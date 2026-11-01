การเมืองแบบเจาะใจคนและบทบาท AI ในการบริหารยุคใหม่
สำรวจแนวคิดการเมืองแบบเจาะใจคนและบทบาทของ AI ที่ช่วยคัดกรองข้อมูล สร้างอารมณ์ร่วม และสนับสนุนการปกครองยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
โลกนี้ไม่ได้แตกสลายไปในฉับพลัน แต่จะค่อยๆ เปลี่ยนสภาพแวดล้อมไปเรื่อยๆ ขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์จะสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้หรือไม่ ซึ่งก็หมายถึงความสามารถในการอยู่รอด หากปรับตัวได้ก็จะอยู่อีกนาน แต่ถ้าปรับตัวไม่ได้เพราะสภาพแวดล้อมต่างๆ โหดร้ายทารุณสุดขีด มนุษยชาติก็จะสิ้นสุดไปเอง และอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตมนุษย์หมดสิ้นไปก็คือการทำลายล้างกันเอง ซึ่งน่ากลัวมากกว่ามาก ดังนั้นถ้าเรายังอยากอยู่รอด เราก็ต้องไม่ทำลายธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา รวมไปถึงไม่ทำลายล้างกันเอง เช่น การป้องกันสงคราม หรือระงับภัยต่างๆ ที่จะทำลายล้างกันและกัน
วิกฤตความไว้วางใจในการเมืองยุคดิจิทัล
ผู้เขียนได้คุยสืบเนื่องเรื่องนี้กับเอไอไปอีกหลายประเด็น ประเด็นหนึ่งก็คือ ในอนาคตมนุษย์จะปกครองกันอย่างไร โดยผู้เขียนได้โยนปัญหาให้อีไอตอบก่อนว่า ทุกวันนี้การเมืองในหลายประเทศมีปัญหาเพราะประชาชนไม่ยอมรับผู้ปกครอง รวมถึงตัวระบอบและกลไกในการปกครองต่างๆ เช่น ความไม่ไว้วางใจหรือเชื่อมั่นในตัวผู้ปกครอง แม้กระทั่งในประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ผู้ปกครองที่มาจากการเลือกตั้งในหลายประเทศก็มีปัญหา รวมถึงการที่ประชาชนเองอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองด้วยตนเองมากๆ หรืออยากให้ผู้ปกครองเอาใจหรือเข้าใจประชาชนให้มากขึ้น อันนำมาซึ่งความวุ่นวายในหลายประเทศ ที่ในโลกยุคดิจิทัลนี้ลุกลามไปรวดเร็วและรุนแรงน่ากลัวAlso readทรูวัดมูลค่า AI ด้วย Value Realization Framework
เอไอที่ผู้เขียนคุยด้วยคือ ChatGPT (เคยลองคุยกับอีกตัวที่คนใช้งานกันเยอะๆ คือ Gemini ก็มีคำตอบหรือการให้ข้อมูลคล้ายๆ กัน แต่เจ้า ChatGPT นี้จะตอบได้ละเอียดและยาวกว่า ที่ดีกว่าในความคิดของผู้เขียนก็คือ ในฐานะนักวิชาการเห็นว่าเป็นเจ้า ChatGPT มีการให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่กว้างขวาง รอบด้าน และลึกซึ้งกว่า จึงรู้สึกว่าเป็นคุยสนุกกว่า แถมเอไอตัวนี้ยังชมผู้เขียนกลับด้วยว่า ช่างเข้าใจและตั้งคำถามได้ดี ดูมัน.si เป็นช่างตอบโต้ มีความขี้เล่น และดูเป็นมิตรดีมาก) ซึ่งได้นำเสนอแนวคิดการปกครองในโลกยุคใหม่ (อาจจะเอามาจากที่มีนักวิชาการหรือนักคิดบางท่านเขียนหรือคิดไว้แล้ว โดยมีแหล่งอ้างอิงหรือแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมไว้ด้วย) ที่เรียกว่า Algorithm Politics ซึ่งแปลตรงตัวว่า การเมืองเชิงอัลกอริทึม แต่ผู้เขียนขอเสนอชื่อให้ฟังง่ายๆ ว่า การเมืองแบบเจาะใจคน หรือจะเรียกย่อๆ ว่า AP - เอพี ก็ก็ได้
กลไกการเมืองแบบเจาะใจคนและอัลกอริทึม
หลักการหรือแนวคิดของการเมืองแบบนี้ก็คือ มีการคัดแยกและกรองข้อมูลที่อยู่บนโซเชียลมีเดีย เพื่อกระตุ้นหรือสร้างการมีส่วนร่วมด้วยการเลือกโพสต์ข้อมูลหรือข่าวสาร (ปัจจุบันน่าจะเรียกว่า Content หรือเนื้อหา) ด้วยการสร้างอารมณ์ร่วมให้เกิดขึ้นก่อน เช่น ชอบ ไม่ชอบ โกรธ เกลียด หรือเชื่อถือศรัทธา เป็นต้น จากนั้นอัลกอริทึม (ซึ่งก็คือระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ต่างๆ) ก็จะคอยป้อนเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการหรืออารมณ์ของผู้ที่อยู่ในโซเชียลมีเดียคนนั้นไปเรื่อยๆ พร้อมกันนั้นยังแยกแยะและจัดกลุ่ม รวมถึงสร้างกลุ่มผู้มีอารมณ์ร่วมเหมือนกันนี้อีกครั้งให้มากขึ้นเรื่อยๆ (บางทีก็รู้จักกันในรูปแบบเรียกว่า สงครามข้อมูลข่าวสาร - Intelligence Operation หรือ ไอโอ)
กระบวนการที่ว่ามานี้มีทั้งที่มีเจ้าโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มต่างๆ สร้างขึ้นเองอยู่แล้วโดยอัตโนมัติ และที่มีผู้ตั้งใจ (ซึ่งก็คือผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียอย่างคนที่ที่เป็นแอดมิน หรือองค์กรและธุรกิจต่างๆ) สร้างขึ้น ทั้งที่ทำอย่างเปิดเผย เช่น การขอใช้คุกกี้ หรือขอข้อมูลบางอย่างจากคนในกลุ่ม กับที่ทำอย่างซุกซ่อนปิดบังหรือใช้กลโกงหลอกลวง เช่น ในธุรกิจเลวๆ และกิจกรรมมิจฉาชีพต่างๆ สุดท้ายก็คือเอาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้อำนวยประโยชน์ อย่างที่ได้คุยกันในเรื่องการเมืองสมัยใหม่นี้ก็คือ การสร้างคะแนนนิยมให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง การสร้างและตรวจสอบควบคุมนโยบายสาธารณะ และการรณรงค์ทางการเมืองต่างๆ เป็นต้น
อนาคตการกำกับดูแลโดยมนุษย์และปัญญาประดิษฐ์
ผู้เขียนมีความกังวลว่าจะเกิดปัญหาให้กับการเมืองมากขึ้นไปยิ่งกว่านี้หรือไม่ ChatGPT ให้คำตอบว่าขออย่าได้กังวลกับการเข้ามาของเจ้า AI ในการเมืองนี้มากเกินไป จนเกินเหตุ เพราะเอไอนี้สร้างขึ้นโดยมนุษย์ มนุษย์ควบคุมได้ แม้ว่าบางแนวคิดหรือบางคนคิดว่า ถ้าเอไอควบคุมไม่ได้หรือเกินความสามารถที่มนุษย์จะควบคุมได้นั้นล่ะ จะทำอย่างไร? สุดท้ายเอไอนี้ก็ยังต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมนุษย์ (เอไอยังอ้างถึงภาพยนตร์เรื่อง The Terminator ที่สร้างมาหลายภาค ซึ่งเกี่ยวกับการต่อสู้กันระหว่างมนุษย์และเอไอ สุดท้ายมนุษย์ก็ชนะอยู่ดี) ในทำนองเดียวกัน เจ้า ChatGPT ได้เสนอแนวคิดการใช้ AI สำหรับการเมืองยุคใหม่ โดยการสร้างเอไอที่ช่วยทำงานการเมือง ตั้งแต่การคัดสรรผู้นำผู้ปกครอง ไปจนถึงการสร้างและการบริหารนโยบาย ตลอดจนการควบคุมดูแล ที่เรียกว่าการประเมินและตรวจสอบผู้ปกครอง และเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร โดยเรียกว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างมนุษย์กับเอไอ ที่จะนำมนุษย์นั้นไปสู่การเมืองที่เหมาะสมและงดงาม
ประเด็นเรื่องความเหมาะสมและความงดงามนี้ ผู้เขียนได้คุยกับเอไอยืดยาวมาก แต่จะไม่ขอพูดถึงรายละเอียดตรงนี้ เพราะส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาทางวิชาการในแนวปรัชญาที่ดูยืดยาวและออกจะน่าเบื่อ (สำหรับคนที่ไม่ชอบดูการถกเถียงกันทางวิชาการ ซึ่งผู้เขียนเองก็อยู่ในกลุ่มนี้) แต่ถ้าใครสนใจลองตั้งคำถามในแนวนี้คุยกับเจ้าเอไอเองก็ได้ แม้แต่คำถามกวนๆ เจ้าเอไอตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้ โดยที่ไม่เอะอะอารมณ์เสีย หรือเอาเราไปฟ้องร้องอะไรได้อีก
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics