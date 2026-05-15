การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ประกาศเตือนภัยเฝ้าระวังพายุฝนและน้ำท่วมขัง แนะประชาชนตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

MEA เตรียมความพร้อมทีมช่างดูแลระบบไฟฟ้า 24 ชั่วโมง พร้อมให้คำแนะนำประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าในช่วงฝนตกหนักวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2569
การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA แสดงความห่วงใยต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ อย่างยิ่ง โดยได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์สภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างรุนแรง หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่ 1 (61/2569) ซึ่งระบุว่าประเทศไทยจะประสบกับสภาวะฝนตกหนักถึงหนักมาก รวมถึงมีคลื่นลมแรงในบริเวณทะเลอันดามัน โดยช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือระหว่างวันที่ 14 ถึง 18 พฤษภาคม 2569 ซึ่งปัจจัยทางธรรมชาติเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ลุ่มต่ำ หรือน้ำป่าไหลหลากในบางจุด ซึ่งความเปียกชื้นและ น้ำท่วมขัง เป็นปัจจัยหลักที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางไฟฟ้าที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้น การเตรียมตัวให้พร้อมและการมีความรู้ในการป้องกันตนเองจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันในช่วงฤดูฝนนี้ ทางด้านนายทัดเทพ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ของ การไฟฟ้านครหลวง ได้เปิดเผยถึงมาตรการการดำเนินงานของหน่วยงานว่า ในฐานะที่ MEA เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลและบริหารจัดการระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเขตเมืองหลวงและปริมณฑล ทางหน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบความมั่นคงของโครงข่ายไฟฟ้า การเตรียมอุปกรณ์สำรอง และที่สำคัญที่สุดคือการจัดเตรียมทีมช่างไฟฟ้าและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเข้าแก้ไขเหตุขัดข้องอย่างรวดเร็วที่สุดหากเกิดปัญหาไฟฟ้าดับหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดเนื่องจากพายุฝน นอกจากนี้ MEA ยังได้มุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยทางไฟฟ้า โดยเน้นย้ำว่าในช่วงที่มีฝนตกหนัก ประชาชนควรให้ความสำคัญกับการตรวจสอบสภาพสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในที่พักอาศัย หากพบว่ามีสายไฟที่เปื่อย ยุ่ย หรือมีรอยชำรุด ให้รีบดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันทีเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของอัคคีภัยในช่วงหน้าฝน สำหรับข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยที่ MEA อยากให้ประชาชนยึดถืออย่างเคร่งครัด ประการแรกคือการระมัดระวังเมื่อต้องอยู่ในพื้นที่สาธารณะขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง โดยขอให้หลีกเลี่ยงการไปยืนอยู่ใต้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่หรือใต้ต้นไม้ใหญ่ เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดกิ่งไม้หักโค่นหรือป้ายพังทลายลงมา รวมถึงที่สำคัญที่สุดคือ ห้ามสัมผัสเสาไฟฟ้า โครงสร้างเหล็ก หรือวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าในที่สาธารณะ เพราะอาจมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลลงมาได้ ประการต่อมา ในกรณีที่บ้านพักอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อ น้ำท่วมขัง เมื่อระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นจนถึงระดับปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ให้รีบดำเนินการตัดวงจรไฟฟ้า หรือสับเบรกเกอร์ลงทันทีเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไหลเข้าสู่น้ำ ซึ่งอาจทำให้ผู้ที่เดินลุยน้ำได้รับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในระยะยาว MEA ขอแนะนำให้ทุกครัวเรือนติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว หรือ RCD (Residual Current Device) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยตัดกระแสไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเมื่อพบว่ามีไฟรั่วเกิดขึ้น ช่วยสร้างความอุ่นใจและปกป้องสมาชิกในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุดท้ายนี้ หากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พบเห็นความผิดปกติของระบบไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้าขาด อุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรือพบเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายทางไฟฟ้าในที่สาธารณะ สามารถแจ้งเหตุขัดข้องได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องรอให้เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งช่องทางการติดต่อที่สะดวกที่สุดคือการแจ้งผ่าน Line: MEA Connect (@MEAthailand) โดยสังเกตสัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ จากนั้นเลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center Online 1130 เพื่อแจ้งรายละเอียดและพิกัดที่เกิดเหตุ หรือหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถโทรศัพท์ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง หมายเลข 1130 ได้โดยตรง นอกจากนี้ยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ประกาศแจ้งเตือน และคำแนะนำการใช้ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ www.
mea.or.th เพื่อให้ประชาชนสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเท่าทันและปลอดภัยที่สุ
การไฟฟ้านครหลวง เตือนภัยฝนตกหนัก ความปลอดภัยทางไฟฟ้า น้ำท่วมขัง MEA 1130
