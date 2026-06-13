การเปลี่ยนแปลงในตลาดการตลาดออนไลน์

การเปลี่ยนแปลงในตลาดการตลาดออนไลน์ในช่วงไตรมาสแรกปี 2569 แบรนด์เริ่มปรับกลยุทธ์การใช้งบประมาณในการตลาด โดยเน้นผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) มากขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้แบรนด์ต้องสามารถวัดผลทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นยอดขาย จำนวนลูกค้าใหม่ หรืออัตราการกลับมาซื้อซ้ำ ส่งผลให้กลุ่ม Micro Influencer และ Nano Influencer มีโอกาสได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น
เทรนด์ด้าน การตลาดออนไลน์ ที่เปลี่ยนแปลงไป ในช่วงไตรมาสแรกปี 2569 แบรนด์เริ่มปรับกลยุทธ์การใช้งบประมาณในการตลาด โดยเน้น ผลตอบแทนจากการลงทุน ( ROI ) มากขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้แบรนด์ต้องสามารถวัดผลทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น ยอดขาย จำนวนลูกค้าใหม่ หรือ อัตราการกลับมาซื้อซ้ำ ส่งผลให้กลุ่ม Micro Influencer และ Nano Influencer มีโอกาสได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น ขณะที่แบรนด์ลดความสำคัญของการวัดผลผ่านยอดไลก์และยอดวิวเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงในการใช้งบประมาณ โดยแบรนด์เริ่มกระจายงบประมาณไปยังกลุ่ม Micro Influencer และ Nano Influencer มากขึ้น โดยใช้เครื่องมือ Affiliate Marketing และลิงก์ติดตามผล เพื่อวัดว่าอินฟลูเอนเซอร์รายใดสามารถสร้าง ยอดขาย กลับมาได้จริงจากฐานข้อมูลการทำงานร่วมกับลูกค้าของ IdeasLab.
เทรนด์ด้านการตลาดออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลงไป ในช่วงไตรมาสแรกปี 2569 แบรนด์เริ่มปรับกลยุทธ์การใช้งบประมาณในการตลาด โดยเน้นผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) มากขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้แบรนด์ต้องสามารถวัดผลทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นยอดขาย จำนวนลูกค้าใหม่ หรืออัตราการกลับมาซื้อซ้ำ ส่งผลให้กลุ่ม Micro Influencer และ Nano Influencer มีโอกาสได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น ขณะที่แบรนด์ลดความสำคัญของการวัดผลผ่านยอดไลก์และยอดวิวเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงในการใช้งบประมาณ โดยแบรนด์เริ่มกระจายงบประมาณไปยังกลุ่ม Micro Influencer และ Nano Influencer มากขึ้น โดยใช้เครื่องมือ Affiliate Marketing และลิงก์ติดตามผล เพื่อวัดว่าอินฟลูเอนเซอร์รายใดสามารถสร้างยอดขายกลับมาได้จริงจากฐานข้อมูลการทำงานร่วมกับลูกค้าของ IdeasLab
Micro Influencer Nano Influencer การตลาดออนไลน์ ผลตอบแทนจากการลงทุน ROI ยอดขาย จำนวนลูกค้าใหม่ อัตราการกลับมาซื้อซ้ำ
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