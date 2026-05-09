การใช้ประโยชน์จากปลาหมอคางดำ: ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง แก้ปัญหาธรรมชาติ และสร้างรายได้ชุมชน

การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษปลาเหลือทิ้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง เช่น สกัดแคลเซียมชีวภาพ สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การนำปลาไปเลี้ยงเป็นสัตว์น้ำ เช่น ปลาคาร์พ ปลาหมี และกุ้ง ประเทศไทยกำลังศึกษาและวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะขยายโอกาสทางการเกษตร เช่น น้ำหมักชีวภาพบำรุงดิน เพื่อเพิ่มคุณภาพดิน ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน เช่น ปลาแดดเดียว ปลาส้ม และข้าวตังหน้าปลาหยอง มีการวิจัยต่อยอดเศษปลาเหลือทิ้งเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น การสกัดเป็นแคลเซียมชีวภาพสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ปลาหมอคางดำ เป็นปลาที่หลายคนรู้จักในฐานะปลาต่างถิ่นที่แพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว กรมประมงมีมาตรการในการควบคุมและลดประชากรปลาชนิดนี้อย่างจริงจัง แต่ในอีกมุมหนึ่ง หลายชุมชนไทยได้แสดงให้เห็นว่า ปลาชนิดนี้มีแง่มุมที่น่าสนใจและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายกว่าที่หลายคนคิดชาวบ้านหลายพื้นที่ได้ปรับวิธีคิด โดยมองออกจากกรอบเดิมว่าเป็นปัญหา สู่การหาทางใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่า เพื่อกระตุ้นให้ช่วยกันนำปลาออกจากธรรมชาติ สร้างความมั่นคงทางอาหาร และสร้างเป็นรายได้หนึ่งในวิธีที่เห็นได้ชัดคือ การนำ ปลาหมอคางดำ ไปใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำ โดยเฉพาะ ปูทะเล ปูขาว และปลากะพง ซึ่งเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจและมีราคาที่ดีในตลาด หลายพื้นที่ใช้เป็นปลาเหยื่อหรือวัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึ่งช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรและชาวประมงอย่างมาก เฉพาะในบางพื้นที่ชายฝั่ง ชาวประมงได้นำ ปลาหมอคางดำ มาใช้เป็นเหยื่อล่อจับปลา หรือปูม้าในทะเล วิธีการนี้ไม่เพียงช่วยจัดการประชากรปลาชนิดนี้ แต่ยังเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนอีกด้วย นอกจากใช้เลี้ยงสัตว์น้ำแล้ว ปลาหมอคางดำ ยังถูกนำไปต่อยอดในภาคการเกษตร ได้แก่ การทำน้ำหมักชีวภาพบำรุงดินหรือพืชในแปลงเกษตร ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้ดินและลดค่าใช้จ่ายด้านปุ๋ยเคมีได้ ทั้งยางพารา มะพร้าว ลำไย ฝรั่ง ที่เกษตรกรต่างยืนยันว่าทำให้ผลผลิตดีขึ้นในมุมของการใช้ประโยชน์ในครัวเรือน นอกจากนี้ การแปรรูปเป็นของกินเล่น อย่างข้าวตังหน้าปลาหยอง หรือทำเป็นปลาส้ม ปลาร้า หรือหมักเป็นน้ำปลา ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการใช้ประโยชน์จาก ปลาหมอคางดำ ที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนได้มากขึ้.
