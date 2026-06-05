การโจมตีโซเชียลมีเดียที่เป็นที่ยอมรับของ Josh

การโจมตีดังกล่าวส่งผลให้มีการส่งลิงก์ฟิชชิ่งหลอกลวง และแฮกเกอร์ใช้ประโยชน์จากสถานะโซเชียลมีเดียที่เป็นที่ยอมรับของ Josh เพื่อสร้างโพสต์ทันทีพร้อมที่อยู่กระเป๋าเงิน Solana โดยเฉพาะ โดยบิดเบือนความจริงว่าเกี่ยวข้องกับการเปิดตัวโทเค็นอย่างเป็นทางการ
การโจมตีดังกล่าวส่งผลให้มีการส่งลิงก์ฟิชชิ่งหลอกลวง และแฮกเกอร์ใช้ประโยชน์จากสถานะโซเชียลมีเดียที่เป็นที่ยอมรับของ Josh พวกเขาสร้างโพสต์ทันทีพร้อมที่อยู่กระเป๋าเงิน Solana โดยเฉพาะ โดยบิดเบือนความจริงว่าเกี่ยวข้องกับการเปิดตัวโทเค็นอย่างเป็นทางการ ผู้โจมตีเผยแพร่การอัปเดตที่ฉ้อโกงซึ่งรวมถึงที่อยู่ปลอมของ Solana Contract (CA) และหลอกให้ผู้ใช้คิดว่าเป็นงานเปิดตัวโทเค็นอย่างเป็นทางการ การประกาศปลอมนี้เผยแพร่ผ่านลิงก์ Cockamamie ที่ถูกแฮ็กโดยตรงบนฟีด X อย่างเป็นทางการของ Josh เมื่อเร็ว ๆ นี้ โทเค็น SUPRA ที่ใช้ Solana ได้รับการยืนยันอย่างรวดเร็วว่าเป็นของปลอมโดยสิ้นเชิง ต้องขอบคุณตัวแทนของ Supra ที่อยู่กระเป๋าสตางค์ได้รับการเผยแพร่โดยไม่ต้องมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และไม่ได้เขียน อนุมัติ หรืออ่านโดยผู้บริหารการโจมตีฟีด X ของ Josh ซีอีโอ Suprab Labs เน้นย้ำถึง การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของอาชญากรไซเบอร์ จากการกำหนดเป้าหมายธุรกิจบล็อกเชนไปยังผู้บริหาร ด้วย การไฮแจ็กบัญชีโซเชียลมีเดีย ที่เชื่อถือได้ ผู้โจมตีสามารถแพร่กระจาย การเปิดตัวโทเค็นปลอม ลิงก์ฟิชชิ่ง และที่อยู่กระเป๋าสตางค์ที่ฉ้อโกงไปยังผู้ใช้ที่ไม่สงสัยได้อย่างรวดเร็ว Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
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These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc. นอกจากนี้ ผู้โจมตีได้ใช้ประโยชน์จากสถานะโซเชียลมีเดียที่เป็นที่ยอมรับของ Josh เพื่อสร้างโพสต์ทันทีพร้อมที่อยู่กระเป๋าเงิน Solana โดยเฉพาะ โดยบิดเบือนความจริงว่าเกี่ยวข้องกับการเปิดตัวโทเค็นอย่างเป็นทางการ และหลอกให้ผู้ใช้คิดว่าเป็นงานเปิดตัวโทเค็นอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ ผู้โจมตีได้เผยแพร่การอัปเดตที่ฉ้อโกงซึ่งรวมถึงที่อยู่ปลอมของ Solana Contract (CA) และหลอกให้ผู้ใช้คิดว่าเป็นงานเปิดตัวโทเค็นอย่างเป็นทางการ การโจมตีดังกล่าวทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของอาชญากรไซเบอร์จากการกำหนดเป้าหมายธุรกิจบล็อกเชนไปยังผู้บริหาร โดยการไฮแจ็กบัญชีโซเชียลมีเดียที่เชื่อถือได้ ผู้โจมตีสามารถแพร่กระจายการเปิดตัวโทเค็นปลอม ลิงก์ฟิชชิ่ง และที่อยู่กระเป๋าสตางค์ที่ฉ้อโกงไปยังผู้ใช้ที่ไม่สงสัยได้อย่างรวดเร็
การโจมตีโซเชียลมีเดีย การไฮแจ็กบัญชีโซเชียลมีเดีย การเปิดตัวโทเค็นปลอม การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของอาชญากรไซเบอร์
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