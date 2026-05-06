การสัมมนาเพื่อพัฒนาอธิปไตยทางปัญญาประดิษฐ์ (AI Sovereignty) ของประเทศไทย

การสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงนโยบายและทิศทางการพัฒนาอธิปไตยทางปัญญาประดิษฐ์ (AI Sovereignty) ของประเทศไทย โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมแสดงวิสัยทัศน์และแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนา AI อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ในการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงนโยบายและทิศทางการพัฒนาอธิปไตยทาง ปัญญาประดิษฐ์ (AI Sovereignty) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคง ความสามารถในการแข่งขัน และความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมี ดร.
ชมภารี ชมภูรัตน์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกุลิศ สมบัติศิริ ประธานกรรมการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (BDI) กล่าวต้อนรับ พร้อมเน้นย้ำความสำคัญของ AI ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยมีผู้บริหารและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.
ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการ BDI, Gaurav Modi EY Asean and Singapore Consulting Leader, ณัฐพงษ์ ช่วยบำรุง Chief Technology Officer บริษัท สยาม เอไอ คอร์เปอเรชั่น จำกัด, ญาณ์บดี จิตติกุลดิลก Chief Data Officer DataX, ดร. มนต์ชัย เลิศสุทธิวงค์ ผู้อํานวยการอาวุโสด้านการวิจัยและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์, Kasikorn Labs (KBTG) แสดงวิสัยทัศน์ และ ดร.
คุณัชญ์ พิพัฒนกุล Principal Research Scientist DataX ร่วมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์ในช่วงเสวนา โดยมี ปาจรีย์ แสงคำ หุ้นส่วนและหัวหน้าสายงานที่ปรึกษาธุรกิจ อีวาย ประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการให้แก่ผู้เข้าฟังสัมมนากว่า 100 ราย ทั้งนี้ รัตนา จาละ Country Managing Partner อีวาย ประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวปิดงานสัมมนา การจัดงานครั้งนี้สะท้อนความร่วมมือของภาครัฐและภาคธุรกิจในการกำหนดทิศทาง AI ของประเทศ โดยวิทยากรได้เน้นย้ำประเด็นสำคัญ ดังนี้ การพัฒนา Sovereign AI เป็นวาระสำคัญของประเทศ เพื่อให้ไทยสามารถพัฒนา ควบคุม และใช้ AI ได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และสอดคล้องกับบริบทของประเทศ ไทยต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถด้าน AI ลดการพึ่งพาต่างชาติ กำหนดทิศทางการใช้งานและเสริมความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืน ไทยสามารถควบคุมและเป็นเจ้าของ AI ของตนเอง ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก คือ หนึ่ง จัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ สอง สร้างชั้นการใช้งาน AI (Deploy a sovereign inference layer) ภายใต้การควบคุมของประเทศ และ สาม กำหนดขอบเขตการกำกับดูแลข้อมูลอย่างชัดเจน เพื่อวางรากฐานสู่อธิปไตยด้าน AI นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายถึงความท้าทายและโอกาสในการพัฒนา AI ของประเทศไทย โดยเฉพาะในด้านการสร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก AI อย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี AI ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การสัมมนาครั้งนี้ยังได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมจำนวนมาก เนื่องจากเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ AI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยในอนาค
AI ทำให้งานง่ายขึ้นหรือเพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบความเหนื่อย?แม้ AI จะช่วยลดงานเล็ก ๆ เช่น เขียนอีเมลหรือสรุปเอกสาร แต่พนักงานกลับพบว่าตนเองมีงานเพิ่มขึ้นและต้องใช้สมองหนักกว่าเดิม การใช้ AI ไม่ได้หมายความว่าจะลดเวลาทำงาน แต่กลับทำให้งานมีความเข้มข้นมากขึ้น และอาจทำให้เกิดภาวะสมองล้าเกินพิกัด
AI กำลังเปลี่ยนเกม: จากการสร้างโอกาส สู่การคัดเลือกผู้ชนะ ในเศรษฐกิจยุคใหม่AI ไม่ได้สร้างโอกาสที่เท่าเทียม แต่กำลังคัดเลือกผู้ชนะ โดยคาดว่าภายในปี 2030 มูลค่าทางเศรษฐกิจจาก AI กว่า 70% จะกระจุกตัวอยู่ใน 10 ประเทศและบริษัทเพียง 20% ของตลาด
เจาะบทวิเคราะห์:อดีตผู้บริหาร Goldman Sachs เตือน 2 ปีข้างหน้าทุกอย่างจะเริ่มเปลี่ยนไปสรุปข่าว ในอนาคตเทคโนโลยี AI และคริปโตจะทำงานสอดประสานกันเพื่อทลายโครงสร้างดั้งเดิม องค์กรต่างๆ จะใช้พนักงานน้อยลงแต่ขยายสเกลได้มหาศาลด้วย AI
Lumen ยืนยัน AI บอทสร้างทราฟฟิกอินเทอร์เน็ตทั่วโลกเกิน 50% แล้วLumen Technologies เปิดเผยว่า AI บอทสร้างทราฟฟิกอินเทอร์เน็ตทั่วโลกมากกว่า 50% แล้ว บริษัทที่รองรับทราฟฟิกโลก 65% เรียกร้องให้ทุกองค์กรเร่งปรับโครงสร้างเครือข่ายรับยุค AI
การใช้ AI ในองค์กรไทย: โอกาสและความท้าทายในการพัฒนาทักษะอย่างยั่งยืนการใช้เทคโนโลยี AI ในประเทศไทยกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและกลาง (SMEs) ที่มักเน้นการเรียนรู้จากการทำงานจริง อย่างไรก็ตาม การพัฒนาทักษะอย่างเป็นระบบยังตามไม่ทัน ส่งผลให้การใช้ AI เน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพในระยะสั้นมากกว่าการวางรากฐานที่ยั่งยืน เฟดเอ็กซ์ ได้เปิดตัวโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน AI ระดับโลก ให้แก่พนักงานกว่า 500,000 คนทั่วโลก รวมถึงทีมงานในประเทศไทย โดยจัดหลักสูตรอบรมตามสายงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการใช้งาน AI ให้สอดคล้องกับบทบาทของพนักงานในแต่ละภาคส่วน และสนับสนุนการนำ AI ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร
รัฐบาลสหรัฐสร้างหน่วยงานใหม่เพื่อประเมินความเสี่ยง AI ต่อความมั่นคงชาติกระทรวงพาณิชย์สหรัฐสร้างหน่วยงาน CAISI เพื่อประเมินความเสี่ยงของ AI ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงชาติ โดยบริษัทต้องส่งโมเดล AI ให้ทดสอบโดยไม่มีระบบป้องกัน ขณะที่รัฐบาลพิจารณาเพิ่มการควบคุมอุตสาหกรรม AI
