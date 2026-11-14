กำนันทรงพลังนำมวลชนบุกกระทรวงพลังงาน 16 พ.ย. โต้ประเด็นน้ำมันแพง
กำนันมะโนประกาศนำมวลชนนับพันบุกกระทรวงพลังงานวันที่ 16 พ.ย. ตั้งคำถามความเสียเปรียบทางพลังงานไทย ทนายอั๋นวิพากษ์การเมืองการชุมนุม
กำนันมะโน หรือ นายมะโน เครือแก้ว แกนนำกลุ่มแนวร่วมปฏิวัติ ประชาชน ปกป้องแผ่นดิน (นปผ.) แถลงข่าวร่วมกับ นายภัทรพงศ์ ศุภอักษร หรือ ทนายอั๋น ณเชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2569 เพื่อระบุทิศทางและแผนการชุมนุมครั้งสำคัญ โดยยืนยันว่ากลุ่มจะเคลื่อนขบวนไปยัง กระทรวงพลังงาน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน นี้ เพื่อแสดงพลัง ประชาชน จำนวนมาก
กำนันทรงพลังย้ำจุดยืนเดิมว่าต้องการส่งสารสำคัญไปยัง นายกรัฐมนตรี และ นายกรัฐมนตรี (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) ผ่านคณะรัฐมนตรี (ครม.) เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรพลังงานของชาติ โดยตั้งคำถามเชิงวิพากษ์ว่า เหตุใดประเทศไทยซึ่งมีแหล่งน้ำมันอยู่ในประเทศ จึงต้องนำเข้าและซื้อขายน้ำมันในราคาสูงที่ผูกกับตลาดโลก ขณะที่รัฐถือหุ้นในกิจการน้ำมันจำนวนมาก ทั้งที่ประชาชนควรได้รับประโยชน์จากทรัพยากรภายในประเทศAlso readผลบอล : ทีมชาติไทย U23 ปิดท้ายสวย! อัดสิงคโปร์ 3-1 คว้าอันดับ 3 ศึกอุ่นเครื่อง
ความหวังมวลชนนับพันจากทั่วประเทศ
กำนันทรงพลังเปิดเผยว่า ได้ติดต่อประสานงานกับภาคีเครือข่ายจากหลากหลายพื้นที่เพื่อให้มาร่วมแสดงพลัง ในวันที่ 16 พฤศจิกายน จะมีผู้ชุมนุมจากภาคใต้อีกทั้งยังมีกลุ่มจากจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ติดต่อเข้ามาเข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งทำให้เชื่อมั่นว่าจะมีประชาชนร่วมเดินไปยังกระทรวงพลังงานหลักพันคนแน่นอน เพื่อสะท้อนเสียงความต้องการความเป็นธรรมด้านต้นทุนพลังงาน
ปมการเมืองและประเด็นยาเสพติด
เมื่อถูกถามว่า การประกาศเคลื่อนขบวนไปกระทรวงพลังงานเป็นการยกระดับการชุมนุมและทำให้เกิดนายกรัฐมนตรี ออกมาพบกลุ่ม นปผ. หรือไม่ กำนันทรงพลังชี้แจงว่า นโยบายนี้อาจเป็นผลพลอยได้ที่นายกรัฐมนตรี แจ้งว่ากระทรวงการคลังถือหุ้นในกิจการน้ำมันจำนวนมาก ซึ่งเป็นประเด็นที่กลุ่มต้องการหาคำตอบว่าทำไมคนไทยถึงต้องใช้น้ำมันราคาแพง ทั้งที่มีทรัพยากรอยู่ในประเทศและอ้างว่ารัฐบาลมีอำนาจจัดการ แต่กลับทำยาก
Regarding the Prime Minister's previous stance, กำนันทรงพลัง noted that the Prime Minister did not explicitly request to discontinue the protest, but merely stated they would visit and express gratitude regarding the matter of oil pricing, while claiming that it is difficult to address the issue. However, the group intends to show that they are being monitored carefully every step of the way, and the protest will continue until a satisfactory explanation is provided regarding the high prices paid by citizens.
Additionally, regarding the issue of drug addiction that has been raised to the Prime Minister, กำนันทรงพลัง stated that they discussed with the Prime Minister that the problem persists due to corruption within the arrest process, citing flaws in the law such as arresting for money releases, which is the core issue that no one dares to solve, originating from buying and selling positions, which the Prime Minister claims to despise but has not yet effectively eliminated.
คำวิจารณ์ทางการเมืองและการร้องเรียน
ด้าน นายภัทรพงศ์ หรือ ทนายอั๋น ระบุว่าตนเองมองเข้ามาในฐานะคนนอกว่า บรรยากาศในการชุมนุมคืนวันที่ 13 พฤศจิกายน ที่ผ่านมานั้น เป็นการทำคอนเทนต์ของนายกรัฐมนตรี เพื่อส่องพระโดยที่ประชาชนที่นอนกลางดินกินกลางทรายมา 4 คืนแล้วไม่ได้คำตอบใดเลย โดยทนายอั๋นยังวิพากษ์วิจารณ์ นายสนธิญ่า สวัสดิ์ นักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ออกมาเกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ ว่ามีการเชื่อมโยงกับค่ายนักร้องเก่าและกลุ่มการเมืองอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนสงครามนโยบาย
สถานะทางกฎหมายและการร้องเรียน
ทนายอั๋นได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกรณีที่มีคนร้องเรียนต่อกำนันทรงพลัง โดยระบุว่า การเปิดรับบริจาคของกำนันทรงพลังในขบวนการนี้ไม่เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.เรี่ยไร เนื่องจากไม่ได้บังคับ anyone และทำเพื่อเรียกร้องเรื่องราคาน้ำมันเพียงเรื่องเดียว ส่วนกรณียื่นกระดาษนั้น เป็นกรรมสิทธิ์ของกำนันทรงพลังที่ถ่ายเอกสารมาเองหรือรับจากอำเภอมารื้อ จึงไม่มีความผิดแต่อย่างใด
ทนายอั๋นยังเตือน นายสนธิญ่า ว่าควรระวังการร้องเรียน หากสุ่มเสี่ยงว่าไปร้องมั่วหรือร้องเอาผิด จะทำให้กำนันทรงพลังหรือแกนนำคนอื่นต้องถูกดำเนินคดีอาญา และผู้ร้องอาจโดนข้อหาแจ้งความเท็จ กลั่นแกล้งให้บุคคลอื่นรับโทษทางอาญา ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและอาจส่งผลกระทบต่อความชอบธรรมในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของฝ่ายผู้ร้องในกรณีนี้
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