กำนันมะโนถูกเชิญสอบปากคำ หลังพบปืนพก 9 มม. ในขบวนชุมนุมที่ชะอำ
ตำรวจ สภ.ชะอำ เชิญกำนันมะโนให้ปากคำเพิ่มเติมหลังตรวจพบปืนพกเบเร็ตต้าในขบวนชุมนุมที่ชายหาดชะอำ ผู้ชุมนุมประกาศนัดเคลื่อนขบวนเข้ากรุงเทพฯ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 เพื่อเรียกร้องลดราคาน้ำมัน
ตำรวจ สภ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เชิญตัว กำนันมะโน ไปให้ปากคำเพิ่มเติม หลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบชายรายหนึ่งพกพาอาวุธปืนร่วมขบวนระหว่างเดินทางเข้าสู่พื้นที่อำเภอชะอำ เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเย็นวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 ที่จุดชุมนุมและเวทีปราศรัยบริเวณ ชายหาดชะอำ ฝั่งทิศใต้ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชะอำเป็นผู้ลงพื้นที่ด้วยตนเอง
การตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาวุธปืนที่ชายผู้นี้พกมาเป็นปืนพกขนาด 9 มม. ยี่ห้อเบเร็ตต้า จำนวน 1 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุนกว่า 20 นัด ทะเบียนผู้ครอบครองอาวุธปืนดังกล่าวระบุชื่อกำนันมโน ตำรวจจึงเชิญตัวกำนันมโนไปสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอาวุธปืนนี้เพิ่มเติมAlso readพาณิชย์ เผย 10 ธุรกิจดาวรุ่งปี 2569 เทรนด์ดิจิทัล-ไลฟ์สไตล์-สุขภาพ มาแรง
ขั้นตอนการตรวจพบปืนและการเชิญตัวกำนันมะโน
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ชะอำ ตรวจพบอาวุธปืนระหว่างขบวนเดินทางเข้าพื้นที่อำเภอชะอำ ก่อนนำไปสู่การเชิญตัวกำนันมะโนจากจุดชุมนุมเพื่อสอบปากคำ ขั้นตอนนี้เป็นการสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปืนที่พบในขบวน โดยยึดข้อมูลทะเบียนผู้ครอบครองเป็นจุดเริ่มต้น
ตำรวจระบุชัดว่าอาวุธปืนเป็นปืนพก 9 มม. ยี่ห้อเบเร็ตต้า จำนวน 1 กระบอก และมีเครื่องกระสุนกว่า 20 นัด การที่ทะเบียนระบุชื่อกำนันมโนจึงเป็นเหตุผลหลักของการเชิญตัวไปให้ปากคำ ทั้งนี้ ข้อมูลที่เผยแพร่ยังไม่มีรายละเอียดว่าผลการสอบปากคำจะนำไปสู่การดำเนินการใดเพิ่มเติม
กำนันมโนกลับขึ้นเวทีปราศรัยก่อนประกาศยุติการชุมนุม
กำนันมโนกลับมายังเวทีปราศรัยบริเวณชายหาดชะอำเวลา 19.30 น. ของวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 และขึ้นพูดคุยกับผู้ร่วมชุมนุมกว่า 100 คน ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ท่ามกลางกลุ่มผู้สนับสนุนที่เดินทางมาให้กำลังใจ
หลังการปราศรัยสิ้นสุดลง กำนันมโนประกาศยุติการชุมนุมในช่วงค่ำ และให้ผู้ร่วมขบวนแยกย้ายกันไปพักผ่อน เพื่อเตรียมตัวสำหรับการเคลื่อนขบวนในเช้าวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 เวลา 08.00 น. โดยมีเป้าหมายมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
เป้าหมายเรียกร้องลดราคาน้ำมันและผลกระทบที่ตามมา
ผู้ชุมนุมนำโดยกำนันมโนมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาปรับลดราคาน้ำมันลง 10 บาทต่อลิตร ข้อเรียกร้องนี้เป็นเหตุผลหลักของการเคลื่อนขบวนเข้าสู่กรุงเทพมหานครตามกำหนดการที่ประกาศไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลในรายงานไม่ได้ระบุท่าทีตอบกลับจากรัฐบาลต่อข้อเรียกร้องดังกล่าว
สำหรับประชาชนในพื้นที่ชะอำ เหตุการณ์นี้ทำให้จุดชุมนุมบริเวณชายหาดชะอำกลายเป็นพื้นที่ที่มีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส่วนผู้ร่วมขบวนที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ต้องเตรียมตัวตามเวลานัดหมายคือ 08.00 น. ของวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569
การตรวจสอบปืนและข้อมูลที่ยังต้องติดตาม
ตำรวจ สภ.ชะอำ ยังคงดำเนินการสอบปากคำและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปืนพกเบเร็ตต้าที่พบในขบวนต่อไป โดยผลการสอบปากคำและการตรวจสอบยังไม่ถูกเปิดเผยในรายงานฉบับนี้ ผู้อ่านควรติดตามความคืบหน้าจากแถลงการณ์ของตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีเป็นลำดับถัดไป
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