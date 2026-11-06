การไฟฟ้าฯ ประกาศดับไฟ 32 จุด กทม.นนทบุรี สมุทรปราการ 7 พ.ย. 69
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศแผนดับไฟ 32 จุดในกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ตรวจสอบเขตและเวลาเพื่อเตรียมพร้อม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้กำหนดแผนการดับกระแสไฟฟ้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 32 จุด ครอบคลุม กรุงเทพมหานคร 23 จุด นนทบุรี 5 จุด และ สมุทรปราการ 4 จุด ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2569 เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับทราบข้อมูลล่วงหน้าและวางแผนการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
รายละเอียดเวลาและพื้นที่ดับไฟ 32 จุด
แผนการดับไฟในวันนี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และบางพื้นที่อาจมีกำหนดสิ้นสุดเวลาการดับไฟช้าที่สุดถึงเวลา 16.00 น. โดยผู้ใช้ไฟฟ้าควรตรวจสอบชื่อถนน ซอย ขอบเขตพื้นที่ และเวลาของรายการดับไฟแต่ละรายการอย่างละเอียด เพราะผลกระทบเฉพาะผู้ได้รับใบประกาศดับไฟเท่านั้นAlso read3 นักษัตรหญิงบุคลิกโดดเด่น ฉลาด เด็ดเดี่ยว ไม่ยอมถูกบงการ
ในส่วนของกรุงเทพมหานครที่มีรายการดับไฟ 23 จุด นั้นมีการกำหนดเวลาและตำแหน่งที่ชัดเจน เช่น ถนนพระราม 3 ตั้งแต่ซอย 41 ถึงซอย 08.00-13.00 น. และถนนสาธูป্রดิศ์ ตั้งแต่ซอย 52 ถึงซอย 08.00-13.00 น. ซึ่งแต่ละช่วงเวลาดังกล่าวมีผลต่อประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ โดยตรง
บริเวณริมถนนเยาวราชในซอยเยาวราช 1 มีผลต่อการดับไฟในช่วงเวลา 08.00-14.00 น. ขณะที่ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา บริเวณชุมชนตั้งแต่ปากซอยตากสิน 7 ถึงคลองบางไส้ไก่ จะมีไฟฟ้าดับในช่วงเวลา 08.30-13.00 น. ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจและผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงควรเตรียมความพร้อมด้านสำรองไฟฟ้า
พื้นที่ถนนพหลโยธิน ซอยพหลโยธิน 35 แยก 10 จะมีการดับไฟระหว่างเวลา 08.30-15.00 น. และถนนบรมราชชนนีตั้งแต่วัดคนสร้างบ้านผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเนื้อกะเพราเนื้ออร่อยบรมกิมเฮงเป็ดพะโล้แทคังปิ้งย่างเกาหลีร้านเป็ดย่างเป็ดพะโล้ก๊วยเจ๋งบริษัทชวลิตหินอ่อนจำกัดจนถึงบริเวณสมาคมเฟยโจวประเทศไทยโกออโตเมชั่นสส์ม.โนเบิลวานาสาขานนทบุรี74 (10223) บริษัทเสริมสงวนก่อสร้างจำกัดม.สุขทวี1-2และซอยบรมราชชนนี74ทั้งซอยตามขอบเขตในประกาศแยก28หมู่บ้านเพชรอำพรหมู่บ้านณีมาศทาวนเฮาส์และบริเวณข้างเคียง
ผลกระทบในเขตนนทบุรีและสมุทรปราการ
สำหรับพื้นที่นนทบุรีซึ่งมีรายการดับไฟรวม 5 รายการนั้น มีกำหนดเริ่มดำเนินการในเวลา 08.30 น. โดยพื้นที่ถนนงามวงศ์วาน ซอยจุฬาเกษมหรือซอยสำนักเทศบาลบางปู ซอยคู่สร้างคู่สมโครงการ3ซอย5,6,7 จะมีผลกระทบในช่วงเวลา 08.30-14.00 น. ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่น
ในส่วนของสมุทรปราการที่มี 4 จุดนั้น แม้ข้อมูลรายละเอียดจะไม่ครบถ้วนเท่ากรุงเทพมหานครแต่ก็มีการระบุช่วงเวลาสำคัญ เช่น เวลา 09.00-13.00 น. ริมถนนภายในซอยรัตนโชค12 ซึ่งผู้ประกอบการและประชาชนควรตรวจสอบประกาศล่าสุดเพื่อวางแผนการเดินทางหรือการทำงานให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการหยุดจ่ายไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยืนยันว่าแผนการดับไฟเหล่านี้เป็นไปตามกำหนดการซ่อมบำรุงและปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยและเสถียรภาพของระบบจ่ายไฟฟ้าในภาพรวม ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันหรือสายด่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข้อควรระวังและเตรียมความพร้อม
ผู้ใช้นไฟฟ้าควรตรวจสอบชื่อถนน ซอย ขอบเขตพื้นที่ และเวลาของรายการดับไฟแต่ละรายการ โดยเฉพาะจุดที่ระบุว่ามีผลกระทบเฉพาะผู้ได้รับใบประกาศดับไฟ ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้เตรียมอุปกรณ์สำรองหรือวางแผนการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการดับไฟในแต่ละพื้นที่ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือติดตามประกาศผ่านช่องทางออนไลน์ทางการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและลดผลกระทบต่อกิจกรรมประจำวันของประชาชนให้มากที่สุด
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