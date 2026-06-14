การผ่อนชำระของ BNPL ไม่ใช่เงินฟรี แต่เป็นการยืมเงินจากตัวเองในอนาคตมาใช้ล่วงหน้า หากเรายังไม่รู้เลยว่าเงินจะมาจากไหนหรือรายได้ยังลุ่มๆ ดอนๆ
การผ่อนชำระ ของ BNPL ไม่ใช่ เงินฟรี แต่เป็น การยืมเงิน จากตัวเองในอนาคตมาใช้ล่วงหน้า หากเรายังไม่รู้เลยว่าเงินจะมาจากไหนหรือรายได้ยังลุ่มๆ ดอนๆ การกดผ่อนของวันนี้คือการสร้างระเบิดเวลาให้ตัวเองชัดๆ ถามตัวเองว่าถ้าเดือนหน้าเกิดซวย บริษัทจ่ายเงินเลต หรือไม่มีรายได้เข้ามาเลย เรามีเงินเก็บสำรอง พอมาจ่ายค่าผ่อนไอ้ของชิ้นนี้ไหม?
หากคำตอบคือไม่ หรือเดี๋ยวค่อยไปตายเอาดาบหน้า ห้ามกดผ่อนเด็ดขาด ย้อนกลับไปดูเคสผ่อนชานมไข่มุก นั่นคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของการใช้อารมณ์ล้วนๆ กฎเหล็กของการเป็นหนี้คืออายุการใช้งานของสิ่งนั้นต้องอยู่กับเรานานกว่าระยะเวลาที่เราต้องผ่อน เรากินชานมหมดใน 15 นาที แต่ต้องมานั่งผ่อนต่ออีก 2 เดือน แถมเสียดอกเบี้ยเกือบ 19% มันคุ้มจริงหรือเปล่า เตือนตัวเองว่าของกิน ค่าบุฟเฟต์หมูกระทะ ตั๋วคอนเสิร์ต หรือเสื้อผ้าแฟชั่นตามกระแสที่ใส่ถ่ายรูปลง IG แค่ครั้งเดียว คือสิ่งต้องห้ามสำหรับ BNPL ให้เก็บโควตาการผ่อนไว้ใช้กับของที่จำเป็นต้องใช้สร้างรายได้ เช่น ไอแพดไว้รับวาดรูป คอมพิวเตอร์ไว้ทำงาน หรือของชิ้นใหญ่ที่พังกะทันหัน เช่น ตู้เย็นเสีย มือถือพัง เท่านั้
BNPL การผ่อนชำระ เงินฟรี การยืมเงิน การเงิน
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