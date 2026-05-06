การใช้ AI ในองค์กรไทย: โอกาสและความท้าทายในการพัฒนาทักษะอย่างยั่งยืน

ในประเทศไทย การใช้เทคโนโลยี AI ในการทำงานกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและกลาง (SMEs) ที่มักบริหารงานด้วยทีมขนาดเล็กและเน้นการเรียนรู้จากการทำงานจริงเป็นหลัก ปัจจุบันพนักงานจำนวนมากสามารถนำเครื่องมือ AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานได้ทันที อย่างไรก็ตาม การพัฒนาทักษะอย่างเป็นระบบ (Formal Upskilling) กลับยังตามไม่ทัน ส่งผลให้การใช้ AI เน้นไปที่การช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้นในระยะสั้น มากกว่าจะเป็นการวางรากฐานที่ยั่งยืนและขยายผลได้ในระดับองค์กร หากองค์กรยังไม่มีกรอบการใช้งาน AI ที่ชัดเจน ก็อาจส่งผลต่อภาพรวมของการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการทำงานหรือการตัดสินใจของคนในองค์กรโดยตรง และเมื่อการใช้งาน AI ยังไม่มีแนวทางร่วมกันในแต่ละทีม อาจทำให้การตัดสินใจมีความแตกต่างกัน เกิดงานที่ซ้ำซ้อน และบทบาทความรับผิดชอบไม่ชัดเจน นอกจากนี้ หากองค์กรไม่มีกฎการกำกับดูแลการใช้ AI ก็สามารถนำไปสู่ความเสี่ยงที่ข้อมูลจะถูกเปิดเผยหรือถูกนำไปใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสม รวมถึงอาจพึ่งพาผลลัพธ์จาก AI มากเกินไปโดยขาดการตรวจสอบ ซึ่งในระยะยาว สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อความเชื่อมั่นในความปลอดภัยด้านข้อมูล กระบวนการทำงาน และการตัดสินใจขององค์กร จนเปลี่ยนจากโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพในผลงาน กลายเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานแทน เฟดเอ็กซ์ มองว่า การใช้ AI เป็นแผนการลงทุนระยะยาวที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดในเดือนธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ได้เปิดตัวโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน AI ระดับโลก (Global AI Education and Literacy) ให้แก่พนักงานกว่า 500,000 คนทั่วโลก รวมถึงทีมงานในประเทศไทย โดยจัดหลักสูตรอบรมตามสายงาน (Role-based training) เพื่อเสริมสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการใช้งาน AI ให้สอดคล้องกับบทบาทของพนักงานในแต่ละภาคส่วน และสนับสนุนการนำ AI ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร กลยุทธ์ของเฟดเอ็กซ์ คือการสร้างความเข้าใจในการใช้ AI ร่วมกันทั่วทั้งองค์กร ก่อนต่อยอดไปสู่การพัฒนาทักษะเฉพาะด้านตามตำแหน่งงาน พนักงานทุกคนจะได้รับการปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการนำ AI มาใช้ในการทำงาน เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละหน้าที่ ในขณะที่กลุ่มผู้บริหารและหัวหน้าทีมจะมุ่งเน้นไปที่การผสาน AI เข้ากับกระบวนการทำงานและการตัดสินใจ ซึ่งองค์กรมุ่งเดินหน้าปรับให้ข้อมูล ระบบ และกระบวนการทำงานต่าง ๆ มีความสอดคล้องกันมากขึ้น เพื่อสนับสนุนให้การใช้ AI เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถกำกับดูแลได้อย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร ขณะเดียวกัน กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งาน AI ในระยะต่อไป ที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการสนับสนุนกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ หรือที่เรียกว่า Agentic AI ซึ่งเรากำลังศึกษาแนวทางการนำระบบดังกล่าวมาปรับใช้ เพื่อช่วยให้พนักงานในแต่ละตำแหน่งหน้าที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสอดคล้องกับรูปแบบการทำงานขององค์กรในอนาคต สำหรับในประเทศไทย เฟดเอ็กซ์ ได้นำ AI มาปรับใช้กับกระบวนการปฏิบัติงานประจำวัน ตั้งแต่การวางแผนการจัดส่ง การจัดการเหตุขัดข้องในการขนส่ง ไปจนถึงการบริการลูกค้าและการจัดการเอกสารต่าง ๆ ซึ่งหัวใจสำคัญของการใช้ AI ไม่ได้อยู่ที่การนำเทคโนโลยีมาใช้เพียงอย่างเดียว แต่คือการสร้าง 'ความมั่นใจ' ให้กับพนักงาน เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ AI ในการเพิ่มความรวดเร็ว ความแม่นยำ และความน่าเชื่อถือในการบริการ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเรา แม้เฟดเอ็กซ์ จะดำเนินธุรกิจในระดับโลก แต่หลักการนี้สามารถนำไปปรับใช้ได้กับธุรกิจทุกขนาด สำหรับธุรกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่ม SME การเตรียมความพร้อมด้าน AI ไม่ได้เริ่มต้นด้วยระบบที่ซับซ้อนเสมอไป แต่เริ่มจากการทำความเข้าใจว่าปัจจุบัน AI ถูกนำมาใช้งานจริงอย่างไรในองค์กร และการสร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานสามารถแบ่งปัน เรียนรู้ และประยุกต์ใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ในวันที่ AI ได้เข้ามามีบทบาทต่อโลกการทำงานอย่างชัดเจน คำถามสำคัญจึงไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีนี้จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำงานหรือไม่ แต่คือองค์กรสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วได้มากน้อยเพียงใด เพราะในความเป็นจริง คนทำงานได้เริ่มนำ AI มาใช้ในชีวิตการทำงานประจำวันแล้ว คำท้าทายจึงอยู่ที่ว่า องค์กรได้เตรียมความพร้อม ทั้งในด้านทิศทาง กระบวนการ และการสนับสนุนที่เหมาะสม เพื่อให้การใช้ AI เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งต่อบุคลากรและผลลัพธ์ทางธุรกิจแล้วหรือยั
AI ทำให้งานง่ายขึ้นหรือเพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบความเหนื่อย?แม้ AI จะช่วยลดงานเล็ก ๆ เช่น เขียนอีเมลหรือสรุปเอกสาร แต่พนักงานกลับพบว่าตนเองมีงานเพิ่มขึ้นและต้องใช้สมองหนักกว่าเดิม การใช้ AI ไม่ได้หมายความว่าจะลดเวลาทำงาน แต่กลับทำให้งานมีความเข้มข้นมากขึ้น และอาจทำให้เกิดภาวะสมองล้าเกินพิกัด
AI กำลังเปลี่ยนเกม: จากการสร้างโอกาส สู่การคัดเลือกผู้ชนะ ในเศรษฐกิจยุคใหม่AI ไม่ได้สร้างโอกาสที่เท่าเทียม แต่กำลังคัดเลือกผู้ชนะ โดยคาดว่าภายในปี 2030 มูลค่าทางเศรษฐกิจจาก AI กว่า 70% จะกระจุกตัวอยู่ใน 10 ประเทศและบริษัทเพียง 20% ของตลาด
เจาะบทวิเคราะห์:อดีตผู้บริหาร Goldman Sachs เตือน 2 ปีข้างหน้าทุกอย่างจะเริ่มเปลี่ยนไปสรุปข่าว ในอนาคตเทคโนโลยี AI และคริปโตจะทำงานสอดประสานกันเพื่อทลายโครงสร้างดั้งเดิม องค์กรต่างๆ จะใช้พนักงานน้อยลงแต่ขยายสเกลได้มหาศาลด้วย AI
Lumen ยืนยัน AI บอทสร้างทราฟฟิกอินเทอร์เน็ตทั่วโลกเกิน 50% แล้วLumen Technologies เปิดเผยว่า AI บอทสร้างทราฟฟิกอินเทอร์เน็ตทั่วโลกมากกว่า 50% แล้ว บริษัทที่รองรับทราฟฟิกโลก 65% เรียกร้องให้ทุกองค์กรเร่งปรับโครงสร้างเครือข่ายรับยุค AI
โครงการ AI for Future Workforce ขับเคลื่อนการเรียนรู้ AI ในระดับประเทศโครงการ AI for Future Workforce ถูกเปิดตัวเพื่อยกระดับการเรียนรู้ด้าน AI ในระดับประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ AI ในเชิงปฏิบัติ ควบคู่กับการเรียนในหลักสูตร โดยมีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 20 แห่ง และขยายสู่ทั่วประเทศต่อไป เพื่อสร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่ครอบคลุมตั้งแต่การปูพื้นฐานไปจนถึงการเจียระไนผู้เชี่ยวชาญระดับสูง โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ทรูแจกเน็ตเรียน AI ฟรี 10GB จับมือกูเกิล-อว.ปั้นหลักสูตรเก็บหน่วยกิตได้ทรูจับมือกูเกิลและอว. เปิดตัวโครงการ “AI for All Thais” แจกอินเตอร์เน็ตเรียน AI ฟรี 10 GB ปั้นหลักสูตรพิเศษ AI for Future Workforce เข้าระบบมหาวิทยาลัย นับหน่วยกิตได้จริง
