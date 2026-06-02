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การระเบิดที่ฐานปล่อยจรวด Launch Complex 36 (LC-36) ระทึกทั้ง NASA และ Blue Origin

ข่าวการบินและอวกาศ News

การระเบิดที่ฐานปล่อยจรวด Launch Complex 36 (LC-36) ระทึกทั้ง NASA และ Blue Origin
NASABlue OriginLaunch Complex 36
📆6/2/2026 3:35 PM
📰iT24Hrs
81 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 64% · Publisher: 51%

การระเบิดที่ฐานปล่อยจรวด Launch Complex 36 (LC-36) ในแหลมคานาเวอรัล รัฐฟลอริดา ทำให้ทั้ง NASA และ Blue Origin ต้องเผชิญกับความท้าทายในการฟื้นฟูระบบและเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจครั้งที่ 4

เกิด การระเบิด ขึ้น ณ ฐานปล่อยจรวด Launch Complex 36 (LC-36) ในแหลมคานาเวอรัล รัฐฟลอริดา ระหว่างการทดสอบยิงเครื่องยนต์ภาคพื้นดิน ( Hotfire Test ) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ ภารกิจครั้งที่ 4 ผู้บริหารระดับสูงของ NASA ( NASA Administrator) ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC หลังจากได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเสียหาย ณ Launch Complex 36 ด้วยตัวเองเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม โดยเขาระบุว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นค่อนข้างรุนแรง และการฟื้นฟูระบบให้กลับมาใช้งานได้สมบูรณ์อาจต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก โดยกรอบเวลาที่อาจลากยาวไปจนถึงปี 2028 นั้น ถือเป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้ทางสถิติและสถานการณ์จริง นอกจากนี้ แท่นปล่อยจรวดแห่งที่สองของ Blue Origin ณ ฐานทัพอวกาศ Vandenberg ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ( Space Launch Complex 14 ) ที่เพิ่งทำสัญญาเช่ากับรัฐบาลสหรัฐฯ ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาขั้นต้น ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 2 ปี หรือเสร็จสิ้นในช่วงปี 2028 เช่นเดียวกัน ส่งผลให้ในมุมมองของ NASA แล้ว ภารกิจส่งจรวด New Glenn อาจต้องเผชิญกับการเลื่อนออกไปในระยะยาว ปัจจุบันยังไม่มีการสรุปสาเหตุที่แน่ชัดของ การระเบิด ในวันที่ 28 พฤษภาคม ซึ่งอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่หน่วยงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ (FAA) เพิ่งจะอนุญาตให้ New Glenn กลับมาบินได้ไม่นาน หลังจากก่อนหน้านี้ถูกสั่งระงับบินเนื่องจากความล้มเหลวในภารกิจที่ 3 ที่ไม่สามารถนำสัมภาระเข้าสู่วงโคจรได้สำเร็จจากปัญหาการรั่วไหลของสารความเย็น (Cryogenic leak) ความขัดแย้งด้านเวลาระหว่างกรอบปี 2028 ของ NASA และกรอบปลายปี 2026 ของ Blue Origin จึงเป็นประเด็นที่น่าติดตามอย่างยิ่ง หากทีมวิศวกรของ Dave Limp สามารถซ่อมแซมแท่นปล่อยจรวด LC-36 และพาทุกอย่างกลับมาดำเนินการได้ทันตามกำหนดสิ้นปีจริง จะถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ในการกู้สถานการณ์และรักษาความเชื่อมั่นจากทั้ง NASA และ Amazon ไว้ได.

เกิดการระเบิดขึ้น ณ ฐานปล่อยจรวด Launch Complex 36 (LC-36) ในแหลมคานาเวอรัล รัฐฟลอริดา ระหว่างการทดสอบยิงเครื่องยนต์ภาคพื้นดิน (Hotfire Test) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจครั้งที่ 4 ผู้บริหารระดับสูงของ NASA (NASA Administrator) ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC หลังจากได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเสียหาย ณ Launch Complex 36 ด้วยตัวเองเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม โดยเขาระบุว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นค่อนข้างรุนแรง และการฟื้นฟูระบบให้กลับมาใช้งานได้สมบูรณ์อาจต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก โดยกรอบเวลาที่อาจลากยาวไปจนถึงปี 2028 นั้น ถือเป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้ทางสถิติและสถานการณ์จริง นอกจากนี้ แท่นปล่อยจรวดแห่งที่สองของ Blue Origin ณ ฐานทัพอวกาศ Vandenberg ในรัฐแคลิฟอร์เนีย (Space Launch Complex 14) ที่เพิ่งทำสัญญาเช่ากับรัฐบาลสหรัฐฯ ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาขั้นต้น ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 2 ปี หรือเสร็จสิ้นในช่วงปี 2028 เช่นเดียวกัน ส่งผลให้ในมุมมองของ NASA แล้ว ภารกิจส่งจรวด New Glenn อาจต้องเผชิญกับการเลื่อนออกไปในระยะยาว ปัจจุบันยังไม่มีการสรุปสาเหตุที่แน่ชัดของการระเบิดในวันที่ 28 พฤษภาคม ซึ่งอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่หน่วยงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ (FAA) เพิ่งจะอนุญาตให้ New Glenn กลับมาบินได้ไม่นาน หลังจากก่อนหน้านี้ถูกสั่งระงับบินเนื่องจากความล้มเหลวในภารกิจที่ 3 ที่ไม่สามารถนำสัมภาระเข้าสู่วงโคจรได้สำเร็จจากปัญหาการรั่วไหลของสารความเย็น (Cryogenic leak) ความขัดแย้งด้านเวลาระหว่างกรอบปี 2028 ของ NASA และกรอบปลายปี 2026 ของ Blue Origin จึงเป็นประเด็นที่น่าติดตามอย่างยิ่ง หากทีมวิศวกรของ Dave Limp สามารถซ่อมแซมแท่นปล่อยจรวด LC-36 และพาทุกอย่างกลับมาดำเนินการได้ทันตามกำหนดสิ้นปีจริง จะถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ในการกู้สถานการณ์และรักษาความเชื่อมั่นจากทั้ง NASA และ Amazon ไว้ได

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NASA Blue Origin Launch Complex 36 การระเบิด ภารกิจครั้งที่ 4 Hotfire Test Dave Limp Space Launch Complex 14

 

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