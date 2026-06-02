การระเบิดที่ฐานปล่อยจรวด Launch Complex 36 (LC-36) ระทึกทั้ง NASA และ Blue Origin

การระเบิดที่ฐานปล่อยจรวด Launch Complex 36 (LC-36) ในแหลมคานาเวอรัล รัฐฟลอริดา ทำให้ทั้ง NASA และ Blue Origin ต้องเผชิญกับความท้าทายในการฟื้นฟูระบบและเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจครั้งที่ 4
เกิด การระเบิด ขึ้น ณ ฐานปล่อยจรวด Launch Complex 36 (LC-36) ในแหลมคานาเวอรัล รัฐฟลอริดา ระหว่างการทดสอบยิงเครื่องยนต์ภาคพื้นดิน ( Hotfire Test ) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ ภารกิจครั้งที่ 4 ผู้บริหารระดับสูงของ NASA ( NASA Administrator) ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC หลังจากได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเสียหาย ณ Launch Complex 36 ด้วยตัวเองเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม โดยเขาระบุว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นค่อนข้างรุนแรง และการฟื้นฟูระบบให้กลับมาใช้งานได้สมบูรณ์อาจต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก โดยกรอบเวลาที่อาจลากยาวไปจนถึงปี 2028 นั้น ถือเป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้ทางสถิติและสถานการณ์จริง นอกจากนี้ แท่นปล่อยจรวดแห่งที่สองของ Blue Origin ณ ฐานทัพอวกาศ Vandenberg ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ( Space Launch Complex 14 ) ที่เพิ่งทำสัญญาเช่ากับรัฐบาลสหรัฐฯ ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาขั้นต้น ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 2 ปี หรือเสร็จสิ้นในช่วงปี 2028 เช่นเดียวกัน ส่งผลให้ในมุมมองของ NASA แล้ว ภารกิจส่งจรวด New Glenn อาจต้องเผชิญกับการเลื่อนออกไปในระยะยาว ปัจจุบันยังไม่มีการสรุปสาเหตุที่แน่ชัดของ การระเบิด ในวันที่ 28 พฤษภาคม ซึ่งอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่หน่วยงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ (FAA) เพิ่งจะอนุญาตให้ New Glenn กลับมาบินได้ไม่นาน หลังจากก่อนหน้านี้ถูกสั่งระงับบินเนื่องจากความล้มเหลวในภารกิจที่ 3 ที่ไม่สามารถนำสัมภาระเข้าสู่วงโคจรได้สำเร็จจากปัญหาการรั่วไหลของสารความเย็น (Cryogenic leak) ความขัดแย้งด้านเวลาระหว่างกรอบปี 2028 ของ NASA และกรอบปลายปี 2026 ของ Blue Origin จึงเป็นประเด็นที่น่าติดตามอย่างยิ่ง หากทีมวิศวกรของ Dave Limp สามารถซ่อมแซมแท่นปล่อยจรวด LC-36 และพาทุกอย่างกลับมาดำเนินการได้ทันตามกำหนดสิ้นปีจริง จะถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ในการกู้สถานการณ์และรักษาความเชื่อมั่นจากทั้ง NASA และ Amazon ไว้ได.
เกิดการระเบิดขึ้น ณ ฐานปล่อยจรวด Launch Complex 36 (LC-36) ในแหลมคานาเวอรัล รัฐฟลอริดา ระหว่างการทดสอบยิงเครื่องยนต์ภาคพื้นดิน (Hotfire Test) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจครั้งที่ 4 ผู้บริหารระดับสูงของ NASA (NASA Administrator) ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC หลังจากได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเสียหาย ณ Launch Complex 36 ด้วยตัวเองเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม โดยเขาระบุว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นค่อนข้างรุนแรง และการฟื้นฟูระบบให้กลับมาใช้งานได้สมบูรณ์อาจต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก โดยกรอบเวลาที่อาจลากยาวไปจนถึงปี 2028 นั้น ถือเป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้ทางสถิติและสถานการณ์จริง นอกจากนี้ แท่นปล่อยจรวดแห่งที่สองของ Blue Origin ณ ฐานทัพอวกาศ Vandenberg ในรัฐแคลิฟอร์เนีย (Space Launch Complex 14) ที่เพิ่งทำสัญญาเช่ากับรัฐบาลสหรัฐฯ ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาขั้นต้น ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 2 ปี หรือเสร็จสิ้นในช่วงปี 2028 เช่นเดียวกัน ส่งผลให้ในมุมมองของ NASA แล้ว ภารกิจส่งจรวด New Glenn อาจต้องเผชิญกับการเลื่อนออกไปในระยะยาว ปัจจุบันยังไม่มีการสรุปสาเหตุที่แน่ชัดของการระเบิดในวันที่ 28 พฤษภาคม ซึ่งอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่หน่วยงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ (FAA) เพิ่งจะอนุญาตให้ New Glenn กลับมาบินได้ไม่นาน หลังจากก่อนหน้านี้ถูกสั่งระงับบินเนื่องจากความล้มเหลวในภารกิจที่ 3 ที่ไม่สามารถนำสัมภาระเข้าสู่วงโคจรได้สำเร็จจากปัญหาการรั่วไหลของสารความเย็น (Cryogenic leak) ความขัดแย้งด้านเวลาระหว่างกรอบปี 2028 ของ NASA และกรอบปลายปี 2026 ของ Blue Origin จึงเป็นประเด็นที่น่าติดตามอย่างยิ่ง หากทีมวิศวกรของ Dave Limp สามารถซ่อมแซมแท่นปล่อยจรวด LC-36 และพาทุกอย่างกลับมาดำเนินการได้ทันตามกำหนดสิ้นปีจริง จะถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ในการกู้สถานการณ์และรักษาความเชื่อมั่นจากทั้ง NASA และ Amazon ไว้ได
NASA Blue Origin Launch Complex 36 การระเบิด ภารกิจครั้งที่ 4 Hotfire Test Dave Limp Space Launch Complex 14
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
เรื่องราวของท่านอาจารย์ชัยณรงค์ ผู้บุกเบิกโอกาสและรากฐานเกษตรกรรมในเมียนมาย้อนรอย 36 ปีของคนไทยในเมียนมา พบกับท่านอาจารย์ ดร.นสพ.ดร.ชัยณรงค์ ผู้เปิดบ้านและห้องครัวให้คนไทยได้ทานอาหารไทยในย่างกุ้ง นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้บุกเบิกการค้า การลงทุน และวางรากฐานเกษตรกรรมสมัยใหม่ในเมียนมา สร้างคุณงามความดีที่วัดไม่ได้ด้วยเงินทอง
Read more »
Thai Consumer Confidence Plunges to Record Low Amid Economic WorriesThe latest Ipsos survey, 'What Worries Thailand? H1 2026', reveals that Thai consumer confidence has plummeted to an all-time low, with 56% of respondents stating that the country is heading in the wrong direction. The survey also found that 71% of Thais view the current economic situation as 'bad', with a significant increase in the number of respondents expressing this sentiment. Additionally, only 36% believe that their personal financial situation will improve in the next six months, down from 50% in March. The survey also highlights the impact of economic uncertainty on consumer behavior, with 62% refusing to buy large-ticket items like homes or cars due to concerns about their financial stability. Furthermore, 49% express concerns about job security and fear of job loss, while 56% lack confidence in their ability to invest, save for retirement, and fund their children's education.
Read more »
ปู่สมศักดิ์ escritor NC สำหรับซีรีส์วายcento เนื้อหาสารคดีและข่าว various เกี่ยวกับการสร้างสรรค์দ্ধรคNhuyễn线性模型 และการทำงานร่วมกันด้วยyiğситai hanno produced 36 เนื่องจากাস্ত者um模型顶点แอปพลิเคชัน与slightly incorrect
Read more »
สหรัฐฯ พบอุกกาบาตระเบิดเสียงดังสนั่นเหนือท้องฟ้า | Thai PBS รายการไทยพีบีเอสNASA ยืนยันว่าพบอุกกาบาตระเบิดในชั้นบรรยากาศเหนือท้องฟ้าของสหรัฐฯ จนเกิดเสียงระเบิดดังขึ้นพร้อมพบเห็นลูกไฟใ...
Read more »
Grayscale Proposes Lower ETF Fee for Hyperliquid, Signaling Potential LaunchGrayscale, a leading cryptocurrency investment firm, has proposed a fee of 0.29% for their Hyperliquid ETF, which is lower than competitors such as 21Shares (0.30%) and Bitwise (0.34%). Analyst James Seyffart from Bloomberg Intelligence believes this update indicates that the ETF is likely to be launched soon, with potential implications for the HYPE token.
Read more »