคมลอยเพื่อส่องฟ้า ฮักษาเมือง ซึ่งเป็นการสืบต่อความเชื่อในการสะเดาะเคราะห์และขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2569 นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปชมความงดงามของโคมล้านนาได้ตลอดเวลา ณ วัดโลกโมฬี ซึ่งเป็นจุดแลนด์มาร์กสำคัญในการถ่ายภาพและกราบไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด ทำให้บรรยากาศรอบๆ วัดคึกคักไปด้วยผู้คนจำนวนมาก
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมปล่อยกระทงสายล้านนา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สืบทอดมากว่า 730 ปี โดยกำหนดจัดขึ้นที่ลานกิจกรรม CM Event CNX ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณหลังสวนเกษตรโชคทวี หมู่ที่ 8 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมปล่อยกระทงสายลอยไปพร้อมกับสายน้ำ
สรุปภาพรวมงานและสิ่งที่ต้องติดตาม
การจัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2569 ในปีนี้ครอบคลุมกิจกรรมที่หลากหลายและมีการจัดสถานที่หลายจุดทั่วเมืองเชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมงานในทุกมิติ ตั้งแต่วันที่ 23 ถึง 25 พฤศจิกายน 2569 นี้ ถือเป็นช่วงเวลาที่ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่พร้อมใจกันเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชน
รายละเอียดปลีกย่อยเกี่ยวกับตารางเวลาของแต่ละจุดจัดงานและสถานที่เฉพาะเจาะจง จะมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุด ก่อนที่งานจะเริ่มขึ้นในไม่ช้า
สำหรับผู้ที่เตรียมวางแผนการเดินทางหรือเข้าร่วมกิจกรรม ควรติดตามข่าวสารจากแหล่งทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงหรือข้อแนะนำใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้การท่องเที่ยวและ participation ในงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสนุกสนานสูงสุด
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