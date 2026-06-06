การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 จะเปลี่ยนการพิจารณาคุณสมบัติจาก 'รายครัวเรือน' เป็น 'รายบุคคล' เพื่อให้ความช่วยเหลือตรงเป้าหมายและแม่นยำยิ่งขึ้น
การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์บัตรสวัสดิการ แห่งรัฐปี 2569 จะเปลี่ยนการพิจารณาคุณสมบัติจาก 'รายครัวเรือน' เป็น 'รายบุคคล' เพื่อให้ความช่วยเหลือตรงเป้าหมายและแม่นยำยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นก้าวแรกในการวางรากฐานสู่ระบบ 'ภาษีเงินได้ติดลบ' ( Negative Income Tax ) ที่จะเชื่อมโยง ระบบภาษีและสวัสดิการ เข้าด้วยกัน กระทรวงการคลังคาดว่าจะเริ่มใช้ระบบ Negative Income Tax ภายในปี 2571 โดยรัฐจะจ่ายเงินอุดหนุนให้ผู้มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด การปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 กำลังถูกจับตาอย่างมาก หลังมีผู้ได้รับผลกระทบจากเงื่อนไขคัดกรองใหม่ ทั้งกรณีบุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษี รวมถึงการถือครองหุ้น หรือการมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท จนนำไปสู่การตัดสิทธเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ของรัฐ หลายคนอาจมองว่าการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เป็นเพียงการคัดกรองสิทธิผู้ถือบัตรกว่า 13 ล้านคนที่เข้มงวดขึ้นเพื่อประหยัดงบประมาณ แต่ในมุมของกระทรวงการคลัง นี่คือจุดเริ่มต้นของการปรับระบบสวัสดิการครั้งใหญ่ เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงมากขึ้น ผ่านการใช้ ข้อมูลรายบุคคล ที่แม่นยำ พร้อมวางรากฐานสู่ระบบ Negative Income Tax (NIT) หรือระบบที่เชื่อมโยงภาษีกับสวัสดิการเข้าด้วยกัน โดยรัฐจะจ่ายเงินอุดหนุนให้ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งกระทรวงการคลัง คาดว่าเริ่มใช้ในประเทศไทยภายใน 2 ปีข้างหน้า หรือราวปี 2571 หัวใจสำคัญของการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ คือการเปลี่ยนแนวคิดการคัดกรองจากการดูข้อมูลระดับครัวเรือน มาเป็นการพิจารณา ข้อมูลรายบุคคล ที่ผ่านมา สมาชิกในครอบครัวเดียวกันอาจมีสถานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกันอย่างมาก บางคนมีรายได้มั่นคง ขณะที่อีกคนอาจไม่มีรายได้หรือกำลังประสบปัญหาทางการเงิน การใช้ข้อมูลครัวเรือนเพียงอย่างเดียวจึงอาจไม่สะท้อนความเดือดร้อนที่แท้จริงของแต่ละคน กระทรวงการคลังจึงเร่งเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐเพิ่มเป็นกว่า 40 ฐานข้อมูล จากเดิมประมาณ 20 ฐานข้อมูล เพื่อให้เห็นข้อมูลรายได้ ทรัพย์สิน ภาษี เงินฝาก การถือครองหลักทรัพย์ และสถานะทางเศรษฐกิจของประชาชนได้ละเอียดมากขึ้น เป้าหมายคือทำให้การช่วยเหลือของรัฐมีความแม่นยำ ลดการตกหล่นของผู้มีรายได้น้อย และลดการได้รับสิทธิที่ไม่สอดคล้องกับฐานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริ.
การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 จะเปลี่ยนการพิจารณาคุณสมบัติจาก 'รายครัวเรือน' เป็น 'รายบุคคล' เพื่อให้ความช่วยเหลือตรงเป้าหมายและแม่นยำยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นก้าวแรกในการวางรากฐานสู่ระบบ 'ภาษีเงินได้ติดลบ' (Negative Income Tax) ที่จะเชื่อมโยงระบบภาษีและสวัสดิการเข้าด้วยกัน กระทรวงการคลังคาดว่าจะเริ่มใช้ระบบ Negative Income Tax ภายในปี 2571 โดยรัฐจะจ่ายเงินอุดหนุนให้ผู้มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด การปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 กำลังถูกจับตาอย่างมาก หลังมีผู้ได้รับผลกระทบจากเงื่อนไขคัดกรองใหม่ ทั้งกรณีบุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษี รวมถึงการถือครองหุ้น หรือการมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท จนนำไปสู่การตัดสิทธเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ของรัฐ หลายคนอาจมองว่าการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เป็นเพียงการคัดกรองสิทธิผู้ถือบัตรกว่า 13 ล้านคนที่เข้มงวดขึ้นเพื่อประหยัดงบประมาณ แต่ในมุมของกระทรวงการคลัง นี่คือจุดเริ่มต้นของการปรับระบบสวัสดิการครั้งใหญ่ เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงมากขึ้น ผ่านการใช้ข้อมูลรายบุคคลที่แม่นยำ พร้อมวางรากฐานสู่ระบบ Negative Income Tax (NIT) หรือระบบที่เชื่อมโยงภาษีกับสวัสดิการเข้าด้วยกัน โดยรัฐจะจ่ายเงินอุดหนุนให้ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งกระทรวงการคลัง คาดว่าเริ่มใช้ในประเทศไทยภายใน 2 ปีข้างหน้า หรือราวปี 2571 หัวใจสำคัญของการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ คือการเปลี่ยนแนวคิดการคัดกรองจากการดูข้อมูลระดับครัวเรือน มาเป็นการพิจารณาข้อมูลรายบุคคล ที่ผ่านมา สมาชิกในครอบครัวเดียวกันอาจมีสถานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกันอย่างมาก บางคนมีรายได้มั่นคง ขณะที่อีกคนอาจไม่มีรายได้หรือกำลังประสบปัญหาทางการเงิน การใช้ข้อมูลครัวเรือนเพียงอย่างเดียวจึงอาจไม่สะท้อนความเดือดร้อนที่แท้จริงของแต่ละคน กระทรวงการคลังจึงเร่งเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐเพิ่มเป็นกว่า 40 ฐานข้อมูล จากเดิมประมาณ 20 ฐานข้อมูล เพื่อให้เห็นข้อมูลรายได้ ทรัพย์สิน ภาษี เงินฝาก การถือครองหลักทรัพย์ และสถานะทางเศรษฐกิจของประชาชนได้ละเอียดมากขึ้น เป้าหมายคือทำให้การช่วยเหลือของรัฐมีความแม่นยำ ลดการตกหล่นของผู้มีรายได้น้อย และลดการได้รับสิทธิที่ไม่สอดคล้องกับฐานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริ
การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์บัตรสวัสดิการ Negative Income Tax ระบบภาษีและสวัสดิการ ข้อมูลรายบุคคล
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