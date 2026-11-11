การโยกย้ายข้าราชการรายปีเผยเครือข่ายบุรีรัมย์กินรวบ
การโยกย้ายข้าราชการระดับ 10 พุ่งกระเดื่องในกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการฯ ส่งผลให้ผู้ว่าดินแดนอุบัติพักผ่อนและวางประเด็นการพิจารณาผลงานโดยระบบคุณธรรม
การโยกย้ายข้าราชการระดับ 10 ที่ทำให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ปกติ โอนเป็นผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย จบลงด้วยการลาออกของนายวรญาณ บุญณราชตามใบลาออกที่กล่าวถึงการจัดการโดยไม่มีระบบคุณธรรม การดำเนินการนี้ทำให้สังคมมองเห็นภาพชัดเจนของระบบการโยกย้ายที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายบุรีรัมย์กินรวบ กระบวนการได้รับการอธิบายโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย ว่าเป็นการดำเนินตามกฎหมายโดยปลัดกระทรวงเป็นผู้ตรวจสอบสุดท้าย
การย้ายครั้งใหญ่ที่กระทรวงมหาดไทย
ในวัน 18 พฤศจิกายน 2569 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารถูกย้ายเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นตำแหน่งที่อาจเกิดความขัดแย้งเนื่องจากต้องมีอำนาจและผลประโยชน์ทางด้านวัฒนธรรมและพื้นที่ แต่ตัวนายวรญาณเลือกลาออกโดยยกเหตุว่ามีการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 34 ปีและไม่เคยทำผิดพลาดใด ๆ แต่ก็ไม่ได้ได้รับการประเมินผลงานด้วยระบบคุณธรรมAlso readCasio เปิดตัว G-SHOCK 2500 Series รุ่นใหม่ GMC-2500 และ GAC-2500
หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้เข้าไปอยู่ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการ และถูกแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดใหญ่ทั้งนครศรีธรรมราชและสุรินทร์ ทั้งนี้อาศัยการย้าย "ก้าวกระโดด" จากตำแหน่งรองเป็นระดับสูง โดยนายศรีธรรม ราชแก้วและนายสมบูรณ์ สุธีระกูล ซึ่งเป็นผู้บริหารในวงกว้างของกลุ่มบุรีรัมย์
ท่าทีของนายอนุทิน ชาญวีรกูลและการตรวจสอบ
เมื่อมีการสอบถาม นายอนุทินขออธิบายว่าการแต่งตั้งโยกย้ายระดับ 10 เป็น "พิจารณาจากปลัดทุกกระทรวง" และจะต้องเป็น "ถูกกฎหมาย" หากมีข้อสงสัยจะเป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงมหาดไทยในการหยุดหรืออนุมัติ รายการนี้ถูกตอบว่า "ครับ" หรือแค่ยืนยันความเข้าใจตามกฎหมายโดยไม่พูดคุยรายละเอียด
คำตอบของนายอนุทินแสดงให้เห็นว่าตนไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการดำเนินการโยกย้าย นายอนุทินอธิบายว่าเขาเป็นเพียง "ประธานคณะรัฐมนตรี" และกระบวนการ "ลอยตัว" ไปที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้นำเสนอของกระบวนการตามขั้นตอน
ผลกระทบต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้ว่าราชการอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีการพักข้อร้องเรียนและประโยชน์ในแง่มุมการบริหาร ทั้งนี้ การโยกย้ายที่อาจไม่ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมอาจทำให้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบราชการหายไป ส่งผลกระทบต่อการบริหารพื้นที่จังหวัดไทยเอ็ด
ผู้ประท้วงได้กล่าวถึงความไม่โปร่งใสของการจากติดต่อกับตัวจริงที่ตรวจสอบการคัดเลือก โดยเฉพาะในกรณีของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารที่ยื่นระบบเขียนลาออกบริบูรณ์ หลังจากนั้นก็นับว่าได้มีการย้ายครั้งใหญ่ที่ครอบคลุม 23 ตำแหน่ง ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงในจังหวัดพิเศษในภาคใต้และอีสานใต้ ซึ่งมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพรรคภูมิใจไทยในภูมิภาค
ความไม่แน่นอนและความคาดหวังในอนาคต
แม้จะมีการอธิบายว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายและขึ้นอยู่กับปลัดกระทรวง แต่สังคมยังคงต้องสงสัยอย่างยิ่งเกี่ยวกับการทำงานของการโยกย้ายนี้ ว่าจะมีการปรับตัวหรือการคัดใช้ระบบประเมินคุณธรรมในอนาคต เพื่อเปิดโอกาสให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใสมากขึ้นในกระบวนการส่งเสริมข้าราชการทั่วประเทศ
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