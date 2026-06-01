การใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชนไทยนิวไฮพุ่งต่อเนื่อง

การใช้ บุหรี่ไฟฟ้า ใน เยาวชนไทย นิวไฮพุ่งต่อเนื่อง จากเดิม 7 หมื่นรายพุ่งพรวดเป็น 9 แสนคนในช่วงไม่กี่ปี และกำลังทยานสู่หลักล้านอย่างรวดเร็ว ด้วยแผนการตลาดของบริษัทบุหรี่แบรนด์โลกเข้าถึงกลุ่มเยาวชนคืออนาคตของกลุ่มลูกค้าโดยตรง หากติดตั้งแต่วัยเยาว์ก็จะเป็นลูกค้าขาประจำตลอดไป เพราะวัยนี้อยากทดลอง โดยสร้างแรงจูงใจว่ากลิ่นหอม สูบแล้วมีบุคลิกภาพที่ดี ในความเป็นจริงมากไปด้วยสารเคมีทำลายสมอง ปอด เพิ่มสารเสพติด ยากแก่การเลิกถาวร สสส.
และเครือข่ายผุดไอเดียปั้นอินฟลูเอนเซอร์เยาวชนภาคตะวันออก ทำคลิปออนไลน์ หนทางเดียวที่จะเลิกได้ต้องตั้งใจจริง กล้าพอที่จะหักดิบ ปรึกษาฟรี 3 ช่องทางเลิกบุหรี่แบบถาวร ทำกิจกรรมอื่นทดแทน ด้วยการออกกำลังกาย วาดรูป เล่นดนตรี จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ช่องทางการเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้า โดยนักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออก เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2569 ชิงโล่เกียรติยศนายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.
) พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท โดยมุ่งสร้างการรับรู้ระบบบริการเลิกบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้มากขึ้น ผ่านพลังการสื่อสารของคนรุ่นใหม่ เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 พ. ค. 2569 ที่ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
เปิดเผยว่า เราผนึกพลังนักศึกษาพร้อมใจกันแก้ไขปัญหาบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าต้องใช้ยุทธศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ ในยุคสังคมออนไลน์ที่คนทั่วโลกได้เห็นการผลิตสื่อจากเยาวชนสื่อถึงเยาวชนด้วยกันได้ตรงใจที่สุด ไม่มีช่องว่างทางความคิด สถานการณ์การสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทยยังคงน่าเป็นห่วง แม้จะมีข้อมูลยืนยันชัดเจนว่าบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อสมอง ระบบทางเดินหายใจ และพัฒนาการด้านร่างกายของเยาวชน ขณะเดียวกันยังพบการลักลอบจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับผลสำรวจการบริโภคยาสูบของเยาวชนไทย (GYTS) ปี 2565 พบว่า เด็กอายุ 13-15 ปี ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึง 5.3 เท่า จาก 3.3% ในปี 2558 เป็น 17.6% ในปี 2565 ขณะที่ข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2567 พบว่า คนไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นกว่า 11 เท่า จาก 78,742 คน ในปี 2564 เป็น 900,459 คน ในปี 2567 สสส.
จึงกำหนดให้การป้องกันนักสูบหน้าใหม่และการแก้ไขปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการร่วมกัน พร้อมสนับสนุนให้ผู้สูบทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการเลิกบุหรี่ได้อย่างเป็นมิตรและไร้ข้อจำกัด "สสส.
ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่ เพราะเยาวชนถือเป็นเจ้าของปัญหาและเข้าใจบริบทของตนเองดีที่สุด การเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ร่วมคิด ร่วมออกแบบ และร่วมสื่อสาร จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลได้จริง โดยเฉพาะปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่ใช่เพียงเรื่องการเสพติด แต่ยังเกี่ยวข้องกับค่านิยมและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในสังคม การใช้พลังสร้างสรรค์ของเยาวชนผ่านสื่อโฆษณา จึงเป็นอีกกลไกสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้และผลักดันให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงบริการเลิกบุหรี่ได้มากขึ้นผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ฟรีได้ 3 ช่องทาง คลีนิกฟ้าใส ร้านขายยา และ Hotline สายด่วน 1600 "
