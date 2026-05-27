การโจมตีด้วย Private Key ทำให้ vsdCRV ถูกแลกเป็น ETH อย่างมหาศาลและส่งผลกระทบต่อ Curve Ecosystem

Blockaid แจ้งเตือนการโจมตีที่ผู้ไม่ประสงค์ดีใช้ Private Key ของผู้สร้างสัญญาเพื่อเสกโทเคน vsdCRV จำนวนมหาศาลแลกเป็น ETH ทำให้ Curve Finance และ Beefy Finance ต้องหยุดบริการชั่วคราว พร้อมข้อเสนอแนะการป้องกันในอนาคต
บริษัทรักษาความปลอดภัยบล็อกเชน Blockaid ตั้งเป็นหน่วยงานแรกที่แจ้งเตือนสาธารณชนเมื่อสังเกตพบการโจมตีที่พยายามแลกโทเคน vsdCRV เป็น ETH อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าโมเดลทางทฤษฎีจะคาดว่า vsdCRV มีมูลค่าประมาณ 7.
6 แสนล้านดอลลาร์ แต่การตรวจสอบโดยนักวิเคราะห์จาก EmberCN แสดงให้เห็นว่าความเป็นจริงแล้วมีเพียง 16.83 ล้าน vsdCRV เท่านั้นที่สามารถแลกเป็น ETH ได้จริง เนื่องจากสภาพคล่องในพูล vsdCRV บนแพลตฟอร์ม DEX ที่จำกัดอย่างมาก ทำให้ไม่สามารถรองรับการขายปริมาณมหาศาลได้ การโจมตีเช่นนี้มักอาศัยการ 'เสก' โทเคนโดยไม่มีขีดจำกัด ผู้โจมตีอาจสร้างตัวเลขขนาดใหญ่บนกระดาษได้ แต่หากไม่มีผู้ซื้อในตลาด ความเสียหายที่แท้จริงก็จะจำกัดโดยอัตโนมัติ PeckShield ยืนยันว่ามีการเสกโทเคนมูลค่า 5.4 ล้านล้านดอลลาร์และมีการแลกเปลี่ยนเป็น ETH เกิดขึ้นจริง ส่วน StakeDAO ได้ออกประกาศเตือนเหตุการณ์และแนะนำให้ผู้ใช้งานทั้งหมดหยุดทำธุรกรรมกับโทเคน vsdCRV ทันที การโจมตีเกิดจากการที่ผู้โจมตีได้ครอบครอง Private Key ของผู้สร้าง (Deployer) แล้วนำคีย์ดังกล่าวไปปรับแต่ง LayerZero v2 OFT peer บนสัญญา vsdCRV ให้ชี้ไปยังสัญญาอันตรายที่ควบคุมโดยผู้โจมตีแทนที่จะเป็น Adapter ที่ถูกต้องบนเครือข่าย Ethereum วิธีการนี้ทำให้ผู้โจมตีสามารถส่งข้อความข้ามเชนปลอมที่สั่งให้สร้าง vsdCRV บนเครือข่าย Arbitrum ได้โดยไม่มีการตรวจสอบใดๆ รูปแบบการโจมตีโดยการขโมย Private Key ของผู้จัดทำสัญญาเป็นรูปแบบที่เพิ่มความถี่ในปี 2569 โดยต่อเนื่องจากกรณี Kelp DAO และ StablR ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ผลกระทบของเหตุการณ์นี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ StakeDAO เท่านั้น แต่ยังส่งผลกระเทือนต่อ Curve Finance ในตลาดการให้กู้ยืม (Lending) ทำให้ Beefy Finance ต้องหยุดการทำงานของ Vault ที่เกี่ยวข้องชั่วคราว การเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เผยให้เห็นว่าโปรโตคอลต่างๆ ในระบบนิเวศของ Curve มีความเชื่อมต่อกันสูง และความเสี่ยงสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วในเครือข่ายหลายชั้น การวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญชี้ให้เห็นว่าการป้องกันความเสี่ยงเชิงโครงสร้างควรเริ่มจากการจำกัดการสร้างโทเคนใหม่ (mint) ให้มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด รวมถึงการใช้ Multi‑Signature หรือระบบจัดการคีย์ที่กระจายเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้โจมตีสามารถเข้าถึง Private Key ของผู้สร้างได้ง่าย นอกจากนี้ การตรวจสอบสภาพคล่องอย่างสม่ำเสมอในพูล DEX ต่างๆ จะช่วยลดโอกาสที่ผู้โจมตีสามารถใช้กลยุทธ์ 'เสก' โทเคนจำนวนมหาศาลแล้วแลกเปลี่ยนเป็น ETH ได้โดยไม่มีความขัดข้อง ในฐานะที่ DeFi มีการเชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อ การระมัดระวังต่อการใช้โทเคนที่มีมูลค่าสูงและการตรวจสอบธุรกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนและผู้ให้บริการทั้งหลาย เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจทำให้ระบบทางการเงินแบบกระจายศูนย์เสียหายอย่างกว้างขวาง ผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมควรทำงานร่วมกันเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภา
การโจมตี Defi Vsdcrv Private Key Curve Finance Stakedao
