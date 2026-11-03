การเมืองสหรัฐฯกำหนดชะตาสงครามอิหร่าน ผลเลือกตั้งกลางเทอมเสี่ยงสงครามโลกครั้งที่ 3
การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯในปี 2026 เป็นปัจจัยชี้ขาดงบประมาณสงครามอิหร่าน หากเดโมแครตชนะจะจำกัดการใช้จ่าย แต่หากรีพับลิกันชนะเสี่ยงต่อการโจมตีนิวเคลียร์ทันที นำไปสู่ความกังวลระดับนานาชาติ
ความตึงเครียดในสถานการณ์โลกช่วงปี 2026 ได้ยกระดับสู่จุดวิกฤตโดยมีประเด็น การเลือกตั้งกลางเทอม ของ สหรัฐอเมริกา เป็นตัวแปรสำคัญที่กำหนดทิศทางของสงครามในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะความขัดแย้งกับ อิหร่าน หลายสำนักข่าวและสถาบันวิเคราะห์การเมืองระหว่างประเทศระบุว่า ผลการโหวตในครั้งนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ที่กำหนดว่าโลกจะมุ่งหน้าสู่ความขัดแย้งขนาดใหญ่อันจะนำไปสู่ สงครามโลกครั้งที่ 3 หรือจะชะลอความรุนแรงลงได้
รายงานล่าสุดจากสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ CFR (CFR) ซึ่งเผยแพร่ในเดือนตุลาคม ได้ชี้ให้เห็นกลไกทางการทูตและการคลังที่ซับซ้อนว่า บทบาทของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์และพรรครีพับลิกันจะได้รับการสนับสนุนเต็มรูปแบบในการขยายขอบเขตปฏิบัติการทางทหารหากครองอำนาจนำในสภาคองเกรส อย่างไรก็ตาม หากพรรคเดโมแครตสามารถควบคุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา พวกเขาจะใช้เครื่องมือด้านงบประมาณเพื่อกดดันและลดทอนกำลังรบของฝ่ายบริหาร โดยตรงนี้ถือเป็นความท้าทาย terbesar ที่ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องเผชิญหน้าในการหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการยกระดับปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านAlso readหนิง ปัทมา คว้ามงกุฎ มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2026 พร้อมลุยศึกอินเดีย
สถานการณ์ทางทหารและกลยุทธ์ของประธานาธิบดีทรัมป์
เครือข่ายข่าว CGTN America ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ของจีนในสหรัฐอเมริกา ได้วิเคราะห์สถานการณ์โดยระบุว่า หากพรรครีพับลิกันชนะการเลือกตั้งกลางเทอม ประธานาธิบดีทรัมป์มีแนวโน้มที่จะเปิดฉากโจมตีสถานีพลังงานนิวเคลียร์ของอิหร่านทันทีเพื่อหวังให้เตหะรานยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไข ในทางกลับกัน หากพรรครีพับลิกันแพ้อาจทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์เลือกที่จะโจมตีก่อนที่สภาคองเกรสชุดใหม่จะเข้าทำหน้าที่จะประกาศชัยชนะเพื่อรักษาภาพลักษณ์ทางการเมือง แต่การกระทำดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงที่จะผลักให้ความขัดแย้งขยายวงกว้างจนมีประเทศอื่น ๆ เข้ามายุ่งยากซึ่งอาจนำไปสู่สงครามระดับโลก
ปฏิกิริยาและคำเตือนจากนานาประเทศทั่วโลก
ความกังวลต่อศักยภาพในการปะทุของสงครามโลกครั้งที่ 3 ได้ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปทั่วทวีป มีอย่างน้อย 33 ประเทศทั่วโลกได้ออกคำแนะนำฉุกเฉินให้พลเรือนเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัว ซึ่งไม่ใช่การประกาศภาวะสงครามแต่เป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ (Awareness Campaign) เพื่อเสริมสร้างความพร้อมของชาติในการรับมือกับความเสี่ยงหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ สภาพอากาศรุนแรง หรือการโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกันกับสถานการณ์ความขัดแย้ง
มาตรการเตรียมความพร้อมพื้นฐานและระยะเวลาที่กำหนด
มาตรฐานการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมีความแตกต่างกันตามระดับความเสี่ยงที่แต่ละประเทศประเมิน โดยสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส แคนาดา ญี่ปุ่น เม็กซิโก และเนเธอร์แลนด์ ได้กำหนดกรอบเวลาฉุกเฉินไว้ที่ 72 ชั่วโมง สวีเดนและนอร์เวย์ขยายเวลาเตรียมความพร้อมเป็น 1 สัปดาห์ ในขณะที่เยอรมนีและออสเตรียได้แนะนำให้ประชาชนเตรียมเสบียงไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน เพื่อรองรับกรณีที่โครงสร้างพื้นฐานสำคัญเช่นระบบไฟฟ้าอาจถูกทำลายหรือไม่สามารถใช้งานได้
หน่วยงานราชการในประเทศเหล่านี้ได้แจกแจงรายการสิ่งของจำเป็นที่ประชาชนควรจัดเก็บไว้ที่บ้าน โดยครอบคลุมถึงน้ำดื่มสะอาดประมาณ 3 ลิตรต่อคนต่อวัน อาหารแห้งหรืออาหารกระป๋องที่เก็บรักษาได้นาน ยาประจำตัว ไฟฉายพร้อมถ่านสำรอง และวิทยุสื่อสารแบบใช้แบตเตอรี่เพื่อรับฟังข้อมูลข่าวสารในกรณีที่ระบบการสื่อสารหลักและแหล่งจ่ายไฟขนาดใหญ่ล้มเหลว ซึ่งเป็นแผนรับมือมาตรฐานที่หลายประเทศใช้เพื่อลดความสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สิน
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