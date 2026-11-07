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Crime

กำนันมะโนถูกเชิญสอบปากคำ หลังพบปืนพก 9 มม. ในขบวนชุมนุมที่ชะอำ

MGROnlineLive#39 in ประเทศไทย
กำนันมะโนถูกเชิญสอบปากคำ หลังพบปืนพก 9 มม. ในขบวนชุมนุมที่ชะอำ
กำนันมะโน · สภ.ชะอำ · ชายหาดชะอำ
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ตำรวจ สภ.ชะอำ เชิญกำนันมะโนให้ปากคำเพิ่มเติมหลังตรวจพบปืนพกเบเร็ตต้าในขบวนชุมนุมที่ชายหาดชะอำ ผู้ชุมนุมประกาศนัดเคลื่อนขบวนเข้ากรุงเทพฯ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 เพื่อเรียกร้องลดราคาน้ำมัน

ตำรวจ สภ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เชิญตัว กำนันมะโน ไปให้ปากคำเพิ่มเติม หลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบชายรายหนึ่งพกพาอาวุธปืนร่วมขบวนระหว่างเดินทางเข้าสู่พื้นที่อำเภอชะอำ เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเย็นวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 ที่จุดชุมนุมและเวทีปราศรัยบริเวณ ชายหาดชะอำ ฝั่งทิศใต้ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชะอำเป็นผู้ลงพื้นที่ด้วยตนเอง

การตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาวุธปืนที่ชายผู้นี้พกมาเป็นปืนพกขนาด 9 มม. ยี่ห้อเบเร็ตต้า จำนวน 1 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุนกว่า 20 นัด ทะเบียนผู้ครอบครองอาวุธปืนดังกล่าวระบุชื่อกำนันมโน ตำรวจจึงเชิญตัวกำนันมโนไปสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอาวุธปืนนี้เพิ่มเติม

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ขั้นตอนการตรวจพบปืนและการเชิญตัวกำนันมะโน

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ชะอำ ตรวจพบอาวุธปืนระหว่างขบวนเดินทางเข้าพื้นที่อำเภอชะอำ ก่อนนำไปสู่การเชิญตัวกำนันมะโนจากจุดชุมนุมเพื่อสอบปากคำ ขั้นตอนนี้เป็นการสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปืนที่พบในขบวน โดยยึดข้อมูลทะเบียนผู้ครอบครองเป็นจุดเริ่มต้น

ตำรวจระบุชัดว่าอาวุธปืนเป็นปืนพก 9 มม. ยี่ห้อเบเร็ตต้า จำนวน 1 กระบอก และมีเครื่องกระสุนกว่า 20 นัด การที่ทะเบียนระบุชื่อกำนันมโนจึงเป็นเหตุผลหลักของการเชิญตัวไปให้ปากคำ ทั้งนี้ ข้อมูลที่เผยแพร่ยังไม่มีรายละเอียดว่าผลการสอบปากคำจะนำไปสู่การดำเนินการใดเพิ่มเติม

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กำนันมโนกลับขึ้นเวทีปราศรัยก่อนประกาศยุติการชุมนุม

กำนันมโนกลับมายังเวทีปราศรัยบริเวณชายหาดชะอำเวลา 19.30 น. ของวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 และขึ้นพูดคุยกับผู้ร่วมชุมนุมกว่า 100 คน ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ท่ามกลางกลุ่มผู้สนับสนุนที่เดินทางมาให้กำลังใจ

หลังการปราศรัยสิ้นสุดลง กำนันมโนประกาศยุติการชุมนุมในช่วงค่ำ และให้ผู้ร่วมขบวนแยกย้ายกันไปพักผ่อน เพื่อเตรียมตัวสำหรับการเคลื่อนขบวนในเช้าวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 เวลา 08.00 น. โดยมีเป้าหมายมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายเรียกร้องลดราคาน้ำมันและผลกระทบที่ตามมา

ผู้ชุมนุมนำโดยกำนันมโนมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาปรับลดราคาน้ำมันลง 10 บาทต่อลิตร ข้อเรียกร้องนี้เป็นเหตุผลหลักของการเคลื่อนขบวนเข้าสู่กรุงเทพมหานครตามกำหนดการที่ประกาศไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลในรายงานไม่ได้ระบุท่าทีตอบกลับจากรัฐบาลต่อข้อเรียกร้องดังกล่าว

สำหรับประชาชนในพื้นที่ชะอำ เหตุการณ์นี้ทำให้จุดชุมนุมบริเวณชายหาดชะอำกลายเป็นพื้นที่ที่มีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส่วนผู้ร่วมขบวนที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ต้องเตรียมตัวตามเวลานัดหมายคือ 08.00 น. ของวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569

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การตรวจสอบปืนและข้อมูลที่ยังต้องติดตาม

ตำรวจ สภ.ชะอำ ยังคงดำเนินการสอบปากคำและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปืนพกเบเร็ตต้าที่พบในขบวนต่อไป โดยผลการสอบปากคำและการตรวจสอบยังไม่ถูกเปิดเผยในรายงานฉบับนี้ ผู้อ่านควรติดตามความคืบหน้าจากแถลงการณ์ของตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีเป็นลำดับถัดไป

MGROnlineLive#39 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

กำนันมะโน สภ.ชะอำ ชายหาดชะอำ ปืนเบเร็ตต้า ขบวนชุมนุมชะอำ ราคาน้ำมัน จังหวัดเพชรบุรี

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