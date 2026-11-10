กำกับดูแล Data Center ในไทย กระทบหุ้นนิคมอุตสาหกรรม AMATA และ WHA
ภาครัฐทบทวนหลักเกณฑ์และชะลอบางโครงการ Data Center เพื่อจัดระเบียบไฟฟ้าและน้ำ ส่งผลให้หุ้นนิคมอุตสาหกรรมได้รับความสนใจ แต่ยังต้องรอขั้นตอนอนุมัติจริง
นักลงทุนในตลาดหุ้นไทยเริ่มให้ความสนใจต่อการกำกับดูแล Data Center ของภาครัฐ โดยหุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม เช่น AMATA และ WHA ถูกมองว่าจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากความต้องการที่ดินที่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค
ความกังวลดังกล่าวเกิดขึ้นหลังภาครัฐส่งสัญญาณทบทวนหลักเกณฑ์ และชะลอการพิจารณาบางโครงการ เพื่อจัดระเบียบการใช้ทรัพยากร โดยเฉพาะไฟฟ้าและน้ำ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและศูนย์ข้อมูลAlso readครม. เห็นชอบนโยบายกำกับกิจการ Data Center สร้างสมดุลลงทุน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจไทย
คำถามสำคัญที่ตามมาคือ ความไม่แน่นอนด้านนโยบายจะทำให้ทุนต่างชาติที่กำลังสนใจลงทุนในประเทศไทยเปลี่ยนใจ หรือย้ายฐานการลงทุนไปยังประเทศอื่นหรือไม่
หลักเกณฑ์ใหม่ของ Data Center แบ่งตามปริมาณไฟฟ้า
ภาครัฐกำหนดให้ศูนย์ข้อมูลที่ใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 0.5 เมกะวัตต์ (MW) ขึ้นไปอยู่ภายใต้การกำกับดูแล โดยแบ่งออกเป็น 7 ระดับตามปริมาณการใช้ไฟฟ้า
เพื่อสร้างความชัดเจนให้กับการลงทุน ภาครัฐจะจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ทำหน้าที่กลั่นกรองโครงการ และตรวจสอบความพร้อมด้านไฟฟ้า น้ำ และสิ่งแวดล้อมของแต่ละโครงการ
สำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 20 MW ขึ้นไป จะต้องผ่านการพิจารณาด้านทำเลและสาธารณูปโภคอย่างเข้มงวด เพื่อสกัดการจองโควตาไฟฟ้าและน้ำไปเก็งกำไร
ท่าทีของผู้ประกอบการและมุมมองที่แตกต่างในตลาด
ผู้ประกอบการไม่ได้ต้องการเพียงไฟฟ้าที่เพียงพอเท่านั้น แต่ยังต้องการพลังงานสะอาดเพื่อรองรับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจสาธารณูปโภคที่มีความพร้อม
ภาครัฐยังกำหนดให้การลงทุนต้องสร้างประโยชน์กลับคืนสู่ประเทศ ทั้งด้านการจ้างงาน การพัฒนาบุคลากร และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เจ๊เมาธ์ ผู้เขียนคอลัมน์ ได้เตือนนักลงทุนไม่ให้เหมารวมว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องทุกตัวจะเป็นผู้ชนะ เพราะแม้จะเห็นชอบหลักเกณฑ์แล้ว ยังต้องผ่านขั้นตอนกลั่นกรอง ความพร้อมของระบบไฟฟ้า และการลงทุนจริงที่ต้องติดตามต่อไป
ใครจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับความสามารถในการคว้าสัญญาและสร้างรายได้จริงของแต่ละบริษัทเป็นสำคัญ
ผลกระทบต่อนักลงทุนและบททดสอบของภาครัฐ
ผู้ที่มีพื้นที่แต่ไม่มีสาธารณูปโภครองรับ หรือผู้ที่มีแผนลงทุนแต่ยังไม่มีลูกค้าที่ชัดเจน อาจไม่ได้ประโยชน์ตามที่ตลาดคาดหวัง
เจ๊เมาธ์มองว่า การกำกับดูแล Data Center รอบนี้เป็นบททดสอบสำคัญของภาครัฐ เพราะการดึงดูดเงินลงทุนจากต่างชาติเป็นเรื่องหนึ่ง ขณะที่การทำให้นักลงทุนเชื่อมั่นว่ากติกาจะไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
หากรัฐบาลทำได้ทั้งสองอย่าง ประเทศไทยมีโอกาสเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน แต่หากกระบวนการอนุมัติซับซ้อนและล่าช้าเกินไป เงินลงทุนที่กำลังรออยู่อาจไหลไปยังประเทศคู่แข่งแทน
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