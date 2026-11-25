กำนันมะโน ยืนยันชุมนุมยาวถึงปีหน้า เปลี่ยนสถานที่ปราศรัยช่วงพระราชพิธี
กำนันมะโนประกาศแผนการชุมนุมยาวนานถึงปีหน้า โดยจะย้ายจุดปราศรัยไปกระทรวงการคลัง จันทบุรี และนครราชสีมาในช่วงพระราชพิธี พร้อมปรับพื้นที่เพื่อถวายน้อมสำนึก
กำนันมะโน แถลงกลยุทธ์การชุมนุมที่ยาวนานต่อเนื่องจนถึงปีหน้า พร้อมชี้แจงแผนการย้ายสถานที่จัดเวทีปราศรัยไปทั่วประเทศ ในช่วงระยะเวลาที่มีการจัด พระราชพิธี และรัฐพิธีสำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนความสงบเรียบร้อยและปฏิบัติตามแนวทางของศาล
แผนย้ายเวทีปราศรัยตามตารางพระราชพิธี
กำนันมะโน ระบุชัดเจนว่า จะมีการรื้อถอนเวทีชั่วคราวในวันนี้และวันพรุ่งนี้ พร้อมทั้งทำเรื่องขอขยายพื้นที่การใช้ชื่อพื้นที่บริเวณวัดผดุงกิจเกษม เพื่อเตรียมจัดเวทีปราศรัยเพิ่มเติม เนื่องจากคาดว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีจำนวนมาก โดยจะต้องรอดูผลการพิจารณาว่าจะได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพิ่มหรือไม่ แต่ในการปราศรัยคืนนี้ยังคงดำเนินการในสถานที่เดิมตามปกติAlso read'พุทธิรังสีพิบูล-แตงโม ยูไนเต็ด' ได้ข้อยุติร่วมกัน เซ็น MOU ฉบับใหม่
สำหรับการเปลี่ยนแปลงจุดตั้งเวทีปราศรัยนั้น จะมีการปรับรูปแบบการใช้เสียงในวันที่มีรัฐพิธีและพระราชพิธี โดยจะไม่อนุญาตให้มีการใช้เครื่องขยายเสียง แต่ผู้ชุมนุมจะยังคงปักหลักอยู่ในพื้นที่เดิม ส่วนในวันที่ 26 พฤศจิกายน จะมีการเปลี่ยนสถานที่ปราศรัยไปยังกระทรวงการคลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมของพี่น้องสหพันธ์เกษตรกรแห่งชาติที่ได้ออกมาเดินขบวนและปักหลักชุมนุมอยู่ในบริเวณดังกล่าวเมื่อวานนี้
ในกิจกรรมที่จะไปปราศรัยที่กระทรวงการคลัง จะมีเฉพาะกลุ่มแกนนำบางส่วนเท่านั้นที่เข้าไปร่วมกิจกรรม ส่วนมวลชนส่วนใหญ่จะยังคงปักหลักชุมนุมที่พื้นที่เดิม เนื่องจากไม่ได้มีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมในจุดนั้น ซึ่งหลังจากวันที่ 26 พฤศจิกายน ในวันที่ 27 พฤศจิกายน จะเคลื่อนขบวนไปจัดกิจกรรมที่จังหวัดจันทบุรี และในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน จะไปจัดเวทีที่จังหวัดนครราชสีมา
ความมั่นใจในมวลชนและการปรับพื้นที่ตามคำสั่งศาล
กำนันมะโน แสดงความมั่นใจว่าการปรับรูปแบบหรือย้ายสถานที่ชุมนุมในช่วงเวลาดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อกำลังมวลชนที่มีอยู่ เพราะเชื่อมั่นว่าผู้คนที่มาร่วมชุมนุมเป็นกลุ่มคนที่ตั้งใจมาร่วมด้วยจิตใจที่แน่วแน่ โดยในวันที่ 1 ธันวาคม จะมีการเดินขบวนไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และจะระดมมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนการที่กำหนดไว้
ทั้งนี้ กำนันมะโน ยืนยันหนักแน่นว่าจะปักหลักชุมนุมอยู่ประจำการในพื้นที่เดิมไปจนถึงปีหน้าอย่างแน่นอน ในช่วงที่มีรัฐพิธีและพระราชพิธี เจ้าหน้าที่จะนำตู้คอนเทนเนอร์เข้ามาตั้งเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ และจะทำการเอาป้ายข้อความต่างๆ ที่ติดตั้งไว้เดิมออกก่อนเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย
สำหรับความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการจัดงานแข่งขันวิ่งอะเมซิ่งไทยแลนด์ มาราธอน ระดับโลกซึ่งจะมีขึ้นในช่วงวันที่ 3-6 ธันวาคม 2569 นั้น กำนันมะโน ระบุว่า สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จะเสด็จร่วมวิ่งในงานดังกล่าวด้วย โดยทางผู้ชุมนุมจะพร้อมใจกันร่วมถวายความจงรักภักดี เพื่อให้การจัดกิจกรรมมีความงดงามและสมพระเกียรติที่สุด
แนวทางหลังพระราชพิธีและขั้นตอนการปรับปรุงพื้นที่
กำนันมะโน คาดการณ์ว่า หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จะมีช่วงเวลาที่ยาวนานเพียงพอที่จะกลับมาจัดรูปแบบเวทีปราศรัยตามปกติอีกครั้ง และจะทำการระดมมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเข้มข้นเช่นเดิม โดยยืนยันว่าการไปจัดกิจกรรมในต่างจังหวัดจะไม่มีการทำอะไรที่ส่งผลกระทบหรือขัดแย้งกับช่วงเวลาของการจัดพระราชพิธีอย่างเด็ดขาด
ในช่วงเย็นที่ผ่านมา ผู้ชุมนุมได้เริ่มลงมือปฏิบัติตามคำสั่งของศาลแพ่งโดยมีการทยอยถอดป้ายข้อความที่เขียนไว้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่ติดอยู่ตามแนวรั้วออกอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นการปรับพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์การชุมนุมใหม่ให้มีความเรียบร้อยและถูกต้องตามที่เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังและตำรวจสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง ได้เข้ามาตรวจสอบและให้คำแนะนำในวันนี้
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