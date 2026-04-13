การเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่านที่ปากีสถานล้มเหลว: ความตึงเครียดสูงขึ้นในตะวันออกกลาง

📆4/13/2026 9:51 PM
📰Thairath_News
การเจรจา 21 ชั่วโมงระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านที่ปากีสถานสิ้นสุดลงโดยไม่มีข้อตกลง ทำให้เกิดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและสถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นนิวเคลียร์ของอิหร่าน และการโจมตีเลบานอนของอิสราเอลที่ส่งผลกระทบต่อการเจรจา นอกจากนี้ ช่องแคบฮอร์มุซและบทบาทของจีนยังเป็นประเด็นที่น่าจับตา

การเจรจา 21 ชั่วโมงระหว่าง สหรัฐอเมริกา และ อิหร่าน ที่ ปากีสถาน ซึ่งเป็น การเจรจา โดยตรงครั้งแรกระหว่างทั้งสองประเทศ ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงใดๆ และต้องยุติลงโดยไม่มีความคืบหน้าใดๆ

การหารือครั้งนี้เน้นไปที่ประเด็นสำคัญสามประการที่ยังคงมีความเห็นไม่ตรงกันอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่สหรัฐอเมริกาไม่สามารถยอมรับได้คือ ความคลุมเครือของอิหร่านเกี่ยวกับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ สหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้อิหร่านยุติโครงการดังกล่าวอย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวในการแก้ไขประเด็นหลักนี้ส่งผลให้ประเด็นอื่นๆ ที่สามารถเจรจาได้ต้องถูกระงับไปโดยปริยาย

สถานการณ์นี้ซับซ้อนยิ่งขึ้นจากการกระทำของอิสราเอล ซึ่งในช่วงระยะเวลาพักรบ 2 สัปดาห์ กลับทำการโจมตีเลบานอนอย่างหนักหน่วง โดยอ้างว่าการกระทำดังกล่าวไม่ได้อยู่ในข้อตกลงหยุดยิง การกระทำนี้ได้รับการประณามอย่างกว้างขวางจากนานาชาติ และถูกมองว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้การเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านล้มเหลว อิสราเอลได้ตกลงที่จะเจรจาสันติภาพกับเลบานอนที่วอชิงตันในสัปดาห์นี้ ซึ่งต้องติดตามผลลัพธ์ต่อไป

ภายหลังการเจรจาที่ไม่ประสบผลสำเร็จ ตัวแทนสหรัฐอเมริกาได้เดินทางกลับประเทศทันที โดยไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการในอนาคต เนื่องจากต้องรอคำสั่งจากประธานาธิบดีทรัมป์ อย่างไรก็ตาม ทรัมป์กล่าวเพียงสั้นๆ ว่าเขาไม่ได้สนใจผลลัพธ์ของการเจรจา เนื่องจากสหรัฐอเมริกาได้เปรียบอยู่แล้ว การแสดงท่าทีเช่นนี้ทำให้ทุกฝ่ายต้องคาดการณ์ถึงแนวทางของสหรัฐอเมริกาต่อไป นอกจากนี้ ทรัมป์ยังได้แสดงความคิดเห็นในเชิงเยาะเย้ยคู่ต่อสู้

อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงหยุดยิง 2 สัปดาห์ยังคงมีผลบังคับใช้ ทำให้สถานการณ์ยังคงทรงตัวและขึ้นอยู่กับท่าทีของสหรัฐอเมริกาในอนาคต ประเด็นที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งเพิ่มเติมคือ ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งอิหร่านปฏิเสธที่จะอนุญาตให้เรือของชาติอื่นๆ ผ่านหากไม่ได้รับอนุญาตและไม่ชำระค่าธรรมเนียม สหรัฐอเมริกาต้องการให้ช่องแคบนี้เปิดเสรีเนื่องจากเป็นเส้นทางสากลที่ทุกประเทศมีสิทธิเสรีในการใช้ อิหร่านเตือนถึงความเสี่ยงจากทุ่นระเบิด สหรัฐอเมริกาเสนอที่จะส่งเรือไปกวาดทุ่นระเบิดในบริเวณดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังมีข่าวลือเกี่ยวกับการสนับสนุนอิหร่านจากจีน แม้ว่าจีนจะปฏิเสธการส่งมอบอาวุธก็ตาม ข่าวลือเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความขัดแย้งในวงกว้าง และควรได้รับการพิจารณาด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากสงครามมักมีการเผยแพร่ทั้งข่าวจริงและข่าวเท็จเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมหาอำนาจต่างๆ หากจีนให้การสนับสนุนอิหร่านจริง สหรัฐอเมริกาจะต้องตอบสนองด้วยท่าทีที่ไม่พอใจ

อย่างไรก็ตาม จีนยังคงพยายามรักษาท่าทีที่สงวนท่าทีและเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิง เนื่องจากความขัดแย้งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาน้ำมันที่สูงขึ้น จีนได้รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากต้องนำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลาง คาดว่าทรัมป์จะมีการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เนื่องจากเขาอาจจะไม่ปล่อยให้สถานการณ์ยังคงคลุมเครือเช่นนี้ หรืออาจถือโอกาสยุติการเจรจาไปเลย

สหรัฐอเมริกา อิหร่าน ปากีสถาน การเจรจา นิวเคลียร์ อิสราเอล เลบานอน ช่องแคบฮอร์มุซ จีน ทรัมป์

 

