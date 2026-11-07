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Economy

การไฟฟ้านครหลวงแจ้งตัดไฟล่วงหน้า ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง

Thansettakij#23 in ประเทศไทย
การไฟฟ้านครหลวงแจ้งตัดไฟล่วงหน้า ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง
กฟน. · ไฟฟ้าดับ · บางบอน
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การไฟฟ้านครหลวงประกาศตัดไฟฟ้าแรงสูงและเปลี่ยนหม้อแปลง 24 กิโลโวลต์ ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพฯ รวมถึงบางบอน, รามคำแหง, บรมราชชนนี และสุขสวัสดิ์ เพื่อซ่อมบำรุงระบบส่งกำลัง

การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. ได้ประกาศแผนปฏิบัติการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อทำการซ่อมบำรุงระบบส่งกำลังไฟฟ้าแรงสูงและเปลี่ยน หม้อแปลงไฟฟ้า แรงดัน 24 กิโลโวลต์ โดยส่งผลกระทบในวงกว้าง across หลายย่านชุมชนและเขตธุรกิจสำคัญในกรุงเทพมหานคร การดำเนินการนี้เป็นไปตามกำหนดการซ่อมบำรุงตามแผนงานประจำปี เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงและปลอดภัยต่อการใช้งานในระยะยาว

พื้นที่แรกที่ได้รับผลกระทบคือบริเวณริมถนนบางบอน 2 ซึ่งครอบคลุมระยะทางตั้งแต่หน้าโรงแรม 58 วิลล์ รีสอร์ท ไปจนถึงหมู่บ้านชื่นสุข โดยเริ่มตั้งแต่ซอย 6 ยาวไปจนถึงซอย 15 นอกจากนี้ยังรวมถึงหมู่บ้านปารวี่ร์ และแฟลตของการไฟฟ้านครหลวง (กทม.) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวจำเป็นต้องเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ไฟฟ้าดับที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการซ่อมบำรุง

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ต่อมาคือพื้นที่ริมถนนรามคำแหง ซึ่งได้รับประกาศให้เตรียมรับมือกับไฟฟ้าดับตั้งแต่บริเวณรามคำแหง 3 ไปจนถึงรามคำแหง 3/1 นอกจากนี้ยังครอบคลุมบริเวณริมถนนหลวงแพ่ง โดยเริ่มจากซอยรถเมล์เก่า ซอยหลวงแพ่ง 8 และซอยหลวงแพ่ง 6 รวมถึงบริเวณมหาวิทยาลัยสุภาวาลย์ บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จำกัด ร้านบีควิก (B-Quik) โครงการกรีนวิว แมนชั่น และโครงการลุมพินี ทาวน์ ซึ่งเป็นย่านการค้าและที่อยู่อาศัยสำคัญที่อาจได้รับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

การตัดไฟในบริเวณถนนบรมราชชนนีนั้นมีความซับซ้อนและครอบคลุมพื้นที่เป็นทอดๆ โดยเริ่มตั้งแต่บริเวณโรงเรียนประทีป สาขาทวีวัฒนา โรงพยาบาลสัตว์มิวราเคิล บริษัทเอฟเวอร์ เอ็นจ จำกัด และอาคาร PS GROUP BUILDING นอกจากนี้ยังรวมถึงบ้านสวนมาสาจ-บรมราชชนนี สถานีบริการน้ำมันเบสท์ เอแอลพีจี (Best LPG) ตึกแถวและร้านนานา ยา 7-11 สาขาอมรชัย 3 ในซอยบรมราชชนนี 72 ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านอมรชัย 3 ซอย 1 ถึง 8

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รายละเอียดเพิ่มเติมในถนนบรมราชชนนีครอบคลุมถึงบริษัทแอ็มดีไซน์และบุตรจำกัด โรงเรียนสอนขับรถยนต์แอดวานซ์กรุงเทพฯ ไดรฟ์วิง ซินสิริ คาเฟ่ (Sinsiri Cafe) ในคลองขุนศรีบุรีรักษ์ ไปจนถึงบริเวณบริษัทเบนซ์ ซีกี้ ดับเบิ้ลยู และปั๊มบางจากที่มีสถานีบริการน้ำดื่มสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ อินทานิน หมายเลข 7187 ซอยบรมราชชนนี 70/1 ในหมู่บ้านพงส์ศิริชัย 3

นอกจากนี้ยังรวมถึงสำนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สาขาพุทธมณฑล บริษัททีอาร์เอสไลติ้งจำกัด ดีพร้อมแอร์ (DEPRO AIR) ร้านโรสต์รันเนอร์ และ 7-11 สาขา มหาวิทยาลัยพระปิ่น 2 ในซอยบรมราชชนนี 70 หมู่บ้านพระปิ่น 2 รวมถึงปั๊มสยามแก๊ส LPG ศักดิ์ศิริคลินิกเวชกรรม และไลฟ์โอแคร์ (Live A Car) ในซอยบรมราชชนนี 66 และบริเวณใกล้เคียง

สำหรับพื้นที่ริมถนนสุขสวัสดิ์ การตัดไฟจะครอบคลุมบริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 76 และแยกซอย 13/1 รวมถึงบริษัทไทยเมทัลลิกยาร์ด จำกัด ซากุระอินดัสทรี จำกัด และบริษัทร่วมอุดมทาวเวลล์อินดัสทรีจำกัด ซึ่งเป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรมที่อาจได้รับผลกระทบต่อการผลิต

ส่วนพื้นที่ริมถนนท้ายบ้าน ครอบคลุมตั้งแต่บริเวณสวนสาธารณะหน้าป้อมปีกกา ไปจนถึงซอยท้ายบ้าน 9 และหน้าโครงการตลาดท้ายบ้าน ตลอดจนฝั่งตรงข้ามป้อมปีกกา ซึ่งเริ่มจากซอยท้ายบ้าน 4 ถึงซอยท้ายบ้าน 10 พื้นที่เหล่านี้ล้วนเป็นจุดที่การไฟฟ้านครหลวงจำเป็นต้องดำเนินการตัดวงจรไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

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สุดท้ายคือพื้นที่ภายในซอยบางปลา 16 ซึ่งครอบคลุมบ้านเลขที่ 33/13 ไปจนถึง 33/25 ทั้งหมด 13 หลังคาเรือน การดำเนินการในจุดนี้เป็นการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดัน 24 กิโลโวลต์ โดยผู้ใช้ไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวควรรองรับสถานการณ์ไฟฟ้าดับที่อาจยาวนานกว่าจุดอื่นๆ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์หลักของระบบจ่ายไฟฟ้า

การไฟฟ้านครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและขอแจ้งให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบถึงแผนงานดังกล่าวล่วงหน้า เพื่อวางแผนการใช้ชีวิตและธุรกิจให้เหมาะสมกับการตัดไฟในครั้งนี้ โดยหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการเตรียมการสำรองไฟฟ้าและอุปกรณ์สำคัญให้พร้อมใช้งาน

Thansettakij#23 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

กฟน. ไฟฟ้าดับ บางบอน รามคำแหง บรมราชชนนี สุขสวัสดิ์ หม้อแปลงไฟฟ้า

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