การเคหะแห่งชาติเปิดจองโครงการประชานิเวศน์ 3 ทำเลทอง ใกล้รถไฟฟ้า

การเคหะแห่งชาติเปิดจองโครงการเคหะชุมชนและอุทยานที่อยู่อาศัยประชานิเวศน์ 3 อาคารสูง 8 ชั้น รวม 556 หน่วย ใกล้รถไฟฟ้า 2 สาย เริ่มจองเพียง 5,000 บาท
การเคหะแห่งชาติ เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เป็นเจ้าของ ที่อยู่อาศัย ในทำเลศักยภาพใจกลางเมือง นนทบุรี ด้วยการเปิดจองโครงการเคหะชุมชนและอุทยาน ที่อยู่อาศัย ประชานิเวศน์ 3 อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2569 เป็นต้นไป โครงการนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของคนเมืองที่ต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางและการใช้ชีวิต โดยตั้งอยู่ใกล้กับ รถไฟฟ้า ถึงสองสาย ได้แก่ สายสีชมพูและสายสีม่วง ทำให้การเดินทางเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพฯ และพื้นที่โดยรอบเป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ประชานิเวศน์ 3 ประกอบด้วยอาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร รวมทั้งหมด 556 หน่วย ตั้งอยู่บนถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี มีห้องพักให้เลือกสองขนาด คือ ขนาด 25.
5 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้นที่ 829,000 บาท ถึง 999,000 บาท และขนาด 30 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้นที่ 1,230,000 บาท ถึง 1,570,000 บาท การออกแบบภายในคำนึงถึงการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ นอกจากนี้ โครงการยังรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำ สถานที่ราชการ ตลาด แหล่งงาน สถานศึกษา และโรงพยาบาล ทำให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของโครงการนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development: TOD) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาการจราจร ลดมลพิษ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังช่วยให้พวกเขาสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้อีกด้วย การเคหะแห่งชาติได้เปิดให้จองโครงการนี้ด้วยเงินเพียง 5,000 บาทเท่านั้น ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชน โดยขณะนี้มีผู้ให้ความสนใจและจองแล้วกว่า 300 หน่วย ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองสิทธิ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 09 1047 1276 หรือ Call Center 1615 โครงการนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยในทำเลที่มีศักยภาพและเดินทางสะดว
การเคหะแห่งชาติ โครงการประชานิเวศน์ 3 ที่อยู่อาศัย รถไฟฟ้า นนทบุรี
United States Latest News, United States Headlines
