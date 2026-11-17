กาเบรียล ลา แมนฯ ยูไนเต็ด จบ 6 ปีเยาวชน สู่เรอัล มาดริด
กาเบรียล ตัดสินใจย้ายออกจาก แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หลังพัฒนาฝีเท้าในอคาเดมี 6 ปี ยันจะจดจำทุกช่วงเวลา ก่อนเซ็นสัญญาร่วม เรอัล มาดริด อย่างเร็วนี้
กาเบรียล ตัดสินใจประกาศอำลา แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หลังใช้เวลาพัฒนาฝีเท้าในอคาเดมีของสโมสรรวมระยะเวลา 6 ปีเต็ม การตัดสินใจย้ายออกจากถิ่น โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด ครั้งนี้ถือเป็นการปิดบทใหม่ในชีวิตของนักเตะดาวรุ่งชาวอังกฤษที่เริ่มต้นเส้นทางลูกหนังอาชีพที่นี่อย่างเป็นทางการ
กาเบรียล เล่าเรื่องราว 6 ปีที่โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด
กาเบรียล โพสต์วิดีโอผ่านบัญชีอินสตาแกรมส่วนตัวเพื่อแสดงความขอบคุณ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่เคยช่วยเหลือและปลุกปั้นเขาจนเติบโตขึ้นทั้งในฐานะนักฟุตบอลระดับอาชีพและในฐานะบุคคลคนหนึ่ง โดยเขาเปิดเผยว่าตนเองย้ายมาที่นี่ตั้งแต่ปี 2022 ในขณะนั้นยังถือเป็นผู้ที่มีความฝันและความหวังใหญ่หลวงต่อวงการฟุตบอลAlso readดวงรายสัปดาห์: เสี่ยงโชคได้แต่ห้ามพาคนรัก-เด็กเล็กเข้าห้าง
ในช่วงเวลาที่อยู่กับทีมเยาวชนของสโมสร กาเบรียล ได้สร้างสรรค์โมเมนต์สำคัญมากมายให้เป็นที่จดจำอย่างลึกซึ้ง หนึ่งในนั้นคือการทำประตูที่สนามโอลด์ แทร็ฟฟอร์ด ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์พิเศษที่แฟนบอลมักพูดถึง นอกจากความสำเร็จบนสนามแล้ว เขายังได้รับรางวัลนักเตะเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปี จิมมี่ เมอร์ฟี่ อีกด้วย ซึ่งเป็นเกียรติประวัติที่บ่งบอกถึงศักยภาพของเขาได้เป็นอย่างดี
เขาได้ออกมาขอบคุณโค้ชทุกคน เจ้าหน้าที่ทีมงานทุกฝ่าย เพื่อนร่วมทีม以及ผู้ที่คอยสนับสนุนเขาอย่างมากมาย โดยระบุว่าทุกคนมีความสำคัญต่อการเติบโตของเขาอย่างมาก กาเบรียลยืนยันว่าแม้จะกำลังก้าวเข้าสู่บทใหม่ในชีวิต แต่แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวชีวิตเขาไปตลอดกาลและจะเก็บรักษาช่วงเวลาเหล่านี้ไว้ในความทรงจำ
กาเบรียล ย้ายไปเรอัล มาดริด เรียบร้อยแล้ว
แม้ว่าทางแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จะพยายามโน้มน้าวใจให้กาเบรียลตัดสินใจอยู่ต่อเพื่อพัฒนาฝีเท้าร่วมกับทีมต่อไป แต่สุดท้ายนักเตะดาวรุ่งพรสวรรค์สูงรายนี้ก็ได้ตัดสินใจเลือกทางเดินใหม่โดยมุ่งหน้าไปยัง เรอัล มาดริด สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลิกา สเปน อย่างแน่นอน
กระบวนการและขั้นตอนการเซ็นสัญญาทั้งหมดระหว่างกาเบรียลกับ เรอัล มาดริด กำลังจะเสร็จสิ้นลงในเร็วๆ นี้ ทำให้การย้ายทีมครั้งนี้ถือเป็นข่าวใหญ่ที่สร้างความฮือฮาในวงการฟุตบอล โดยเป็นการย้ายออกจากทีมเยาวชนสู่ทีมชุดใหญ่ของคู่แข่งระดับโลกทันที
การจากไปของกาเบรียลครั้งนี้ถือเป็นการสิ้นสุดช่วงเวลา 6 ปีที่เขาได้พัฒนาฝีเท้าอยู่กับทีมเยาวชนของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อย่างเต็มที่ นับเป็นการเริ่มต้นเส้นทางการค้าแข้งระดับสูงในต่างประเทศของนักเตะชาวอังกฤษรายนี้อย่างเป็นทางการ
Get an alert when there is news on SportsFollow Sports