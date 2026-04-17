การเทขายสัญญาน้ำมันครั้งใหญ่: เดิมพันความขัดแย้งสหรัฐ-อิหร่าน และข้อสงสัยการซื้อขายภายใน

นักลงทุนกลุ่มหนึ่งเทขายสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์มูลค่ามหาศาล เพียงไม่กี่นาทีก่อนอิหร่านประกาศเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ท่ามกลางข้อกังวลเกี่ยวกับการซื้อขายที่อาจได้เปรียบจากข้อมูลภายในท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่าน
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานถึงปรากฏการณ์ที่น่าจับตาใน ตลาดซื้อขายล่วงหน้า โดยนักลงทุนกลุ่มหนึ่งได้ดำเนินการเทขายสัญญา น้ำมัน ในปริมาณมหาศาลถึงประมาณ 760 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยราว 24,000 ล้านบาท การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นี้เกิดขึ้นเพียงประมาณ 20 นาทีก่อนที่นายอับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศของ อิหร่าน จะประกาศอย่างเป็นทางการในวันนี้ (17 เมษายน) ถึงการเปิด ช่องแคบฮอร์มุซ อย่างเต็มรูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินเรือพาณิชย์
การขายสัญญาน้ำมันครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งการเดิมพันครั้งสำคัญในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งมีความเชื่อมโยงอย่างมีนัยสำคัญกับการดำเนินนโยบายและความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน สัญญาณของการคาดการณ์ทิศทางราคาน้ำมันที่อาจปรับตัวลงนี้ สะท้อนถึงความผันผวนและความไม่แน่นอนที่กำลังครอบงำตลาดพลังงานทั่วโลก ข้อมูลที่เปิดเผยโดย London Stock Exchange Group (LSEG) ระบุถึงช่วงเวลาที่เกิดการซื้อขายที่น่าสนใจอย่างยิ่ง โดยในวันนี้ ระหว่างเวลา 19.24 น. ถึง 19.25 น. ตามเวลาประเทศไทย นักลงทุนกลุ่มดังกล่าวได้ทำการเทขายสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์จำนวนรวมถึง 7,990 สัญญา ซึ่งมีมูลค่ารวมถึง 760 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพียงชั่วครู่หลังจากนั้น ในเวลาประมาณ 19.45 น. ตามเวลาประเทศไทย นายอารักชี ได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X (เดิมคือ Twitter) แจ้งข่าวสำคัญว่า ช่องแคบฮอร์มุซจะได้รับการประกาศเปิดอย่างเต็มรูปแบบสำหรับการเดินเรือในเชิงพาณิชย์ตลอดช่วงเวลาที่มีการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอน โดยข้อความระบุว่า 'เพื่อให้สอดคล้องกับการหยุดยิงในเลบานอน การเดินเรือพาณิชย์ทั้งหมดผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ได้ถูกประกาศเปิดอย่างสมบูรณ์ตลอดช่วงเวลาที่เหลือของการหยุดยิง' การประกาศดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่ยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานและราคาพลังงานทั่วโลก เหตุการณ์การซื้อขายสัญญาน้ำมันที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและแม่นยำนี้ ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายสำคัญ หรือก่อนการประกาศข่าวสารที่มีผลกระทบต่อตลาดพลังงาน สำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานถึงกรณีที่คล้ายคลึงกันอีก 2 ครั้งที่ผ่านมา โดยเมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา นักลงทุนกลุ่มเดียวกันนี้ได้เทขายสัญญาน้ำมันในปริมาณสูงถึง 950 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่สหรัฐและอิหร่านจะประกาศการหยุดยิงเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการผันผวนของราคาน้ำมันอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา นักลงทุนกลุ่มเดิมได้ทำการเทขายสัญญาน้ำมันมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพียง 15 นาทีก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น จะประกาศเลื่อนการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่าน ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวได้ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกทรุดตัวลงถึง 15% เหตุการณ์เหล่านี้ได้ก่อให้เกิดข้อสงสัยและคำถามเกี่ยวกับความโปร่งใสและกลไกการทำงานของตลาดซื้อขายล่วงหน้า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน แหล่งข่าวระบุว่า คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐ กำลังดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์การซื้อขายสัญญาน้ำมันที่เกิดขึ้นในวันที่ 23 มีนาคม และ 7 เมษายนที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดขึ้นไม่นานก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่าน นอกจากนี้ การซื้อขายที่มีขนาดใหญ่และการกำหนดจังหวะที่แม่นยำเกินปกติในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ได้สร้างความกังวลอย่างมากให้กับสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายบางส่วน ความกังวลนี้มีที่มาจากความเป็นไปได้ที่การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการทูตและการดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสงคราม อาจเอื้อประโยชน์แก่นักลงทุนบางรายที่มีการเข้าถึงข้อมูลภายใน หรือมีความสามารถในการคาดการณ์ทิศทางของเหตุการณ์ได้อย่างแม่นยำ นำไปสู่การได้เปรียบในการซื้อขายในตลาดตราสารอนุพันธ์ ซึ่งเป็นตลาดที่มีความผันผวนสูงและมักมีความซับซ้อนและไม่โปร่งใสในบางแง่มุม การสอบสวนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบว่ามีการใช้ข้อมูลภายใน หรือการปั่นตลาดเกิดขึ้นหรือไม่ ซึ่งหากพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมาย อาจนำไปสู่การดำเนินการทางกฎหมายและมาตรการลงโทษที่เข้มงวดต่อไป เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือและความเป็นธรรมของตลาดการเงินในภาพรว
