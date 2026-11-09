กำนันทับกระบี่ปลุกกำนันทั่วประเทศยืนเคียงข้างประชาชนเลิกเป็นขี้ข้าการเมือง
กำนันมะโน ปลุกพลังกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ ยืนหยัดเป็นที่พักพิงของประชาชน ไม่ขึ้นกับนักการเมือง พร้อมชี้รากฐานมาตั้งแต่ ร.5 เรียกร้องร่วมชุมนุม 9 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล
นายมะโน เครือแก้ว หรือที่เรียกขานกันว่า กำนันมะโน กำนันตำบล กระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และแกนนำกลุ่มแนวร่วมปฏิวัติประชาชนปกป้องแผ่นดิน ได้ประกาศจุดยืนสำคัญด้วยการเรียกร้องให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน ทั่วประเทศ เลิกสถานะการรับใช้อย่างใกล้ชิดกับนักการเมือง เพื่อเปลี่ยนบทบาทกลับมาเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของประชาชนตามที่สถาบันนี้เคยยึดถือมาอย่างยาวนาน
ปลุกพลังท้องถิ่นยืนหยัดรับใช้ประชาชน
นายมะโน ยืนยันอย่างหนักแน่นว่า ตนเองไม่เกรงกลัวต่อการสูญเสียตำแหน่งกำนัน แม้ในปัจจุบันจะมีสัญญาณว่าอาจมีการกดดันให้ลาออกก่อน หรือถูกคำสั่งให้ปลดออกก็ตาม โดยชี้แจงว่าแม้จะมีคนเสนอแนะให้ลาออกเพื่อหลีกเลี่ยงคดี หรือลาออกหลังจากโดนคดีแล้วก็ตาม แต่ตนเองก็ไม่ได้กังวลต่อผลที่จะตามมาและยังคงมุ่งมั่นในอุดมการณ์เดิมอย่างเต็มที่Also readกรุงเทพมหานคร เตือนเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง PM2.5 สูงเกินมาตรฐาน
ผู้นำชาวบ้านรายนี้ยังได้เรียกร้องเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศที่รู้สึกทนต่อสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบันไม่ไหว ไม่สามารถยอมรับความไม่เป็นธรรมได้ ให้เดินทางมาร่วมชุมนุมกับกลุ่มฯ ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงพลังและส่งเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และความเดือดร้อนของประชาชนอย่างชัดเจนที่สุด
รำลึกรากฐานยุค รัชกาลที่ 5
กำนันมะโน ชี้แจงถึงบริบททางประวัติศาสตร์ว่า สถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านมีรากเหง้าและประวัติก้าวมายาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางรากฐานและมอบหมายให้ตำแหน่งนี้ทำหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชนเสมือนเป็นผู้ดูแลแทนพระองค์ท่าน
ในอดีต ผู้ใหญ่บ้านและกำนัน被视为บุคคลสำคัญที่ประชาชนสามารถพึ่งพาอาศัยได้ และควรทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงภาครัฐกับประชาชน แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ถือตำหนั้่งทุกนายทบทวนบทบาทและหน้าที่ของตนเองอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือทำหน้าที่เป็นหัวคะแนนให้กับนักการเมืองในสภาวการณ์ปัจจุบัน
ยื่นคำขาดเลิกเป็นขี้ข้าการเมือง
นายมะโน เรียกร้องไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกคน ให้กลับเนื้อกลับตัวและเดินออกมาแสดงจุดยืนที่หน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อสื่อสารไปยังรัฐบาลว่าพวกเขาจะไม่ยอมเป็นขี้ข้าของนักการเมืองคนใดคนหนึ่งอีกต่อไป โดยเน้นย้ำว่าถึงเวลาแล้วที่ฝ่ายปกครองในระดับท้องถิ่นจะต้องยืนหยัดในศักดิ์ศรีและอุดมการณ์ของตนเอง ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอำนาจทางการเมือง
ทั้งนี้ การชุมนุมและนัดหมายสำคัญจะเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน ที่หน้าทำเนียบรัฐบาล โดยกำนันมะโนได้ประสานงานกับนายสนธิ ลิ้มทองกุล เพื่อจัดการพื้นที่และการเคลื่อนไหวให้เป็นไปตามแนวทางของประชาชนที่ออกมาแสดงพลังอย่างแข็งขันและต่อเนื่อง
ทิศทางอนาคตบทบาทท้องถิ่นไทย
นายมะโน ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน โดยเฉพาะฝ่ายปกครองท้องถิ่นที่ต้องเปลี่ยนแนวคิดจากการเป็นเครื่องมือของพรรคการเมือง มาเป็นผู้พิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นสำคัญ เพื่อฟื้นฟูศรัทธาและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างชาวบ้านกับรัฐบาลในระดับรากหญ้าอย่างยั่งยืนต่อไป
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