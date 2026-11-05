การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ สะท้อนความไม่พอใจต่อนโยบายทรัมป์ เรื่องสงครามอิหร่านและค่าครองชีพ
การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ครั้งนี้ สะท้อนความกังวลของประชาชนต่อสงครามอิหร่านและค่าครองชีพที่สูงขึ้น ซึ่งอาจกดดันการบริหารของทรัมป์ในช่วง 2 ปีที่เหลือ
แรปป์ ชี้ว่า การเลือกตั้งกลางเทอม ของสหรัฐฯ โดยปกติแล้วไม่ค่อยถูกใช้เป็นเวทีให้ประชาชนลงคะแนนประณามนโยบายต่างประเทศของผู้นำประเทศโดยตรง แต่การเลือกตั้งรอบนี้กลับแตกต่างออกไป เพราะประชาชนมองเห็นความเชื่อมโยงที่เป็นรูปธรรมระหว่างการเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่าน และวิกฤต ค่าครองชีพ ภายในประเทศ
ผลคะแนนที่ออกมาจึงสะท้อนเสียงความเดือดร้อนของชาวอเมริกันอย่างชัดเจน แรปป์ระบุว่า ประชาชนเริ่มเห็นว่านโยบายในต่างแดนกำลังย้อนกลับมากระทบเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในประเทศ และต้องการเห็นการเปลี่ยนทิศทางการบริหารของทรัมป์ในอนาคตAlso read“อนุทิน” ยันเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ไม่กระทบไทย
ความเชื่อมโยงระหว่างสงครามอิหร่านกับค่าครองชีพ
ตามการวิเคราะห์ของแรปป์ ประชาชนสหรัฐฯ มองเห็นผลกระทบจากการตัดสินใจทางการทหารและการทูตต่อกระเป๋าเงินของตนเองโดยตรง โดยเฉพาะราคาพลังงาน ค่าน้ำมัน และค่าอาหารที่พุ่งสูงขึ้น ท่ามกลางปัญหาเงินเฟ้อเรื้อรังที่ยังคงกดดันครัวเรือน
การที่ประชาชนเชื่อมโยงปัญหาเหล่านี้เข้ากับการเปิดฉากสงครามกับอิหร่าน ทำให้การเลือกตั้งกลางเทอมกลายเป็นการลงมติที่มีประเด็นนโยบายต่างประเทศเป็นศูนย์กลาง ซึ่งแตกต่างจากการเลือกตั้งกลางเทอมในอดีตที่มักเน้นประเด็นภายในประเทศเป็นหลัก
อำนาจของสภาคองเกรสและอำนาจของฝ่ายบริหาร
แรปป์วิเคราะห์ในมิติของดุลอำนาจว่า ผลการเลือกตั้งจะสร้างอุปสรรคและข้อจำกัดทางกฎหมายให้แก่รัฐบาลทรัมป์มากขึ้นในช่วง 2 ปีที่เหลือ โดยเฉพาะอำนาจในการจัดสรรงบประมาณ หรือ Power of the Purse ที่สภาคองเกรสสามารถใช้ควบคุมการใช้เงินของรัฐบาลได้
อย่างไรก็ตาม แรปป์ชี้ว่า ผู้นำสหรัฐฯ ยังคงมีอำนาจฝ่ายบริหาร หรือ Executive Power ในขอบเขตที่กว้างขวางมากตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการดำเนินนโยบายต่างประเทศอย่างเป็นเอกเทศ การตัดสินใจเคลื่อนย้ายกำลังพลไปยังจุดยุทธศาสตร์ต่างๆ และการสั่งการใช้กำลังทหารในสถานการณ์เฉพาะหน้า โดยไม่จำเป็นต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อน
ดังนั้น แม้สภาคองเกรสจะมีบทบาทในการตรวจสอบมากขึ้น แต่การควบคุมนโยบายต่างประเทศยังเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายบริหารสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองในระดับสูง ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ประเด็นนี้ยังคงเป็นจุดที่ถูกจับตาจากทั้งสองพรรค
โจทย์ของทรัมป์ในการสร้างสมดุลการทูตและปากท้อง
แรปป์มองว่า ความพ่ายแพ้ทางการเมืองครั้งนี้เป็นสัญญาณเตือนภัยสำหรับทรัมป์ และเป็นโจทย์สำคัญในการปรับสมดุลระหว่างการดำเนินนโยบายการทูตเชิงรุกบนเวทีโลก กับการดูแลความเป็นอยู่และปากท้องของประชาชนภายในประเทศ
ทรัมป์จึงต้องเผชิญแรงกดดันทางการเมืองจากการถูกตรวจสอบอย่างหนักหน่วงโดยสภาคองเกรสที่พรรคเดโมแครตถือดุลอำนาจอยู่ การรักษาความนิยมของประชาชนจะขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลสามารถลดแรงกดดันด้านค่าครองชีพ ควบคู่ไปกับการดำเนินนโยบายต่างประเทศได้หรือไม่ ซึ่งเป็นประเด็นที่แรปป์ชี้ว่าจะกำหนดทิศทางการบริหารในช่วงที่เหลือของวาระ
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