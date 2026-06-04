การเคหะแห่งชาติเปิดพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรสุรินทร์ (สลักได) โดยนายอรรคพล ภิรมย์ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน การเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า พื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรสุรินทร์ (สลักได) ซึ่งเป็นทำเลที่มีความพร้อมสำหรับการพัฒนาเชิงพาณิชย์ สามารถรองรับความต้องการด้านสินค้าและบริการของผู้อยู่อาศัยภายในโครงการและประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
การเคหะแห่งชาติ เปิด พื้นที่เชิงพาณิชย์ ภายใน โครงการบ้านเอื้ออาทรสุรินทร์ (สลักได) โดยนายอรรคพล ภิรมย์ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน การเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า พื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ภายใน โครงการบ้านเอื้ออาทรสุรินทร์ (สลักได) ซึ่งเป็นทำเลที่มีความพร้อมสำหรับการพัฒนาเชิงพาณิชย์ สามารถรองรับความต้องการด้านสินค้าและบริการของผู้อยู่อาศัยภายในโครงการและประชาชนในพื้นที่โดยรอบ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ ภาคเอกชน เข้ามาลงทุนและต่อยอดกิจการในพื้นที่ที่มีฐานผู้ใช้บริการรองรับอย่างต่อเนื่อง โดย การเคหะแห่งชาติ ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำ 1.1 ล้านบาท ระยะเวลาการเช่า 15 ปี พร้อมสิทธิปลอดค่าเช่า 6 เดือน และอัตราค่าเช่าเริ่มต้นประมาณ 59,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องวางหลักประกันการยื่นซองเสนอราคา จำนวน 100,000 บาท และผู้ได้รับสิทธิเช่าจะต้องวางเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวน 259,500 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด การเคหะแห่งชาติ กำหนดรับยื่นข้อเสนอราคาในวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.30 - 11.30 น.
ณ สำนักงานเคหะจังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 275 ถนนสุรินทร์-ศีขรภูมิ ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ และจะดำเนินการเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 11.45 น.
เป็นต้นไป การเคหะแห่งชาติจึงขอเชิญชวนภาคเอกชน นักลงทุน และผู้สนใจ ร่วมพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรสุรินทร์ (สลักได) เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ที่ดิน และรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตอย่างยั่งยืน ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองวิจัยและพัฒนาธุรกิจใหม่ ฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน การเคหะแห่งชาติ โทรศัพท์ 0 2351 7733, 0 2351 7702 และ 0 2351 6955 หรือสำนักงานเคหะจังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ 0 4451 3325 และ 0 4451 3326 ในวันและเวลาราชการ รวมทั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การเคหะแห่งชาติ เร่งขับเคลื่อน 10 ภารกิจ 'ยกระดับที่อยู่อาศัย' มุ่งสู่เป้าหมาย Housing for All อย่างเป็นรูปธรรม การเคหะแห่งชาตินำคณะผู้บริหารบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD การเคหะแห่งชาตินำทีมคณะผู้บริหารบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2569 การเคหะแห่งชาติ เปิดโมเดล 'Sales Assistant รุ่นที่ 2' ชวนคนทั่วไปร่วมขายบ้าน รับค่าตอบแทนสูงสุดร้อยละ 3 กคช.
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การเคหะแห่งชาติ พื้นที่เชิงพาณิชย์ โครงการบ้านเอื้ออาทรสุรินทร์ (สลักได) ภาคเอกชน นักลงทุน ผู้สนใจ