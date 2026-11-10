กำนันมะโนเตือนอย่าบีบม็อบน้ำมัน ขู่ยกระดับชุมนุมหากไม่ลด 10 บาท
ชุมนุม นปผ. โดยกำนันมะโน ย้ำข้อเรียกร้องลดราคาน้ำมัน 10 บาทต่อลิตรทันที เตือนรัฐบาลอย่ากดดันจนบีบให้ประชาชนลุกฮือ ยันพร้อมเจรจาหากมีสัญญาณตอบรับจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
นายมะโน เครือแก้ว หรือ กำนันมะโน ผู้นำกลุ่มแนวร่วมประชาชน ปกป้องผืนดิน ( นปผ.) ยืนยันจุดยืนเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งลด ราคาน้ำมัน เชื้อเพลิงทุกชนิดลงลิตรละ 10 บาทอย่างทันทีและยั่งยืน ท่ามกลางการชุมนุมปักหลักบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงออกถึงความเดือดร้อนของประชาชนในประเด็นค่าครองชีพและการบริหารจัดการพลังงานของประเทศ
รายละเอียดการชุมนุมและความคืบหน้า
การชุมนุมของกลุ่ม นปผ. ดำเนินไปอย่างสงบเรียบร้อยในช่วงเช้าของวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ เวทีการชุมนุมเชิงสะพานชมัยมรุธิต ซึ่งขณะนี้มีผู้เข้าร่วมชุมนุมประมาณ 100 คน โดยบรรยากาศโดยรวมไม่ได้มีการจัดตั้งเวทีปราศรัยเป็นทางการ แต่ใช้รถกระบะที่ติดตั้งเครื่องขยายเสียงเป็นจุดศูนย์กลางในการสื่อสารกับสมาชิกภายในพื้นที่ ซึ่งผู้ชุมนุมได้กระจายตัวพักผ่อนและรับประทานอาหารตามสมควรAlso readศูนยฯ สิริกิต์ ยกระดับอีเวนต์ปลายปี 2569 เต็มรูปแบบครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม
ก่อนหน้านี้ นายเดี๋ยว สุวรรณแว่นทอง หรือ น้องเดี๋ยวหนังตะลุง ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยโจมตีรัฐบาลว่าเป็นรัฐบาลที่แย่ที่สุด โดยเฉพาะในนโยบายด้านราคาน้ำมันและความเป็นอยู่ของประชาชน ก่อนจะทำการแสดงเพลงให้ผู้ชุมนุมรับฟังและเดินทางออกจากพื้นที่ในเวลาต่อมา ส่วนตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมได้ผลัดกันขึ้นปราศรัยโจมตีรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าดูแลรักษาความปลอดภัยและปิดการจราจรบนถนนพิษณุโลกตั้งแต่แยกสะพานชมัยมรุธิตถึงแยกสวนมิสกวัน เพื่อป้องกันผลกระทบด้านความปลอดภัยต่อประชาชนในบริเวณใกล้เคียง
คำเตือนอย่าบีบให้ม็อบชนฝา
กำนันมะโน ยอมรับว่าเข้าใจในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ยืนยันว่าการมาปักหลักครั้งนี้มีเป้าหมายหลักคือเรื่องราคาน้ำมัน หากฝ่ายรัฐบาลยังคงกดดันหรือบีบคั้นพื้นที่ชุมนุม กลุ่มผู้ชุมนุมจะวัดระยะห่าง 50 เมตร และเรียกประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมมาตรการตอบโต้ทันที โดยกำนันมะโนขอกับฝ่ายรัฐว่าอย่าบีบให้มวลชนต้องหลังชนฝา เพราะหากมีการกดดันที่หนักขึ้น จะมีการยกระดับการชุมนุมที่รุนแรงกว่านี้ ซึ่งนี่ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น
นอกจากนี้ ยังเชิญชวนประชาชนที่ทนต่อการบริหารงานของรัฐบาลไม่ไหวให้เดินทางมาร่วมชุมนุมเพื่อขยายพื้นที่ตามธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่ผิดกฎหมาย โดยในส่วนความกังวลเรื่องเสียงรบกวนสถานศึกษา นั้นยืนยันว่าได้จำกัดระดับเสียงไม่ให้กระทบต่อการเรียนของนักเรียน พร้อมระบุว่าได้ตรวจสอบระดับเสียงจากโทรศัพท์มือถือเมื่อคืนที่ผ่านมา และเตรียมนำทีมงานไปประสานงานกับโรงเรียนราชวินิต มัธยม เพื่อบรรเทาปัญหาอย่างเหมาะสม
ข้อเรียกร้องลดน้ำมันและทิศทางในอนาคต
สำหรับการปราศรัยบนเวทีกำนันมะโนระบุว่าจะมีอดีตนักการเมืองและนักการเมืองจากหลายพรรคเข้าร่วม โดยได้ขอโทษสื่อมวลชนกรณีที่มีผู้ขึ้นปราศรัยพาดพิงการทำงานของสื่อในคืนวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งได้สั่งการให้พิธีกรและผู้ที่ปราศรัยห้ามพาดพิงสื่ออีกครั้งเนื่องจากเห็นว่าสื่อดำเนินหน้าที่นำเสนอข่าวได้อย่างดี
ข้อเรียกร้องหลักยังคงเดิมคือขอให้ลดราคาน้ำมันลิตรละ 10 บาท โดยเชื่อว่ารัฐบาลสามารถทำได้แม้จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ควบคุมโรงกลั่นไม่ได้ก็ตาม โดยอ้างอิงข้อมูลว่าสามารถปรับลดจากกำไรค่าการกลั่นของโรงกลั่นที่พุ่งสูงถึง 8 บาทต่อลิตร จากเดิมที่เคยอยู่ที่ไม่ถึง 2 บาทต่อลิตร รวมถึงสามารถลดภาษีสรรพสามิตและค่าการตลาดลงได้ หากรัฐบาลส่งสัญญาณตอบรับทางกลุ่มจะเดินทางไปเจรจากับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงทันที
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