การเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่านขยายเวลาต่อ หวังยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านในกรุงอิสลามาบัดขยายเวลาออกไปอีกหนึ่งวัน โดยมีปากีสถานเป็นตัวกลางในการเจรจา ท่ามกลางความหวังที่จะยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลาง แม้จะมีสัญญาณที่ไม่แน่นอนจากทั้งสองฝ่าย
การเจรจาระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเพื่อแก้ไขความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้ขยายเวลาออกไปอีกหนึ่งวันตามข้อเสนอของปากีสถานและได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่าย การเจรจาแบบเผชิญหน้าได้เริ่มต้นขึ้น ณ กรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน ท่ามกลางความสนใจจากทั่วโลก<\/p>
สำนักข่าวทัสนิม (Tasnim) ซึ่งเป็นสำนักข่าว semi-official ของอิหร่านรายงานว่า เนื่องจากสหรัฐฯ ยังคงมีข้อเรียกร้องที่ไร้เหตุผลและเกินเลย อีกทั้งคณะผู้แทนอิหร่านยืนกรานที่จะปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างถึงที่สุด ปากีสถานจึงได้เสนอให้มีการเจรจาอีกครั้งในวันอาทิตย์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างก็ตอบรับข้อเสนอนี้ รายงานข่าวระบุว่า ข้อเสนอดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงท้ายของการเจรจารอบล่าสุดที่มีปากีสถานเป็นตัวกลาง และสิ้นสุดลงในช่วงเช้ามืดวันอาทิตย์ ณ กรุงอิสลามาบัด หลังจากที่คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนร่างเอกสารข้อเสนอระหว่างกันแล้ว<\/p>
การเจรจาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเริ่มขึ้นในช่วงบ่าย โดยมีรายงานจากสื่อต่าง ๆ ระบุว่า ฝ่ายสหรัฐฯ นำโดย เจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ พร้อมด้วย สตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษสหรัฐฯ และ จาเร็ด คุชเนอร์ ในขณะที่ฝ่ายอิหร่านนำโดย โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภา และ อับบาส อารักชี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นอกจากนี้ พลเอก อาซิม มูนีร์ ผู้บัญชาการทหารบกปากีสถานยังได้เข้าร่วมในการประชุมด้วย การเจรจาใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง<\/p>
แหล่งข่าวเปิดเผยว่า การเจรจารอบแรกเป็นการหารือระหว่างผู้เชี่ยวชาญของทั้งสองฝ่ายได้เสร็จสิ้นลง และการเจรจาอีกรอบหนึ่งได้เริ่มขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 20.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันเสาร์ โดยการเจรจารอบที่สองนี้มีเป้าหมายเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นการทำงานร่วมกันในระดับผู้เชี่ยวชาญและทีมเทคนิคเช่นเดียวกัน สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ก่อนหน้านั้น ทั้งสองฝ่ายได้แยกกันเข้าพบนายกรัฐมนตรีปากีสถาน เชห์บาซ ชารีฟ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งข้อความไปยังทั้งสองฝ่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อพยายามหาทางออกที่สันติสำหรับวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลาง<\/p>
คณะเจรจาของอิหร่านได้หารือเกี่ยวกับเงื่อนไขเบื้องต้นของการเจรจากับนายชารีฟ ก่อนที่จะเริ่มการหารือกับคณะผู้แทนจากสหรัฐฯ โดยเงื่อนไขที่ฝ่ายอิหร่านยกขึ้นมานั้น ครอบคลุมถึงประเด็นเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ การปลดล็อกทรัพย์สินและบัญชีธนาคารของอิหร่าน การชดเชยค่าใช้จ่ายเพื่อการฟื้นฟู การสั่งยุติการโจมตีโดยทันทีซึ่งรวมถึงในเลบานอน และการขออนุญาตใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางพลเรือน<\/p>
แหล่งข่าวเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ในระหว่างการพบปะกับรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ นายกรัฐมนตรีชารีฟได้กล่าวชื่นชมในความมุ่งมั่นของคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายที่จะร่วมหารือกันอย่างสร้างสรรค์ พร้อมแสดงความหวังว่าการเจรจาครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาค นายกรัฐมนตรีย้ำว่า ปากีสถานพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานงานให้ทั้งสองฝ่ายต่อไป เพื่อให้เกิดความคืบหน้าไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคนี้<\/p>
ในขณะเดียวกัน สื่อสหรัฐฯ รายงานว่า โดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ กลับแสดงท่าทีที่แข็งกร้าว โดยระบุว่าเขาไม่ได้สนใจว่าการเจรจากับอิหร่านในกรุงอิสลามาบัดจะประสบความสำเร็จหรือไม่ พร้อมกับขู่ว่าจะเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารต่อไป ในด้านของเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำปากีสถานได้โพสต์ข้อความแสดงความกังวลว่า สหรัฐฯ จะให้เกียรติความพยายามในการเป็นตัวกลางของประเทศเจ้าภาพหรือไม่<\/p>
ท่ามกลางการเจรจาที่สำคัญนี้ มาตรการรักษาความปลอดภัยในกรุงอิสลามาบัดยังคงดำเนินไปอย่างเข้มงวด โดยบรรยากาศ ณ ศูนย์ประชุมจินนาห์ ซึ่งเป็นสถานที่จัดการเจรจา เต็มไปด้วยกองทัพนักข่าวทั้งในและต่างประเทศที่เฝ้าติดตามสถานการณ์และทำงานกันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรายงานข่าวการเจรจาสันติภาพครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในครั้งนี้<\/p>
สหรัฐอเมริกา อิหร่าน ปากีสถาน การเจรจา ตะวันออกกลาง