การวางแผนการใช้เงินหลังเกษียณ: ใช้เงินให้เป็นมากกว่าการประหยัดแบบกดดันตัวเอง

การวางแผนการใช้เงินหลังเกษียณ: ใช้เงินให้เป็นมากกว่าการประหยัดแบบกดดันตัวเอง
📆5/24/2026 2:16 AM
📰Thansettakij
บทความนี้พูดถึงเรื่องการจัดการเงินแบบเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน หลังจากที่เข้าสู่วัยเกษียณ รายได้อาจลดลง แต่รายจ่ายยังคงมีต่อเนื่อง ดังนั้นหัวใจสำคัญจึงอยู่ที่การใช้เงินให้เป็นมากกว่าการประหยัดแบบกดดันตัวเอง โดยอาจปรับใช้กฎ 50/30/20 ให้เข้ากับชีวิตวัยเกษียณ โดยแบ่งเงินส่วนใหญ่ไว้สำหรับเรื่องจำเป็นอย่างอาหารและสุขภาพ รองลงมาคือการให้รางวัลตัวเองด้วยความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ และที่สำคัญต้องไม่ลืมกันอีกส่วนไว้เป็นเงินสำรองครับ วิธีนี้จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมการเงินชัดเจนขึ้น ควบคุมทุกอย่างได้อยู่หมัดโดยไม่ต้องรู้สึกกดดันตัวเองจนเกินไป

ช่วงชีวิตวัยทำงานคนเรามักจะทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ไปกับการสร้างฐานะ ดูแลครอบครัว และจัดการภาระหน้าที่ที่รุมเร้า จนทำให้ "การวางแผนหลังเกษียณ" ถูกจัดลำดับความสำคัญไว้เป็นเรื่องสุดท้าย เพราะมองว่าเป็นอนาคตที่ยังอยู่อีกไกลครับ แต่เวลาไม่เคยรอใครครับ เมื่อเวลาหมุนผ่านไปจนเราก้าวเข้าสู่ช่วงวัยแห่งการพักผ่อนจริง ๆ เราจะเริ่มตระหนักว่าเรื่องการเงินไม่ใช่แค่การมีเงินเก็บให้พอใช้ แต่มันคือการบริหารจัดการให้มีพอใช้ไปอีกยาวนานครับ โดยเฉพาะในยุคที่ค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้ ขณะที่นวัตกรรมทางการแพทย์ช่วยให้เรามีอายุเฉลี่ยที่ยืนยาวกว่าคนรุ่นก่อนมาก การเตรียมตัวให้พร้อมจึงเป็นเรื่องที่รอไม่ได้จริง

ส่องหุ้นสุ่มเสี่ยง Force sell ช่วงตลาดขาลง โบรกฯแนะเลี่ยงลงทุนส่องหุ้นสุ่มเสี่ยง Force sell ช่วงตลาดขาลง โบรกฯแนะเลี่ยงลงทุนหุ้นใหญ่-เล็ก ยังมีสุ่มเสี่ยงถูก Force sell โบรกฯแนะ “เลี่ยงหุ้น” ที่วางเป็นหลักประกันเมื่อเทียบกับหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด 20-50% หลังพบข้อมูลมีมากเกินกว่า 30 ตัวในตลาดหุ้น Forcesell หุ้น
เปิดสูตร “50-30-20” ใช้เงินอย่างไรให้ “มีเก็บ” หลุดกับดักเดือนชนเดือนเปิดสูตร “50-30-20” ใช้เงินอย่างไรให้ “มีเก็บ” หลุดกับดักเดือนชนเดือนรู้จักสูตร “50-30-20” จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย สู่ความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากกับดัก “เดือนชนเดือน”
Copayment เงื่อนไขใหม่ ประกันสุขภาพCopayment เงื่อนไขใหม่ ประกันสุขภาพข่าวตีความ Copayment คือ 새로운เงื่อนไข ประกันสุขภาพที่สมาคมประกันชีวิตไทย กำลังจะใช้บังคับตั้งแต่ 20 มีนาคม 2568 โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องร่วมจ่ายค่ารักษา 30-50% ในกรณีที่เข้าเกณฑ์
ไม่งง ไม่งวย ใช้เงินแบบ 50 – 30 – 20 ง่ายกว่าที่คิด ชีวิตดี มีเงินเก็บไม่งง ไม่งวย ใช้เงินแบบ 50 – 30 – 20 ง่ายกว่าที่คิด ชีวิตดี มีเงินเก็บไม่งง ไม่งวย ใช้เงินแบบ 50 – 30 – 20 ง่ายกว่าที่คิด ชีวิตดี มีเงินเก็บ
ประกันสุขภาพ เงื่อนไขใหม่ Copayment ลูกค้าร่วมจ่าย 30-50%ประกันสุขภาพ เงื่อนไขใหม่ Copayment ลูกค้าร่วมจ่าย 30-50%ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2025 มาตรการ Copayment จะมีผลบังคับใช้กับกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ซื้อหลังจากวันนี้เป็นต้นไป โดยเงื่อนไขนี้กำหนดให้ลูกค้าต้องร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลประมาณ 30-50% อย่างไรก็ตาม มาตรการนี้จะยังไม่มีผลให้ต้องร่วมจ่ายทันทีในปีนี้ และไม่ได้บังคับใช้กับผู้ที่มีประกันสุขภาพทุกคน...
พอร์ตโฟลิโอ 60/40 หมดแล้ว การลงทุนแบบพอร์ตโฟลิโอ 50/30/20 พร้อม AI เข้ามาแล้วForex Gold Cryptocurrency
