การเติบโตของยอดจ่ายผ่านบัตรคริปโตบ่งชี้ความต้องการใช้งาน Stablecoin จริงในชีวิตประจำวัน

การเติบโตของยอดจ่ายผ่าน บัตรคริปโต บ่งชี้ความต้องการใช้งาน Stablecoin จริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อ USDT และ USDC โดยตรง รวมถึงเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับระบบนิเวศคริปโตในภาพรวมด้วย การเติบโตของยอดจ่ายผ่าน บัตรคริปโต ในเดือนพฤษภาคม 2569 พบว่ายอดจ่ายทั้งหมดสูงถึง 7.
8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นยอดสูงสุดในประวัติศาสตร์ ยอดจ่ายรายเดือนในเดือนพฤษภาคม 2569 เพิ่มขึ้น 230% เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2565 นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้งานบัตรคริปโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2566 เนื่องจากการเข้าถึง Stablecoin เป็นเครื่องมือจ่ายเงินในชีวิตประจำวันผ่านบัตรคริปโตที่เพิ่มขึ้น เมื่อดูโครงสร้างของธุรกรรม พบว่า Stablecoin สองตัวหลักครองตลาดอย่างเบ็ดเสร็จ โดย Tether (USDT) มีส่วนแบ่ง 62.5% ของยอดการชำระเงินทั้งหมด ส่วน USDC ของ Circle ตามมาเป็นอันดับสอง รวมกันแล้ว USDT และ USDC คิดเป็นประมาณ 90% ของธุรกรรมบัตรคริปโตทั้งหมด ณ เดือนมีนาคม 2569 สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนและผู้ใช้งานทั่วไปเลือก Stablecoin เป็นเครื่องมือจ่ายเงินในชีวิตจริง มากกว่าที่จะใช้เหรียญที่มีความผันผวนสูง ในแง่โครงสร้างพื้นฐาน Visa ครองบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง โดยธุรกรรมบัตรคริปโต 90-97% ทั้งหมดวิ่งผ่านเครือข่ายของ Visa ซึ่งสนับสนุนโครงการบัตรที่เปิดใช้งานคริปโตกว่า 130 โครงการใน 40 ประเทศทั่วโลก ในเดือนมีนาคม 2569 Visa ยังขยายความร่วมมือกับ Bridge เพื่อออกบัตรรองรับ Stablecoin และวางแผนขยายไปสู่กว่า 100 เขตอำนาจศาลภายในสิ้นปีนี้ ความเคลื่อนไหวเหล่านี้ทำให้ระบบนิเวศบัตรคริปโตมีความแข็งแกร่งและเข้าถึงได้กว้างขึ้นมา
Stablecoin USDT USDC บัตรคริปโต Visa Bridge
Tether ร่วมมือกับรัฐบาลจอร์เจียเปิด Stablecoin ประจำชาติ GEL₮Tether ประกาศร่วมมือกับรัฐบาลและธนาคารกลางของจอร์เจียเพื่อเปิดตัว Stablecoin ใหม่ชื่อ GEL₮ ผูกกับสกุลเงินลารี มีเป้าหมายสร้างระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเป็นมาตรฐานสากล
Hoskinson's Surprising Praise for XRP and Ethereum CollaborationHoskinson, the co-founder of Cardano, has expressed strong support for XRP, contrasting it with centralized stablecoin giants like Tether and Circle. He believes in open standards, protocols, and open ecosystems, which is why he prefers XRP as a Web2.5 company over Tether or Circle. Hoskinson's praise for XRP is surprising given the long-standing rivalry and often adversarial relationship between the XRP and Cardano communities. He has consistently denied allegations of undue influence and unfair treatment by the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) in favor of Ripple. Despite the controversy, Hoskinson continues to support Ethereum and has recently collaborated with the Ethereum community to criticize XRP on the matter of decentralization.
