กำนันทะบุน กระบี่ ขอคำแนะนำ สนธิ จากบ้านพระอาทิตย์ ยันชุมนุมสงบ
กำนันทะบุน กระบี่ ประกาศยอมขาดประสบการณ์บริหารมวลชน ขอคำแนะนำสนธิ ณ บ้านพระอาทิตย์ ยืนยันการเคลื่อนไหวยึดหลักอหิงสา ไม่ใช้ความรุนแรง
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 นายมะโน เครือแก้ว หรือรู้จักกันในชื่อ " กำนันทะบุน" กำนันตำบล กระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และถือเป็นแกนนำกลุ่มแนวร่วมปฏิวัติประชาชนปกป้องแผ่นดิน ( ปปช.) ได้ดำเนินกลยุทธ์ทางประวัติศาสตร์ด้วยการเดินทางเข้าพบ นาย สนธิ ลิ้มทองกุล นักการเมืองอาวุโสที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวมวลชนในอดีต ณ บ้านพระอาทิตย์ เพื่อขอคำปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน ภาคประชาชน
เผยเหตุผลขอคำแนะนำเพราะขาดประสบการณ์
นายมะโน เครือแก้ว ให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาว่า การตัดสินใจเดินทางมาขอคำแนะนำจาก นายสนธิ ลิ้มทองกุล เกิดขึ้นเนื่องจากตนยอมรับอย่างสุจริตใจว่า ขาดแคลนประสบการณ์ในการบริหารจัดการกลุ่มมวลชนจำนวนมาก โดยระบุว่าตนเองไม่ได้มีบทบาทเป็นแกนนำมวลชนมาก่อนเลยAlso readวิกฤตสารหนูล้นแม่น้ำสายปนเปื้อนน้ำประปาประชาชน 79 คนป่วย รัฐบาลถูกทวงยุติส่งผ่านแร่พิษ
กำนันทะบุน อธิบายเพิ่มเติมว่า การนำประชาชนจำนวนมากมารวมตัวกันเพื่อแสดงจุดยืน มิใช่เรื่องที่สามารถทำได้ง่าย ๆ เนื่องจากมีความซับซ้อนสูง ทั้งในด้านการประสานงานเบื้องต้น การรักษาความสงบเรียบร้อย และการดูแลความเป็นอยู่ของผู้เข้าร่วมชุมนุมในแต่ละราย
ด้วยตระหนักถึงข้อจำกัดเหล่านี้ นายมะโน เครือแก้ว จึงมุ่งหวังที่จะ汲取ความรู้และวิธีการบริหารจัดการจาก ผู้มีประสบการณ์อย่าง นายสนธิ ลิ้มทองกุล เพื่อให้การเคลื่อนไหวในอนาคตมีประสิทธิภาพและมีความสุภาพเรียบร้อยสูงสุดตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ยืนยันหลักอหิงสาและขอโทษผู้ร่วมชุมนุม
ในเวทีแถลงข่าวภายหลังการพบปะกัน นายสนธิ ลิ้มทองกุล ได้เปิดพื้นที่ในห้องพักประชุมใหญ่ของบ้านพระอาทิตย์ ให้แก่ นายมะโน เครือแก้ว ได้ออกมาชี้แจงต่อสื่อมวลชนและสาธารณชนเกี่ยวกับแนวทางการทำงานของกลุ่ม ปปช. อย่างชัดเจน
นายมะโน เครือแก้ว ย้ำเตือนอย่างหนักแน่นว่า การเคลื่อนไหวของกลุ่มจะยึดมั่นในหลักการของความสงบ สันติ และอหิงสา เป็นหลักสำคัญที่สุด โดยไม่มีความตั้งใจที่จะใช้ความรุนแรงหรือสร้างความวุ่นวายใด ๆ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคม
วัตถุประสงค์หลักของการเดินทางมาครั้งนี้ คือการเรียกร้องให้รัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ โดย นายมะโน เครือแก้ว ได้กล่าวขอโทษผู้ร่วมชุมนุมในอดีต หากมีการดูแลที่ไม่ทั่วถึง พร้อมระบุว่าตนยินดีที่จะปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นในอนาคต
ผลกระทบและทิศทางถัดไปของการเคลื่อนไหว
การประกาศจุดยืนดังกล่าว ส่งผลให้เกิดความชัดเจนในภาพรวมของกลุ่มแนวร่วมปฏิวัติประชาชนปกป้องแผ่นดิน (ปปช.) ในจังหวัดกระบี่ และพื้นที่ใกล้เคียง ว่าการจะเรียกร้องสิทธิ์จะต้องทำด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่สร้างความแตกแยก
ในส่วนของ นายสนธิ ลิ้มทองกุล ถือเป็นการเปิดช่องทางสำคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักการเมืองระดับท้องถิ่น เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ในการชุมนุมที่เน้นเรื่องความรับผิดชอบและการดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างจริงจัง
นายมะโน เครือแก้ว กล่าวปิดท้ายโดยแสดงความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของประชาชนให้ดีที่สุด แม้จะยอมรับว่าตนเองยังขาดทักษะและความรู้บางประการ แต่พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของพรรคการเมืองและมวลชน
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