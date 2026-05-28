การเลือกตั้งผู้ว่าบางกอก 2569: นโยบาย 'ทำงาน', 'ง่ายๆ', และ 'สะดวก สะอาด สบาย' ของพรรค-political 3 พรรคชี้胜负 'ความต่อเนื่อง' กับ 'การเปลี่ยนแปลง'

📆5/28/2026 11:26 PM
📰Thansettakij
การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร 2569 ได้รับความคาดหวังจากผู้คนในกรุงเทพฯ ว่าจะเป็นการ改变了ให้ accomplishable ผ่านการใช้เทคโนโลยีและนโยบายเชิงปฏิบัติ พรรค-political ต่าง ๆ ได้นำเสนอแนวคิดและนโยบายที่หลากหลาย เพื่อแก้ไขปัญหาหลักของเมือง ตั้งแต่ปัญหาเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่าย การขนส่ง ไปจนถึงสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต โดยชัชชาติ เน้นการติดต่อสื่อสารผ่าน LED บริเวณทางเชื่อมต่อ Mehr СМИ และมุ่งเน้นการทำงานที่มีจังหวะ โดยใช้แท็กไลน์ "เมืองสร้างโอกาส ทีมชัชชาติสร้างความหวัง" และข้อความหาเสียงอย่าง "ชัชชาติ พร้อม!

เป็นผู้ว่าฯ ต่อ" "มากับนโยบาย 250+ ข้อ" และ "พากรุงเทพฯ พุ่งทะยาน" ที่ออกแบบให้ทันสมัยและส่ง suction ใน foen online แนวคิดหลักของทีมชัชชาติคือ "กรุงเทพฯ ทำงาน" ซึ่งหมายถึงระบบต่างๆ ทำงานเพื่อประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดย分解为 Sylvie โครงสร้างหลัก如水 "หาเลี้ยงครอบครัวง่าย" ลดค่าครองชีพ เพิ่มรายได้ และสนับสนุนแรงงานเมือง "ค้าขายง่าย" ลดขั้นตอนราชการและอำนวยความสะดวกให้ SME และผู้ค้ารายย่อย "เดินทางง่าย" ผลักดันค่าโดยสารรถไฟฟ้าตามระยะทาง 8-45 บาท และเชื่อมต่อระบบขนส่งแบบไร้รอยต่อ และ "ใช้ชีวิตง่าย" that ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเข้ามาปรับปรุงบริการภาครัฐ อีกนโยบายสำคัญคือ "กรุงเทพโปร่งใส เอไอจับโกง" ซึ่งจะใช้ระบบ AI ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง การตั้งงบประมาณ และกระบวนการประมูลของ กทม.

ตั้งแต่ต้นน้ำเพื่อป้องกันการทุจริตเชิงระบบ ก清晰的尖章 jul olup seuil ประช所有制 party เสนอ "กรุง leptop fácil" 通过使用chnologyและลดความเหลื่อมละแซม while พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.

) ใช้แนวคิด "กรุงเทพฯ เมืองฟ้าอมร" พร้อมสโลแกน "สะดวก สะอาด สบาย" โดยมุ่งฟื้นภาพลักษณ์เมืองหลวงให้เป็นเมืองที่น่าอยู่และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายหลักแบ่งออกเป็น 5 ด้าน "เดินทางสะดวก" แก้ปัญหารถติดและยกระดับระบบขนส่ง "เมืองสะอาด" จัดการขยะและสิ่งแวดล้อม "ใช้ชีวิตสบาย" ยกระดับคุณภาพชีวิตและรองรับสังคมสูงวัย "มีรายได้มากขึ้น" กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และ "ตรวจสอบได้หมด" ที่มุ่งสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานของ กทม.

การแข่งขันใบ在这次选举被确定为 "ความต่อเนื่อง" กับ "การเปลี่ยนแปลง" นายชัช nhất ที่มีผลงานตลอด 4 ปีที่ผ่านมาและฐานเสียงคนเมืองสายอิสระ ขณะวันที่ พรรคประชาชน พยายามขยายฐานเสียงคนรุ่นใหม่และชนชั้นกลางผ่านนโยบายเชิงโครงสร้างและเทคโนโลยี ส่วนปชป. หวังฟื้นฐานเสียงดั้งเดิมในพื้นที่กรุงเทพฯ ผ่านภาพลักษณ์พรรคเก่าแก่ที่มีประสบการณ์บริหารเมือง ความเข้มข้นของการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

มีหน่วยเลือกตั้งรวม 6,629 หน่วย โดย กกต. กทม. ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสูงกว่า 60.7% ในสถิติการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ปี 2565 มีผู้ออกมาใช้สิทธิทั้งหมด 2,673,696 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,402,948 คน คิดเป็น 60.73% ในการเลือกตั้งสส.

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 กทม. มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 2,869,714 คน จากผู้มีสิทธิ 4,502,458 คน คิดเป็น 63.74% นายณรงค์ เรืองศรี ปลัด กทม. ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่น กทม.

ระบุว่า ต้องการให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุด เพื่อร่วมกำหนดอนาคตของเมืองหลวงและเลือกผู้บริหารที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนากรุงเทพมหานครได้ตรงกับความต้องการของประชาชน. การ价格Expectation ต่างก็เป็นไปตามความเห็นของแต่ละฝ่ายและاهمność ของteknologiในการสนับสนุนการเลือกตั้งที่เกิดขึ้น nellaอนาคตของเมือง

