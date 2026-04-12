การเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่านล้มเหลว: ความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรง

การเจรจาที่กรุงอิสลามาบัดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านสิ้นสุดลงโดยไม่มีข้อตกลง ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของการหยุดยิงและสถานการณ์ในภูมิภาค
การเจรจา ที่กรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน ระหว่างคณะผู้แทน สหรัฐอเมริกา กับ อิหร่าน เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2569 สิ้นสุดลงโดยไม่มีข้อตกลง แม้ การเจรจา จะกินเวลานานถึง 21 ชั่วโมงก็ตาม การเจรจา ครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความหวังและความกังวลของนานาชาติ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อหาทางออกให้กับความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค รวมถึงความขัดแย้งเกี่ยวกับโครงการ นิวเคลียร์ ของ อิหร่าน และสถานการณ์ใน ช่องแคบฮอร์มุซ \ การเจรจา เริ่มต้นขึ้นด้วยความคาดหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงในการขยายการหยุดยิงและแก้ไขประเด็นสำคัญอื่นๆ
ที่เป็นปัญหา แต่สุดท้ายกลับต้องพบกับความล้มเหลว เจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เปิดเผยว่า คณะผู้แทนสหรัฐฯ ได้ยื่นข้อเสนอสุดท้ายที่ดีที่สุดไปแล้ว แต่ฝ่ายอิหร่านปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว ทำให้การเจรจาสิ้นสุดลงโดยไม่มีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม แวนซ์กล่าวว่า การตัดสินใจของอิหร่านถือเป็นข่าวร้ายมากกว่าสำหรับอิหร่านเอง สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างในการรับรู้ถึงสถานการณ์และความต้องการของทั้งสองฝ่าย ซึ่งส่งผลให้การเจรจาต้องเผชิญกับอุปสรรคอย่างมาก ทั้งนี้ ปัญหาหลักยังคงอยู่ที่ความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน และความเห็นต่างในประเด็นสำคัญหลายประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน ซึ่งสหรัฐฯ ต้องการให้อิหร่านให้คำมั่นสัญญาอย่างชัดเจนและถาวรว่าจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ ขณะที่อิหร่านยังคงยืนกรานที่จะรักษาสิทธิในการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ\ความล้มเหลวในการเจรจาครั้งนี้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของการหยุดยิงและสถานการณ์โดยรวมในภูมิภาคมากขึ้น ประเด็นที่ยังคงเป็นปัญหาคือความไม่แน่นอนในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญของโลก และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการขยายขอบเขตของการหยุดยิงไปยังเลบานอน นอกจากนี้ ความเห็นต่างในประเด็นอื่นๆ เช่น การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร และค่าปฏิกรรมสงคราม ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การเจรจาไม่ประสบความสำเร็จ แม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะมีความเข้าใจร่วมกันในบางประเด็น แต่ความขัดแย้งในประเด็นหลักยังคงมีอยู่ ทำให้การบรรลุข้อตกลงเป็นไปได้ยาก สื่ออิหร่านรายงานว่าความขัดแย้งในเรื่องช่องแคบฮอร์มุซ และข้อเรียกร้องที่เกินขอบเขตของสหรัฐฯ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การเจรจาล้มเหลว โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่า แม้จะมีการหารือในหลายประเด็น แต่ยังคงมีความเห็นต่างในประเด็นสำคัญบางประการ ทำให้การเจรจาครั้งนี้ยังไม่สามารถนำไปสู่ข้อตกลงร่วมกันได
